Экономика

Татарстан-24Татарстан-24В Татарстане с 1 июля подорожают жилищно-коммунальные услуги

По словам специалистов, подорожание жилищно-коммунальных услуг происходит ежегодно 1 июля. Изменения в тарифах будут разные, но все в пределах допустимого порога. В Татарстане плата за коммунальные услуги увеличится, в среднем, до 4%.
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Как и на сколько повысятся тарифы на ЖКУ с 1 июля в Ростове и области

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В Татарстане с 1 июля подорожают жилищно-коммунальные услуги

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