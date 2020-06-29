Экономика
Татарстан-24В Татарстане с 1 июля подорожают жилищно-коммунальные услуги
По словам специалистов, подорожание жилищно-коммунальных услуг происходит ежегодно 1 июля. Изменения в тарифах будут разные, но все в пределах допустимого порога. В Татарстане плата за коммунальные услуги увеличится, в среднем, до 4%.
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Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru 15:19
Происшествия
Мать школьницы из Перми рассказала, как учитель домогался ее дочери
Мать девочки рассказала, что во время урока мужчина заставил ее дочь заниматься в другом кабинете, а сам оставил других учеников одних.
ФАН 23:04
Наука
Под пирамидой в Мексике обнаружили пещеру естественного происхождения
Что касается пустоты, которую нашли под Пирамидой Луны, то это нечто иное в отличие от ранее обнаруженных пустот.
Evo-rus.com 07:32
Авто
Новые ограничения на ввоз в Россию праворульных машин вступили в силу
Новые ограничения на ввоз праворульных машин в РФ вступают в силу с 1 июля.
ТАСС 17:24
Армия и оружие
США могут применить военную силу против Ирана из-за ядерного оружия
Власти США рассматривают возможность применения военной силы против Ирана, в случае если это потребуется для предотвращения получения страной ядерного оружия.
Известия 20:14
Экономика
С 1 июля в Крыму вводится налог для самозанятых
Физлица и индивидуальные предприниматели, которые перейдут с 1 июля на новый специальный налоговый режим (как самозанятые), будут платить с доходов от деятельности только налог по льготной ставке — 4 или 6% соответственно.
Krym.News 07:46
Происшествия
Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
Известия вчера в 15:44
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Культура
Умер российский актер Виктор Проскурин
Скончался в возрасте 68 лет российский актер театра, кино и дубляжа Виктор Проскурин. Об этом написала в Facebook его супруга Ирина Хонда.
Газета.Ru 19:17
Общество
Режим общей самоизоляции отменили в Новосибирской области с 1 июля
В Новосибирской области отменили режим общей самоизоляции, об этом сообщается на сайте правительства региона.
АиФ Новосибирск 22:46
Общество
В России с 1 июля произойдет ряд изменений
Начиная с 1 июля, в России в силу вступят некоторые нововведения, которые изменят жизнь большинства россиян.
Live24 02:58
Армия и оружие
ФСВТС указала на невозможность реэкспорта С-400 без согласия России
РИА Новости 12:56
Кино
От «Академии „Амбрелла“» до «Дивного нового мира»: 13 сериалов июля 2020-го
С 16 июля «Проклятая» / Cursed, премьера (Netflix) Фэнтези-сериал из вселенной легенд про короля Артура, но рассказанный с точки зрения юной Нимы, которая ему помогает.
Собака.ru 13:45
Наука
Искусственный интеллект может предсказать эпилептический припадок
Команда исследователей объединила искусственный интеллект с методикой теории систем с целью разработки эффективного способа обнаружения и высокоточного определения в режиме реального времени эпилептического припадка.
Rusargument 19:39
Музыка
Канье Уэст выпустил клип о коронавирусе и Black Lives Matter
Американский рэпер Канье Уэст выпустил клип, посвящённый двум главным событиям, произошедшим в США в 2020 году: пандемии коронавируса и протестным акциям движения Black Lives Matter.
News.ru 10:31
Происшествия
Журналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка
Корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель сообщил РБК, что на избирательном участке № 2219 в Санкт-Петербурге у него произошел конфликт с полицейскими.
РБК 10:10
Общество
Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина
Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости вчера в 07:35
Футбол
«Оренбургу» присуждено техническое поражение от ФК «Краснодар»
МК-Спорт вчера в 14:42
Политика
NYT опубликовала новую статью о «сговоре» России с талибами
Ранее газета со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане, и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом.
РИА Новости 16:53
Футбол
Тренер «Спартака» отметил хорошую игру защиты ЦСКА против Соболева
"Красно-белые" остались вдесятером на 77-й минуте после удаления полузащитника Романа Зобнина, который грубо отмахнулся и локтем ударил хавбека ЦСКА Ивана Облякова.
РИА Новости 16:22
Экономика
Греф ожидает укрепления рубля к доллару к концу 2020 года
Российский рубль должен укрепиться к концу года, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
Коммерсантъ вчера в 04:06
Транспорт
Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео
Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости 07:29
Авто
Названы 5 «неубитых» премиальных кроссоверов не дороже 500 000 рублей
Новые автомобили вчера в 05:51
Игры
Amazon «отменил» выход провального шутера Crucible
Amazon решила вернуть Crucible на этап закрытого тестирования, фактически отменив недавний релиз.
Игромания.ру 15:04
Культура
Китайский художник Чжан Хуань подарит картину Эрмитажу
Китайский художник Чжан Хуань подарит картину Эрмитажу. Он предложит музею на выбор одну из картин, которые были посвящены Эрмитажу.
Peterburg2.ru 19:17
Культура
Лауреатами программы «Русская музыка 2.0» стали девять композиторов
Газета Культура 10:43