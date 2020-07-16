Энергетика
Слава труду (Бавлы)В Татарстане с 1 августа повысится цена на газ
Решение о повышении цены принято на заседании правления госкомитета Татарстана по тарифам. С 1 августа розничная цена на природный газ в Татарстане составит 5,89 руб. за 1 куб. м. По данным правления госкомитета РТ по тарифам, рост цен на газ не превысит 3%.
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с чего всё началось
С 1 августа розничная цена на природный газ в Татарстане составит 5,89 руб. за 1 куб.м. По данным правления госкомитета РТ по тарифам, рост цен на газ не превысит 3%. Пока же цена на газ в РТ составляет 5,72 руб. за 1 куб.м.Слава труду (Бавлы)вчера в 23:55
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