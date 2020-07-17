Коронавирус

Газета.RuГазета.RuЦена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%

Цена на газ для россиян вырастет на 3%, сообщается в приказе Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) России. Несмотря на предложение ведомства не повышать цены для населения по причине ухудшения экономической ситуации в связи с пандемией коронавируса, тарифы повысятся уже с 1 августа.
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Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%

Газета.Ru02:43

Цены на газ для россиян повысятся с 1 августа

РИА Новости02:27

Цены на газ для населения в России повысятся с 1 августа

ТАССвчера в 13:16

Цена на газ для населения повысится с 1 августа

Интерфаксвчера в 15:25

ФАС повысит цены на газ для населения с 1 августа

Известиявчера в 15:46

Цена на газ для населения с 1 августа вырастет на 3%

Коммерсантъвчера в 13:52

Оптовая цена на газ для Московского региона вырастет на 114 руб

РБКвчера в 17:49
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ЦБ аннулировал лицензию московского Проминвестбанка

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Посол Армении заявил о подготовке общества в Азербайджане к войне

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РИА Новости вчера в 17:56
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Ученые обнаружили, что общий признак у болеющих с осложнениями - это усиленное воспаление и дефицит ответа интерферона.
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Экономика

Коллекторы назвали «золотые правила» для берущих кредит

Людям, намеренным взять крупный кредит, следует в течение двух или трех месяцев откладывать сумму своего будущего ежемесячного платежа, рассказал президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.
Газета.Ru вчера в 21:51
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Белый дом США рассматривает возможность внести китайское приложение для создания видеороликов TikTok в черный список Министерства торговли (Entity List), так как опасается, что Китай таким образом собирает данные о пользователях.
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Россияне рассказали, как самоизоляция изменила отношения в семье

Почти каждый пятый россиянин заявил о том, что отношения с супругом ухудшились во время режима самоизоляции из-за коронавирусной инфекции, сообщает RT со ссылкой на исследование Аналитического центра НАФИ.
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Президент США Дональд Трамп, говоря о разработке Соединенными Штатами гиперзвуковой ракеты, способной развивать скорость в 17 Махов, опирался на результаты состоявшихся в марте испытаний планирующего гиперзвукового блока над Тихим океаном, пояснила телекомпания СNN со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США.
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Один из главных объектов туркластера Барнаула восстановят после пожара

Как уже сообщало ИА REGNUM, пожар на территории бывшего сереброплавильного завода, который считается основным объектом барнаульского туркластера, произошёл в ночь на 17 июля.
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Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 1 млн

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Российскую лунную станцию протестируют оборудованием из США и Европы

Сотрудники Роскосмоса при помощи американской и европейской техники проверят готовность к запуску аппаратуры, установленной на первой в истории России посадочной станции "Луна-25".
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Трутнев назвал участие Шпорта в губернаторских выборах ошибкой

Юрий Трутнев, полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке. заявил, что участие Вячеслава Шпорта в губернаторских выборах 2018 года было ошибочным.
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Мэр Норильска заявил о сокрытии масштабов эпидемии коронавируса

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В России за сутки зафиксировано 6406 новых носителей коронавирусной инфекции.
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Служба безопасности Украины (СБУ) задержала на границе с Россией экс-заместителя гендиректора харьковского завода имени Малышева Михаила Исаева и изъяла у него 50 медалей в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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В 1975 году окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова по специальности «правоведение», является однокурсницей Владимира Путина.
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В Массачусетсе разработали модель ориентирования в пространстве для роботов

Согласно сообщению, разработанная модель применяется при сборке роботов и позволяет роботам создавать 3D-карту окружающего пространства.
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TSMC: спрос на 5-нм техпроцесс оказался ниже, чем ожидалось

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«Реал Мадрид» выиграл 11-й трофей под руководством Зидана

Всего под руководством Зидана «сливочные» записали себе в актив Суперкубок Испании, по два раза - Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, и три раза - Лигу чемпионов.
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