Энергетика
Коммерсантъ КазаньВ Татарстане с 1 августа повысится цена на газ
В Татарстане с 1 августа розничная цена на природный газ составит 5,89 руб. за 1 куб.м. Решение об этом было принято на заседании правления госкомитета республики по тарифам. По данным ведомства, рост цен на газ не превысит 3%.
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Здоровье
Власти Норильска заявили о сокрытии масштабов эпидемии
Мэр Ринат Ахметчин заявил, что в Норильске бушует эпидемия коронавируса, мест в госпитале практически не осталось, а краевые власти якобы не заботятся об оснащении больниц.
Коммерсантъ 13:34
Футбол
«Эйбар» нанес поражение «Вальядолиду»
«Эйбар» оказался сильнее «Вальядолида» в 37-м туре Примеры Встреча на стадионе «Ипуруа» в Эйбаре завершилась со счетом 3:1. В составе хозяев отличились Педро Бигас, Такаси Инуи и Пабло де Бласис.
Матч ТВ 14:28
Общество
Собянин надеется избежать «жесткой вспышки» коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице, скорее всего, удастся избежать повторного введения ограничений из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 02:34
Политика
Медведев назвал «борзостью» санкции США против «Северного потока-2»
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев раскритиковал США за угрозы ввести новые санкции против «Северного потока-2».
Коммерсантъ 13:57
Политика
МИД Польши назвал актом дезинформации розыгрыш польского президента
Российские шутники предложили вернуть город в состав Польши, но президент заверил, что этот вопрос даже не обсуждается в правительстве страны.
Новые Известия 04:59
Кино
Кристофер Нолан и Warner Bros. разошлись во мнениях о выпуске «Довода»
Режиссер Кристофер Нолан и студия Warner Bros. разошлись во мнениях по поводу грядущего релиза фантастического фильма "Довод".
Kinonews.ru 02:40
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Происшествия
Суд в Москве арестовал еще трех человек по делу о торговле детьми
Басманный суд Москвы арестовал еще трех фигурантов дела о торговле детьми от суррогатных матерей, повлекшей по неосторожности смерть младенца, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
РИА Новости 13:59
Музыка
Hurts выпустили клип «Redemption»
Британский дуэт Hurts осчастливил своих поклонников. В ночь на 16 июля у группы вышел новый трек «Redemption» и видео на него.
Портал Субкультура 11:20
Футбол
Гол Жоаозиньо принес «Динамо» победу над «Уфой» в чемпионате России
Футболисты московского "Динамо" на выезде обыграли "Уфу" в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости 13:02
Общество
В Саратовской области 11 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
Ранее ИА REGNUM сообщало, в Оренбургской области, согласно утвержденным результатам первых ЕГЭ 2020 года (по литературе, географии, а также информатике и ИКТ), 11 выпускников получили высший балл.
REGNUM 10:51
Шоу-бизнес
Плохие манеры дочери Пугачевой и Галкина шокировали пользователей Сети
Шоумен Максим Галкин показал поклонникам видео с шестилетней дочерью Лизой, которая придумала нестандартный метод закрытия дверей.
Слово и Дело 08:28
Происшествия
Понасенков ответил на обвинения историка Соколова в травле
РИА Новости вчера в 10:50
Политика
Путин: В апреле ВВП России сократился на 12 процентов
По оценкам, в апреле 2020 года, в период объявленных нерабочих дней, ВВП России сократился на 12 процентов.
Московский Комсомолец 07:47
Футбол
Локомотив — ЦСКА 1:0 (2-й тайм)
Пока что же "Локомотив" выигрывает 1-0. Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча Локомотив - ЦСКА.
Комсомольская правда 14:20
Общество
Мосгорсуд признал законным арест хабаровского губернатора Фургала
Мосгорсуд признал законным арест главы Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств и в покушении на убийство бизнесменов.
Компания 06:02
Наука
Назван главный признак осложнений от коронавируса
Французские ученые назвали главную отличительную черту пациентов, для которых высок риск тяжелых осложнений COVID-19.
Lenta.ru вчера в 23:46
Энергетика
ФАС и Минэнерго предложили отменить запрет на импорт топлива
«В настоящее время назрела необходимость корректировки обязательных минимальных объемов реализации нефтепродуктов на бирже и предлагаемые меры позволят обеспечить стабильность рынка продаж моторного топлива», — заявил руководитель ФАС России Игорь Артемьев.
Известия 12:42
Общество
В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России
Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
Известия 07:21
Футбол
Кокорин после отмены матча «Сочи» с «Тамбовом»: Миссия выполнена
В социальных сетях считают, что фраза «миссия выполнена», в том числе, относится и к самому Кокорину, который в ближайшее время станет свободным агентом и сможет вести переговоры с любыми командами без ограничений.
Фонтанка.Ру 10:36
Общество
Госдума рассмотрит закон, увеличивающий штраф за нарушение тишины
Что касается штрафа за нарушение тишины, то сейчас, например, в московском КоАП установлена сумма от 1 до 2 тысяч рублей.
Вести.Ru 05:14
Экономика
Минфин не рассматривал изъятие накоплений граждан
Минфин не рассматривал принудительное использований средств на счетах граждан, чтобы профинансировать дефицит федерального бюджета.
Российская газета вчера в 10:51
Энергетика
Средние цены на бензин в России за неделю выросли на 20 копеек
Средние потребительские цены на бензин в России с 6 по 12 июля выросли на 20 копеек и составили 45,47 рубля за литр, говорится в материалах Росстата.
ТАСС 12:09
Армия и оружие
На границе Азербайджана и Армении возобновились боестолкновения
Позиция Баку Минобороны Азербайджана, со своей стороны, обвинило Армению в попытке атаковать азербайджанские позиции в Товузском районе.
РИА Новости 04:19
Общество
За сутки от коронавируса умерли еще четыре уральца
За минувшие сутки в Свердловской области зафиксировали почти что рекордные показали - еще 349 заболевших.
КП - Екатеринбург 03:46
Здоровье
Глава минздрава Омской области прокомментировала увольнения главврачей
Напомним, на минувшей неделе стало известно об увольнении сразу двух главврачей омских медучреждений — главврач омской городской больницы №3 Сергей Трифонов покинул должность по собственному желанию, как и руководитель городской больницы №9 Дмитрий Ларькин.
RuNews24.ru 11:08