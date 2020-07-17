Коронавирус
Газета.RuЦена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%
Цена на газ для россиян вырастет на 3%, сообщается в приказе Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) России. Несмотря на предложение ведомства не повышать цены для населения по причине ухудшения экономической ситуации в связи с пандемией коронавируса, тарифы повысятся уже с 1 августа.
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Армия и оружие
В России началась внезапная проверка войск Южного и Западного округов
Внезапная проверка войск стартовала в России по поручению президента Владимира Путина, сообщает ТАСС со ссылкой на министра обороны Сергея Шойгу.
РБК 03:32
Политика
Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине
Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса.
РИА Новости вчера в 09:54
Авто
Российская компания ГАЗ запатентовала переднюю панель для новой ГАЗели
Передняя панель перспективной ГАЗели обзаведётся полностью новым дизайном с двухъярусной архитектурой.
CarsWeek.ru вчера в 13:14
Общество
Собянин опроверг слухи о «сокрытии властями» данных по коронавирусу
В Москве открыто публикуются все данные по числу заболевших и умерших от коронавирусной инфекции COVID-19, заявил в интервью радио «Комсомольская правда» мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском вчера в 11:56
Экономика
ЦБ аннулировал лицензию московского Проминвестбанка
Банк России аннулировал лицензию московского Проминвестбанка - приказ.
ТАСС 03:24
Общество
В Крыму за сутки выявили 14 носителей коронавируса
Симферополь, 17 июля 2020, 10:05 — REGNUM Положительные тесты на коронавирус за минувшие сутки в Республике Крым подтверждены у 14 пациентов.
REGNUM 03:05
Армия и оружие
Посол Армении заявил о подготовке общества в Азербайджане к войне
Предшествовавшие конфликту заявления Баку "готовили общественное мнение в Азербайджане к войне", считает посол Армении в Москве Вардан Тоганян.
РИА Новости вчера в 17:56
Наука
Ключевой признак осложнений от коронавируса назван
Ученые обнаружили, что общий признак у болеющих с осложнениями - это усиленное воспаление и дефицит ответа интерферона.
Сайт интересных новостей вчера в 10:19
Экономика
Коллекторы назвали «золотые правила» для берущих кредит
Людям, намеренным взять крупный кредит, следует в течение двух или трех месяцев откладывать сумму своего будущего ежемесячного платежа, рассказал президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.
Газета.Ru вчера в 21:51
Гаджеты
Apple выпустила новую версию iOS 13.6
Американская корпорация Apple выпустила обновления операционной системы — iOS 13.6 и iPadOS 13.6.
ПРАЙМ вчера в 02:15
Политика
FT узнала о планах властей США внести TikTok в черный список
Белый дом США рассматривает возможность внести китайское приложение для создания видеороликов TikTok в черный список Министерства торговли (Entity List), так как опасается, что Китай таким образом собирает данные о пользователях.
РБК 03:07
Общество
Россияне рассказали, как самоизоляция изменила отношения в семье
Почти каждый пятый россиянин заявил о том, что отношения с супругом ухудшились во время режима самоизоляции из-за коронавирусной инфекции, сообщает RT со ссылкой на исследование Аналитического центра НАФИ.
РИА Новости 02:02
Армия и оружие
В Минобороны США объяснили, о какой гиперзвуковой ракете говорил Трамп
Президент США Дональд Трамп, говоря о разработке Соединенными Штатами гиперзвуковой ракеты, способной развивать скорость в 17 Махов, опирался на результаты состоявшихся в марте испытаний планирующего гиперзвукового блока над Тихим океаном, пояснила телекомпания СNN со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США.
Газета.Ru 02:48
Происшествия
Один из главных объектов туркластера Барнаула восстановят после пожара
Как уже сообщало ИА REGNUM, пожар на территории бывшего сереброплавильного завода, который считается основным объектом барнаульского туркластера, произошёл в ночь на 17 июля.
REGNUM 01:38
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 1 млн
В Индии количество человек, у которых был диагностирован коронавирус, превысило отметку 1 млн, следует из данных на сайте Министерства здравоохранения и семейного благополучия страны.
РБК 01:14
Общество
Красноярская учительница химии сдала ЕГЭ вместе с выпускниками
В Красноярске учительница химии Ольга Юмашева ради эксперимента сдала в местной школе ЕГЭ по химии вместе с выпускниками.
РБК 03:13
Космос
Российскую лунную станцию протестируют оборудованием из США и Европы
Сотрудники Роскосмоса при помощи американской и европейской техники проверят готовность к запуску аппаратуры, установленной на первой в истории России посадочной станции "Луна-25".
Политика Сегодня 03:28
Политика
Трутнев назвал участие Шпорта в губернаторских выборах ошибкой
Юрий Трутнев, полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке. заявил, что участие Вячеслава Шпорта в губернаторских выборах 2018 года было ошибочным.
Московский Комсомолец 01:41
Здоровье
Мэр Норильска заявил о сокрытии масштабов эпидемии коронавируса
Мэр Норильска Ринат Ахметчин обвинил руководство Красноярского края в занижении данных о заболеваемости коронавирусом.
Общественная служба новостей вчера в 14:16
Общество
В России за сутки выявлено 6406 новых случаев коронавируса
В России за сутки зафиксировано 6406 новых носителей коронавирусной инфекции.
RT на русском 03:34
Политика
На Украине у задержанного изъяли медали в честь 75-летия Победы
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала на границе с Россией экс-заместителя гендиректора харьковского завода имени Малышева Михаила Исаева и изъяла у него 50 медалей в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Lenta.ru 03:13
Общество
В Минске у жены замглавы Минфина РФ арестовали счет на 3 млн евро
Правоохранительные органы Белоруссии наложили арест на деньги жены замминистра финансов России Андрея Круглова, которые хранятся в «Белгазпромбанке».
URA.Ru 15 июля в 16:59
Политика
Однокурсница Путина возглавила экономколлегию Верховного суда
В 1975 году окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова по специальности «правоведение», является однокурсницей Владимира Путина.
Legal.Report 02:40
Общество
83 участника ЕГЭ в Нижегородской области получили 100 баллов
Стали известны первые результаты ЕГЭ по Нижегородской области, об этом в Instagram написал министр образования, науки и молодежной политики Сергей Злобин.
Время Н вчера в 08:20
Происшествия
Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала
Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов.
Lenta.ru вчера в 11:49
Наука
В Массачусетсе разработали модель ориентирования в пространстве для роботов
Согласно сообщению, разработанная модель применяется при сборке роботов и позволяет роботам создавать 3D-карту окружающего пространства.
ИА Красная Весна вчера в 12:40
Гаджеты
TSMC: спрос на 5-нм техпроцесс оказался ниже, чем ожидалось
Спрос на услуги TSMC по выпуску 5-нм продукции высок, во втором полугодии темпы экспансии производства будут увеличены.
3DNews 02:34
Политика
Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»
Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM 15 июля в 12:25
Футбол
«Реал Мадрид» выиграл 11-й трофей под руководством Зидана
Всего под руководством Зидана «сливочные» записали себе в актив Суперкубок Испании, по два раза - Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, и три раза - Лигу чемпионов.
TV BRICS 03:27