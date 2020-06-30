с чего всё началось

Подорожают тарифы на газ, электричество и вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) В Татарстане с 1 июля подорожают жилищно-коммунальные услуги. Ожидается поднятие тарифов на газ, электричество и вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО).

В Татарстане с 1 июля вырастет стоимость ЖКУ

Футбол «Оренбург» объяснил отказ сыграть против «Урала» молодежным составом Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что у команды была возможность выставить на матч 25-го тура чемпионата России против екатеринбургского «Урала» молодежный состав, но из-за нежелания подрывать авторитет Российской премьер-лиги (РПЛ) было принято решение отказаться от участия во встрече. 26

Происшествия Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду. 625

Политика NYT сообщила о доказательствах «сговора» России с талибами NYT пишет, что информация о перехвате данных по банковским переводам подрывает утверждения чиновников Белого дома, заявлявших, будто разведка не решалась доложить о «сговоре» России с талибами президенту США Дональду Трампу. 505

Общество В Киеве ограничат работу общепита и развлекательных учреждений Власти Киева приняли решение ограничить работу учреждений общественного питания и развлекательных учреждений, а также проведение массовых мероприятий до 22.00 (совпадает с мск) из-за коронавируса COVID-19, сообщил в среду на брифинге мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Фигурное катание Загитова проголосовала за поправки в Конституцию, поддержав Путина Загитова поддержала президента Путина и выразила ему слова благодарности: "Отдельные слова благодарности хотелось бы выразить президенту Владимиру Владимировичу Путину за поддержку и перспективу !" 10

Политика Путин передал записку ветерану на открытии мемориала во Ржеве Ветеран Великой Отечественной войны Николай Черных после участия в церемонии открытия мемориала во Ржеве получил записку из рук президента страны Владимира Путина. 10

Политика Подсчитан ущерб «Северного потока-2» из-за новых санкций США Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV, одного из инвесторов проекта, заявил, что думать о сроках завершения строительства «Северного потока-2» пока преждевременно, какие-то оценки можно будет давать только после введения новых санкций со стороны США и реакции на них в Европе. 215

Общество Журналисту ИА «Амител» запретили сфотографировать свой бюллетень Оператор "горячей линии" избиркома в ответ на жалобу заявила, что у нее "богатый жизненный опыт" Журналисту ИА "Амител" не дали сфотографировать свой собственный бюллетень на голосовании по поправкам в Конституцию.

Происшествия В Ростове-на-Дону на набережной столкнулись два теплохода "Утром на набережной столкнулись два корабля", — подписал автор видеоролик. https: / / www.instagram.com / p / CCF6jxpKzjZ / ИА REGNUM пока не располагает официальным комментарием по данному факту. 2

Шоу-бизнес Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус. 16

Футбол Бышовец считает, что Слуцкому не хватает волевых качеств Комментируя выступление «Рубина», специалист заявил, что в команде есть определенные проблемы, однако, Слуцкий может не знать о них, поскольку «волевых качеств у него маловато».

Происшествия Истребитель F-16 ВВС США разбился в Южной Каролине Истребитель ВВС США F-16CM разбился при выполнении учебно-тренировочного полёта на базе ВВС США Шоу в штате Южная Каролина, пилот погиб. 8

Армия и оружие На Украине назвали «признак скорого вторжения России» Бабин считает также, что "признаком скорого вторжения на Украину" является объявленный недавно президентом РФ Владимиром Путиным призыв резервистов, связанный с предстоящими учениями.