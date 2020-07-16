с чего всё началось

Решение о повышении цены принято на заседании правления госкомитета Татарстана по тарифам. С 1 августа розничная цена на природный газ в Татарстане составит 5,89 руб. за 1 куб. м. По данным правления госкомитета РТ по тарифам, рост цен на газ не превысит 3%.

В Татарстане с 1 августа повысится цена на газ

Политика Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна. 167

Происшествия На Кубани подтверждено 66 новых случаев заражения коронавирусом Краснодар, 17 июля 2020, 10:44 — REGNUM 66 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за минувшие сутки, сообщили 17 июля в региональном оперативном штабе. 26

Единоборства Россиянка из UFC Александра Албу показала откровенное фото в постели 30-летняя россиянка молдавского происхождения Александра Албу, выступающая в смешанных единоборствах, выложила в «Инстаграм» фотографию, сделанную в постели.

Политика Трутнев заявил о скором назначении врио хабаровского губернатора Вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в ходе поездки во Владивосток заявил о том, что решение о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края будет принято в ближайшее время, сообщает агентство ТАСС. 438

Экономика ЦБ аннулировал лицензии у двух московских банков Центральный банк России принял решение аннулировать лицензии на осуществление банковских операций у московских кредитных организаций «Кузнецкий мост» и АКБ «Проминвестбанк». 23

Экономика Собянин заявил о созданном в Москве «запасе прочности» перед эпидемией Приостановка работы кафе, ресторанов и торговых предприятий затронула каждого москвича, при этом в последние годы Москве удалось создать «запас прочности» на случай кризиса, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире радио «Комсомольская правда». 6

Экономика Mastercard изменит правила конвертации валют Международная платёжная система Mastercard анонсировала изменение правил конвертации валют по картам в долларах и евро, передаёт РБК со ссылкой на бюллетень, разосланный российским банкам. 19

Политика Пушков полагает, что существование Украины без России невозможно Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков полагает, что существование Украины без России невозможно. 85

Футбол «Химки» решили отказаться от выхода в РПЛ Химки, Московская область, 17 июля 2020, 11:29 — REGNUM Футбольный клуб «Химки» окончательно решил отказаться от выхода в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Шоу-бизнес Знаменитости запустили флешмоб для сексуальных фото в купальнике Знаменитости запустили в Сети флешмоб и стали массово фотографироваться в купальниках в одной и той же позе, сообщает The Sun.

Футбол За сутки семье погибшего футболиста «Локомотива» собрали 10 млн Бывший футболист Евгений Савин заявил, что за один день собрал средства на покупку квартиры для семьи погибшего футболиста Иннокентия Самохвалова. 3

Политика Зеленский: Украина заинтересована в установлении истины по делу MH17 Украина заинтересована в установлении истины и справедливости по делу о крушении рейса MH17, заявил президент страны Владимир Зеленский в годовщину катастрофы. 2

Происшествия Источник сообщил о задержании с поличным московского наркополицейского "По данным следствия подозреваемый, возглавляя один из отделов управления по борьбе с наркотиками ГУ МВД по Москве незаконно получил от физлица почти 1,5 млн рублей и немедленно был задержан с поличным", - сказал источник. 40

Шоу-бизнес Киркоров высказался об отношениях с Пугачевой Певец Филипп Киркоров рассказал об отношениях с бывшей супругой Аллой Пугачевой в беседе с «Комсомольской правдой». 3

Здоровье В Тюмени неделю держится высокий уровень заболеваемости коронавирусом Уровень суточной заболеваемости в регионе стабильно держится выше 80 новых больных в день. Среди заболевших за минувшие сутки 12 детей.