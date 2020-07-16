Энергетика
Слава труду (Бавлы)В Татарстане с 1 августа повысится цена на газ
Решение о повышении цены принято на заседании правления госкомитета Татарстана по тарифам. С 1 августа розничная цена на природный газ в Татарстане составит 5,89 руб. за 1 куб. м. По данным правления госкомитета РТ по тарифам, рост цен на газ не превысит 3%.
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с чего всё началось
С 1 августа розничная цена на природный газ в Татарстане составит 5,89 руб. за 1 куб.м. По данным правления госкомитета РТ по тарифам, рост цен на газ не превысит 3%. Пока же цена на газ в РТ составляет 5,72 руб. за 1 куб.м.Слава труду (Бавлы)вчера в 23:55
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Общество
Мосгорсуд оставил хабаровского губернатора Фургала под арестом
Вести.Ru вчера в 05:38
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ 15 июля в 16:55
Политика
Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
Известия вчера в 15:55
Армия и оружие
В России началась внезапная проверка войск Южного и Западного округов
Внезапная проверка войск стартовала в России по поручению президента Владимира Путина, говорится в заявлении министра обороны Сергея Шойгу, распространенном Национальным центром управления обороной России.
РБК 04:59
Происшествия
На Кубани подтверждено 66 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 17 июля 2020, 10:44 — REGNUM 66 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за минувшие сутки, сообщили 17 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:44
Политика
Песков назвал Путина самым блестящим и влиятельным политиком в мире
Владимир Путин является самым блестящим и влиятельным политиком в мире.
Lenta.ru 04:40
Общество
С Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете на ветерана
Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный сообщил, что после допроса по уголовному делу о клевете с него взяли подписку о невыезде.
Интерфакс 04:52
Единоборства
Россиянка из UFC Александра Албу показала откровенное фото в постели
30-летняя россиянка молдавского происхождения Александра Албу, выступающая в смешанных единоборствах, выложила в «Инстаграм» фотографию, сделанную в постели.
Чемпионат 02:03
Политика
Трутнев заявил о скором назначении врио хабаровского губернатора
Вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в ходе поездки во Владивосток заявил о том, что решение о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края будет принято в ближайшее время, сообщает агентство ТАСС.
РБК вчера в 21:49
Баскетбол
«Зенит» подписал контракт с Кей Си Риверсом
Санкт-петербургский «Зенит» объявил о переходе 33-летнего американского защитника Кея Си Риверса.
Bookmaker-ratings.ru 05:01
Экономика
ЦБ аннулировал лицензии у двух московских банков
Центральный банк России принял решение аннулировать лицензии на осуществление банковских операций у московских кредитных организаций «Кузнецкий мост» и АКБ «Проминвестбанк».
RT на русском 04:15
Экономика
Собянин заявил о созданном в Москве «запасе прочности» перед эпидемией
Приостановка работы кафе, ресторанов и торговых предприятий затронула каждого москвича, при этом в последние годы Москве удалось создать «запас прочности» на случай кризиса, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире радио «Комсомольская правда».
РБК 04:32
Экономика
Mastercard изменит правила конвертации валют
Международная платёжная система Mastercard анонсировала изменение правил конвертации валют по картам в долларах и евро, передаёт РБК со ссылкой на бюллетень, разосланный российским банкам.
RT на русском 04:06
Политика
Пушков полагает, что существование Украины без России невозможно
Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков полагает, что существование Украины без России невозможно.
Деловое.ТВ 03:54
Футбол
«Химки» решили отказаться от выхода в РПЛ
Химки, Московская область, 17 июля 2020, 11:29 — REGNUM Футбольный клуб «Химки» окончательно решил отказаться от выхода в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
REGNUM 04:29
Шоу-бизнес
Знаменитости запустили флешмоб для сексуальных фото в купальнике
Знаменитости запустили в Сети флешмоб и стали массово фотографироваться в купальниках в одной и той же позе, сообщает The Sun.
РЕН ТВ вчера в 07:15
Футбол
За сутки семье погибшего футболиста «Локомотива» собрали 10 млн
Бывший футболист Евгений Савин заявил, что за один день собрал средства на покупку квартиры для семьи погибшего футболиста Иннокентия Самохвалова.
Pravda.Ru вчера в 02:43
Армия и оружие
США собираются наладить выпуск разработанного в СССР оружия
Американское командование планирует наладить выпуск многочисленного оружия и боеприпасов, разработанных в Советском Союзе.
ФАН 15 июля в 09:10
Политика
Зеленский: Украина заинтересована в установлении истины по делу MH17
Украина заинтересована в установлении истины и справедливости по делу о крушении рейса MH17, заявил президент страны Владимир Зеленский в годовщину катастрофы.
Политическая Экспертиза 04:33
Общество
В США школьницу отправили в тюрьму за невыполненную домашнюю работу
Власти штата Мичиган борются за освобождение 15-летней школьницы, отправленной в тюрьму за невыполнение домашнего задания.
Известия 01:24
Экономика
В России расширяют сферу применения упрощенной системы налогообложения
Кабмин одобрил законодательную инициативу по расширению сферы использования упрощенной системы налогообложения.
Сделано в России 14 июля в 03:20
Происшествия
Адвокат основателя проекта «Омбудсмен полиции» сообщил о возбуждении еще двух уголовных дел
По словам защитника Сергея Бадамшина, Владимира Воронцова обвиняют в оскорблении представителя власти.
Эхо Москвы 03:31
Происшествия
На оранжевой ветке метро Москвы человек упал на пути
«На Калужско-Рижской линии (6) увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути», — говорилось в сообщении.
РБК 04:51
Шоу-бизнес
27-летняя Алена Шишкова снова стала блондинкой
27-летная Алена Шишкова долгое время была известна публике как стройная блондинка.
Вокруг ТВ 15 июля в 05:10
Происшествия
Источник сообщил о задержании с поличным московского наркополицейского
"По данным следствия подозреваемый, возглавляя один из отделов управления по борьбе с наркотиками ГУ МВД по Москве незаконно получил от физлица почти 1,5 млн рублей и немедленно был задержан с поличным", - сказал источник.
Интерфакс вчера в 13:47
Футбол
Адольфо Гайч подтвердил подписание контракта с ЦСКА
Аргентинский нападающий Адольфо Гайч, являющийся игроком аргентинского «Сан-Лоренсо», подтвердил информацию о переходе в ЦСКА.
Metaratings 04:10
Общество
Глава Минстроя России прибыл с рабочей поездкой в Липецкую область
Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев 17 июля совершает рабочую поездку по Липецкой области.
LipetskMedia.ru 04:33
Шоу-бизнес
Киркоров высказался об отношениях с Пугачевой
Певец Филипп Киркоров рассказал об отношениях с бывшей супругой Аллой Пугачевой в беседе с «Комсомольской правдой».
Lenta.ru 01:43
Здоровье
В Тюмени неделю держится высокий уровень заболеваемости коронавирусом
Уровень суточной заболеваемости в регионе стабильно держится выше 80 новых больных в день. Среди заболевших за минувшие сутки 12 детей.
Новый День вчера в 10:15
Политика
Однокурсницу Путина рекомендовали назначить зампредом Верховного суда
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала назначить на должность заместителя председателя Верховного Суда и председателя его Судебной коллегии по экономическим спорам Ирину Подносову, ныне занимающую пост председателя Второго апелляционного суда общей юрисдикции в Санкт-Петербурге.
РБК 04:53