с чего всё началось

Решение о повышении цены принято на заседании правления госкомитета Татарстана по тарифам. С 1 августа розничная цена на природный газ в Татарстане составит 5,89 руб. за 1 куб. м. По данным правления госкомитета РТ по тарифам, рост цен на газ не превысит 3%.

В Татарстане с 1 августа повысится цена на газ

Политика Песков прокомментировал смену статуса Айя-Софии 16 июля министерство культуры Турции сообщило, что собор сохранит статус объекта всемирного наследия после превращения в мечеть. 121

Происшествия Главу горсовета Петрозаводска задержали по подозрению в получении взятки Ранее ТАСС сообщал о том, что в получении взятки в особо крупном размере сотрудники правоохранительных органов подозревают заместителя председателя горсовета Петрозаводска Валерия Матвеева. 4

Шоу-бизнес Ванесса Паради и Вайнона Райдер поддержали Джонни Деппа в суде Бывшие девушки голливудского актера Джонни Деппа Ванесса Паради и Вайнона Райдер выступили в суде с защитной речью, они назвали обвинения его экс-супруги Эмбер Херд о домашнем насилии ложными. 5

Политика Трутнев признал ошибку в Хабаровске По словам вице-премьера, федеральная власть недооценила степени усталости населения края от Шпорта. В этом он видит значительную ошибку. 73

Экономика ЦБ аннулировал лицензию у двух московских банков Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у двух московских банков – Проминвестбанка и «Кузнецкого моста», говорится на сайте регулятора. 33

Политика Песков: Россия отвергает вмешательство в выборы в какой-либо стране Песков ранее заявил РИА Новости, что Россия не приемлет обвинения во вмешательстве в британские выборы 2019 года и считает их голословными.

Общество Мэр Хабаровска обвинил участников митингов в продажности Некоторые участники несанкционированных властями акций в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала ходят на эти митинги за деньги. 79

Происшествия Водолазы обнаружили тело одного из подростков, пропавших в Татарстане "В 12:06 мск тело одного из подростков, утонувших в Буинском районе, обнаружили водолазы на глубине пять метров в 16 м от берега и передали сотрудникам правоохранительных органов", - говорится в сообщении. 3

Общество «Ростех» открыл в Уфе производство за 8,7 млрд В создание производства узлов для вертолетных двигателей ГК «Ростехнологии» (контролирует ОДК-УМПО) инвестировало 8,7 млрд рублей, заявил сегодня на церемонии открытия первый заместитель генерального директора «Ростеха» Владимир Артяков. 5