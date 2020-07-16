В Татарстане с 1 августа розничная цена на природный газ составит 5,89 руб. за 1 куб.м. Решение об этом было принято на заседании правления госкомитета республики по тарифам. По данным ведомства, рост цен на газ не превысит 3%.

В Татарстане с 1 августа повысится цена на газ

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