По словам специалистов, подорожание жилищно-коммунальных услуг происходит ежегодно 1 июля. Изменения в тарифах будут разные, но все в пределах допустимого порога. В Татарстане плата за коммунальные услуги увеличится, в среднем, до 4%.

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В Татарстане с 1 июля подорожают жилищно-коммунальные услуги

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