Экономика
Челны24В Татарстане с 1 июля вырастет стоимость ЖКУ
Подорожают тарифы на газ, электричество и вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) В Татарстане с 1 июля подорожают жилищно-коммунальные услуги. Ожидается поднятие тарифов на газ, электричество и вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО).
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с чего всё началось
Согласно распоряжению об индексации размера платы за коммунальные услуги, в Татарстане стоимость платы за жилищно-коммунальные услуги во втором полугодии вырастет на 4%.Реальное времявчера в 02:52
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В Госкомитете Татарстана по тарифам сообщили правильную оптовую цену на газ
Kazanfirst.ruвчера в 10:27
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Футбол
«Оренбург» объяснил отказ сыграть против «Урала» молодежным составом
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что у команды была возможность выставить на матч 25-го тура чемпионата России против екатеринбургского «Урала» молодежный состав, но из-за нежелания подрывать авторитет Российской премьер-лиги (РПЛ) было принято решение отказаться от участия во встрече.
РБК 05:49
Культура
Скончался актёр Виктор Проскурин, снимавшийся на «Ленфильме»
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин скончался в возрасте 68 лет.
78.ru 04:34
Шоу-бизнес
Мирослава Карпович получила угрозы после слухов о романе с Прилучным
В Instagram Карпович начали появляться сотни гневных комментариев и даже угроз.
Pravda.Ru вчера в 04:04
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия вчера в 11:41
Политика
NYT сообщила о доказательствах «сговора» России с талибами
NYT пишет, что информация о перехвате данных по банковским переводам подрывает утверждения чиновников Белого дома, заявлявших, будто разведка не решалась доложить о «сговоре» России с талибами президенту США Дональду Трампу.
РБК вчера в 20:02
Общество
В Киеве ограничат работу общепита и развлекательных учреждений
Власти Киева приняли решение ограничить работу учреждений общественного питания и развлекательных учреждений, а также проведение массовых мероприятий до 22.00 (совпадает с мск) из-за коронавируса COVID-19, сообщил в среду на брифинге мэр украинской столицы Виталий Кличко.
РИА Новости 05:40
Происшествия
Устроивший стрельбу на Выборгском шоссе водитель «Рендж Ровера» сам явился в полицию. Возбуждено уголовное дело
Возбуждено уголовное дело по 213 статье УК РФ (хулиганство). Видеозапись с его участием ранее появилась в соцсети «ВКонтакте».
Фонтанка.Ру вчера в 18:02
Фигурное катание
Загитова проголосовала за поправки в Конституцию, поддержав Путина
Загитова поддержала президента Путина и выразила ему слова благодарности: "Отдельные слова благодарности хотелось бы выразить президенту Владимиру Владимировичу Путину за поддержку и перспективу !"
CT news вчера в 07:49
Культура
Монтажера фильмов «Дылда» и «Сталинград» пригласили в Киноакадемию США
Более 800 деятелей кино пригласили вступить в Киноакадемию США, которая вручает премию «Оскар».
Коммерсантъ вчера в 21:30
Политика
Путин передал записку ветерану на открытии мемориала во Ржеве
Ветеран Великой Отечественной войны Николай Черных после участия в церемонии открытия мемориала во Ржеве получил записку из рук президента страны Владимира Путина.
Pravda.Ru вчера в 11:23
Политика
Подсчитан ущерб «Северного потока-2» из-за новых санкций США
Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV, одного из инвесторов проекта, заявил, что думать о сроках завершения строительства «Северного потока-2» пока преждевременно, какие-то оценки можно будет давать только после введения новых санкций со стороны США и реакции на них в Европе.
Lenta.ru 05:28
Здоровье
Онищенко заявил, что второй волны коронавируса не будет
Нового пандемического подъема заболеваемости коронавирусом не произойдет ни в России, ни в мире.
9111.ru вчера в 12:57
Шоу-бизнес
«Уральские пельмени» судятся с экс-директором Нетиевским за его счет
iReactor вчера в 08:45
Общество
Журналисту ИА «Амител» запретили сфотографировать свой бюллетень
Оператор "горячей линии" избиркома в ответ на жалобу заявила, что у нее "богатый жизненный опыт" Журналисту ИА "Амител" не дали сфотографировать свой собственный бюллетень на голосовании по поправкам в Конституцию.
АМИТЕЛ 05:53
Происшествия
В Ростове-на-Дону на набережной столкнулись два теплохода
"Утром на набережной столкнулись два корабля", — подписал автор видеоролик. https: / / www.instagram.com / p / CCF6jxpKzjZ / ИА REGNUM пока не располагает официальным комментарием по данному факту.
REGNUM 04:26
Армия и оружие
Military Watch: Россия ударно выполняет заказы на поставку оружия
Американское издание Military Watch решило рассказать своим читателям о том, как быстро научилась реагировать Россия на существующие в мире запросы на поставку оружия.
Что происходит 05:54
Шоу-бизнес
Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус
Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
РЕН ТВ 05:40
Шоу-бизнес
Дана Борисова назвала звезд с зависимостями
В эфире Борисова раскрыла имена знаменитостей, которые страдают от зависимостей.
Что происходит 00:41
Футбол
Бышовец считает, что Слуцкому не хватает волевых качеств
Комментируя выступление «Рубина», специалист заявил, что в команде есть определенные проблемы, однако, Слуцкий может не знать о них, поскольку «волевых качеств у него маловато».
ProstoProSport 04:29
Общество
ЦИК: Явка на голосовании по Конституции составила 55,22% за шесть дней
Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ указом президента РФ Владимира Путина было назначено на 1 июля.
Российская газета 03:30
Общество
Боня записала видео против поправок за фейковый гонорар от пранкеров
Известия вчера в 17:03
Здоровье
С 1 сентября перечислил три варианта работы школ иммунолог
Врач-иммунолог Михаил Костинов сообщил, какова будет ситуация с коронавирусом с первого сентября.
ToDay News Ufa 04:26
Происшествия
Истребитель F-16 ВВС США разбился в Южной Каролине
Истребитель ВВС США F-16CM разбился при выполнении учебно-тренировочного полёта на базе ВВС США Шоу в штате Южная Каролина, пилот погиб.
RT на русском 04:31
Армия и оружие
На Украине назвали «признак скорого вторжения России»
Бабин считает также, что "признаком скорого вторжения на Украину" является объявленный недавно президентом РФ Владимиром Путиным призыв резервистов, связанный с предстоящими учениями.
Военное обозрение 05:51
Здоровье
256 человек заболели коронавирусом за сутки в Свердловской области
В Свердловской области ещё 256 человек заразились коронавирусом за минувшие сутки.
Уральский меридиан 03:36
Происшествия
Не менее восьми человек пострадали в ДТП с маршруткой в Подмосковье
По данным «РИА Новости», в результате ДТП пострадали восемь человек, в том числе двое несовершеннолетних.
Известия 02:06
Общество
На Красной площади задержали активистов, выложивших телами цифру 2036
Московский Комсомолец 06:00
Политика
США официально признали Huawei и ZTE угрозой национальной безопасности
Федеральная комиссия по связи США (FCC) официально отнесла китайские Huawei Technologies Co. и ZTE Corp. к компаниям, представляющим угрозу для государственной безопасности Соединенных Штатов.
Интерфакс вчера в 14:03
Происшествия
Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле
РИА Новости вчера в 23:17