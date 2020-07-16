Энергетика
Коммерсантъ КазаньВ Татарстане с 1 августа повысится цена на газ
В Татарстане с 1 августа розничная цена на природный газ составит 5,89 руб. за 1 куб.м. Решение об этом было принято на заседании правления госкомитета республики по тарифам. По данным ведомства, рост цен на газ не превысит 3%.
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Политика
Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»
Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM вчера в 12:25
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В США подготовят новый закон против «российских хакеров»
Маккарти добавил, что в ближайшие дни представит проект закона, направленного против "российских хакеров".
Газета.Ru 18:46
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Новая эпоха: ракетный комплекс С-500 высоко оценили в Египте
В Египте высоко оценили российский зенитный ракетный комплекс С-500.
Российская газета 04:22
Общество
Всего один район в Забайкалье остался свободен от коронавируса
Завозной случай зарегистрирован в Александро-Заводском районе и только в Калганском районе не зафиксировано ни одного заболевшего.
Zabnews.ru вчера в 23:49
Армия и оружие
Пентагон подтвердил испытания «супер-пупер» ракеты Трампа
Пентагон подтвердил, что во время испытаний скорость новой гиперзвуковой ракеты, о которой рассказывал президент Дональд Трамп, превышала скорость звука в 17 раз, сообщает телеканал CNN.
РИА Новости 19:10
Кино
В свежем ролике HBO Max показали кадры сериала Ридли Скотта
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BFM.ru 09:05
Происшествия
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Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
RT на русском 15:16
Кино
Кристофер Нолан и Warner Bros. разошлись во мнениях о выпуске «Довода»
Режиссер Кристофер Нолан и студия Warner Bros. разошлись во мнениях по поводу грядущего релиза фантастического фильма "Довод".
Kinonews.ru 02:40
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На Аляске сохранят памятник правителю русских поселений
Памятник правителю русских поселений в Северной Америке решено оставить в городе Ситке на Аляске, сообщил мэр Ситки Гэри Пэкстон 16 июля агентству РИА Новости.
ИА Красная Весна 16:09
Происшествия
Экспертизы доказали принадлежность найденных останков детям Николая II
Экспертизы подтвердили, что найденные в 2007 году в Поросенковом логу человеческие останки принадлежат детям Николая II - цесаревичу Алексею и великой княжне Марии, рассказала старший следователь по особо важным делам при председателе СК РФ Марина Молодцова.
РИА Новости 18:05
Политика
В Ереване протестующие облили борщом посольство Украины
Ruposters.ru вчера в 10:09
Спорт
Президент МОК назвал ошибкой бойкот Олимпиады-1980 в Москве
Президент МОК Томас Бах поделился своим мнением по поводу бойкота рядом стран Олимпийских игр 1980 года в Москве.
Metaratings 18:00
Шоу-бизнес
Маша Распутина посетовала на низкий уровень современной культуры
Распутина придерживается мнения Марии Шукшиной, которая недавно заявила, что современные артисты уничтожают духовность российской молодежи.
Подмосковье Сегодня 13:20
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В бундестаге призвали обсудить вступление России в НАТО
Депутат немецкого бундестага Кристиан Шмидт предложил возобновить дискуссию о возможном вступлении России в НАТО.
Газета.Ru 17:22
Футбол
«Крылья Советов» вылетят в ФНЛ, если «Химки» решат играть в РПЛ
Если же «Химки» останутся во втором по силе дивизионе России, самарцы сохранят прописку в РПЛ.
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«Вест Хэм» — «Уотфорд». Прогноз: Мойес, Ярмоленко и Уилшир оставят «молотобойцев» в АПЛ
После рестарта сезона «Уотфорд» не набрал в гостях ни одного очка. 17 июля «Вест Хэм» примет «Уотфорд» в матче 36-го тура чемпионата Англии.
Чемпионат 11:45
Политика
Верховный суд России покидают два зампреда. Одного заменит однокурсница Путина
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После обновления смартфоны Huawei стали разряжаться быстрее
По данным пользователей, некоторые телефоны стали быстро разряжаться, другие - перестали заряжаться вовсе.
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Rodjer покинул HellRaisers и стал свободным агентом
Владимир «Rodjer» Никогосян, выступавший за HR с марта 2020 года, покинул клуб и стал свободным агентом.
Cyber.sports.ru 13:15
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Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала
Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов.
Lenta.ru 11:49
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Что касается штрафа за нарушение тишины, то сейчас, например, в московском КоАП установлена сумма от 1 до 2 тысяч рублей.
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В Сан-Диего потушили пожар на военном корабле США
Пожарным удалось потушить возгорание на борту десантного корабля Bonhomme Richard на американской военной базе в Сан-Диего.
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Суд ЕС запретил трансфер персональных данных в США
Неожиданное решение Европейского суда в Люксембурге отменяет заключенное между ЕС и США соглашение о передаче данных, известное как Privacy Shield.
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Политика
Исполнительный директор «Нафтогаза» Витренко покинул пост
Исполнительный директор Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко покинул свой пост.
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Культура
Amazon купил российский сериал с Буруновым
CT news вчера в 08:29
Футбол
Гончаренко: сбился со счета, сколько пенальти поставили в ворота ЦСКА
В матче 29-го тура РПЛ «Локомотив» – ЦСКА (2:1) главный арбитр встречи Евгений Турбин поставил два пенальти в ворота «армейцев».
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Общество
DrDisRespect разместил ссылку на YouTube в социальных сетях
Стример Гай DrDisRespect Бэйм добавил ссылку на YouTube в твиттер и инстаграм.
CyberSport.ru 14 июля в 07:21