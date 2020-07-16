Энергетика
Коммерсантъ КазаньВ Татарстане с 1 августа повысится цена на газ
В Татарстане с 1 августа розничная цена на природный газ составит 5,89 руб. за 1 куб.м. Решение об этом было принято на заседании правления госкомитета республики по тарифам. По данным ведомства, рост цен на газ не превысит 3%.
Читать в источнике
Оценить18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 23:20, Ашберн
Футбол
Арбитр лишил «Спартак» двух пенальти в матче с «Ахматом»
Инцидент произошел на 26-й минуте матча. Судья указал на точку после фола Максима Ненахова против Лукаса Айртона.
Общественная служба новостей вчера в 12:44
Армия и оружие
В ДНР сообщили о погибшем в районе Зайцево наемнике из США
Погибший в районе Зайцево в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике (ДНР) диверсант, тело которого накануне передали на подконтрольную Киеву территорию, — американский наемник.
Известия 13:14
Футбол
«Арсенал» в гостях обыграл «Урал» в матче чемпионата России по футболу
Тульский "Арсенал" обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 3:1 в матче 29-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.
ТАСС Спорт вчера в 10:59
Общество
Все российские регионы прошли пик эпидемии, сообщил эксперт
Как пояснил Тавадян, регионы сгруппированы по цветам, которым соответствуют разные значения индекса заболеваемости - R. R - это индекс репродукции инфекции, которая рассчитана по методике Роспотребнадзора.
РИА Новости 20:49
Политика
Трутнев: врио губернатора Хабаровского края назначат в ближайшее время
Решение о назначении временно исполняющего обязанности (врио) губернатора Хабаровского края будет принято президентом России в самое ближайшее время.
Ведомости 21:39
Наука
Биолог прокомментировала данные о недолговечном иммунитете к COVID-19
По мнению специалиста, существует несколько вариантов работы иммунного механизма в случае сохранения организмом иммунитета к COVID-19 на довольное короткое время, из которых можно сделать плохой и хороший выводы.
Известия 21:44
Энергетика
Цена на газ для населения с 1 августа вырастет на 3%
Напомним, в июне 2019 года ФАС выпустила приказ о повышении оптовых цен на газ для населения и промышленных потребителей с 1 июля на 1,4%. Предыдущая индексация была в позапрошлом году: с 1 июля 2018 года цены на газ были увеличены на 3,4%.
Коммерсантъ 13:52
Авто
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в Российской Федерации. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:49
Общество
Медсестру в Забайкалье осудили за прошедших в моностационар депутатов
Медицинскую сестру в Могойтуйском районе осудили за то, что в ее отсутствие в моностационар прошли депутаты краевого Заксобрания и представитель религиозной организации.
Московский Комсомолец Чита 20:03
Шоу-бизнес
Стало известно, как Мирослава Карпович «приручила» Павла Прилучного
Позже Павел Прилучный даже развелся с женой после девяти лет в браке и рождения двоих чудесных детей, а недавно Карпович перебралась к возлюбленному в его особняк, где чувствует себя просто отлично.
Пятый канал 16:21
Армия и оружие
Армения и Азербайджан возобновили вооруженные столкновения на границе
Обстрелы в Тавушской области между военными Армении и Азербайджаном возобновились на границе Товузовского района Азербайджана и Тавушской области Армении.
Народные новости 00:34
Происшествия
Пожар на корабле ВМС США Bonhomme Richard ликвидировали
Пожар на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard на базе военно-морских сил США в американском городе Сан-Диего (штат Калифорния) ликвидировали.
Известия 21:12
Общество
Госдума разрешила вырубку леса на Байкале ради проектов РЖД
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, который позволяет сплошную вырубку леса на Байкале для строительства Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.
Компания вчера в 11:21
Общество
Челябинские власти разрешили работу ресторанов и саун
Челябинский губернатор Алексей Текслер подписал распоряжение о снятии ограничений на работу кафе, ресторанов, салонов красоты, бань и саун.
RT на русском 09:19
Происшествия
В Иркутской области ликвидировали две подпольные оружейные мастерские
Иркутск, 17 июля 2020, 06:03 — REGNUM В Иркутской области полиция ликвидировала две нелегальные оружейные мастерские и изъяла 25 единиц оружия и более 500 патронов.
REGNUM 23:03
Энергетика
Доходы РФ от экспорта золота впервые превысили выручку от продажи газа
Во втором квартале текущего года экспорт золота из России впервые был выше экспорта трубопроводного газа, такие данные приводит Федеральная таможенная служба (ФТС) и Банк России (ЦБ), информацию об этом передаёт РБК.
Аргументы и Факты 14 июля в 02:49
Политика
Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ
Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 05:17
Экономика
Минфин не рассматривал изъятие накоплений граждан
Минфин не рассматривал принудительное использований средств на счетах граждан, чтобы профинансировать дефицит федерального бюджета.
Российская газета вчера в 10:51
Происшествия
Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику
Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
RT на русском 15:16
Общество
В первый день сдачи ЕГЭ в Удмуртии 23 выпускника получили 100 баллов
12 выпускников нынешнего года и один — прошлых лет получили высший балл по литературе. Семеро школьников — по информатике.
REGNUM 06:16
Космос
Станция Solar Orbiter прислала первые фотографии Солнца
Космический зонд Solar Orbiter прислал первые фотографии Солнца, сделанные на расстоянии 77 млн км от звезды.
Газета Metro 11:20
Религия
В Екатеринбурге почтили память Николая II и его семьи крестным ходом
В Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля состоялся традиционный Царский крестный ход в память о гибели последнего русского императора Николая II и его семьи.
Известия 22:01
Здоровье
В Бурятии за сутки 44 человека заболели коронавирусом
Из 44 новых случаев COVID-19: 9 человек обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, 1 человек связан с очагом в Кабанском районе, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.
Первое альтернативное телевидение вчера в 21:25
Политика
Лукашенко назвал принципы построения белорусской армии
ИА Красная Весна 22:00
Армия и оружие
Пентагон сообщил об испытаниях «супер-пупер» ракеты
Военные впервые подтвердили, что ракета, названная Трампом «супер-пупер» ракетой, во время испытаний превысила скорость звука в 17 раз.
РБК 21:38
Происшествия
В Красноярском крае похитили четырёхлетнего ребёнка
Красноярск, 16 июля 2020, 15:11 — REGNUM Уголовное дело по факту похищения четырёхлетнего ребенка возбуждено в Красноярском крае (п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ — «Похищение несовершеннолетнего»).
REGNUM 08:11
Армия и оружие
Новая эпоха: ракетный комплекс С-500 высоко оценили в Египте
В Египте высоко оценили российский зенитный ракетный комплекс С-500.
Российская газета 04:22