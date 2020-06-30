Экономика
Челны24В Татарстане с 1 июля вырастет стоимость ЖКУ
Подорожают тарифы на газ, электричество и вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) В Татарстане с 1 июля подорожают жилищно-коммунальные услуги. Ожидается поднятие тарифов на газ, электричество и вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО).
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с чего всё началось
Согласно распоряжению об индексации размера платы за коммунальные услуги, в Татарстане стоимость платы за жилищно-коммунальные услуги во втором полугодии вырастет на 4%.Реальное времявчера в 02:52
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«Локомотив» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче РПЛ
Московский «Локомотив» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче 25-го тура чемпионата России.
Коммерсантъ вчера в 13:19
Авто
Новые ограничения на ввоз в Россию праворульных машин вступили в силу
Новые ограничения на ввоз праворульных машин в РФ вступают в силу с 1 июля.
ТАСС вчера в 17:24
Происшествия
Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле
РИА Новости вчера в 23:17
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия вчера в 11:41
Общество
На Камчатке и Чукотке завершилось голосование по Конституции
На Чукотке явка составила 74,11%, проголосовали 22 123 человека. Голосование проходило на 55 избирательных участках.
Коммерсантъ 05:09
Общество
С 1 июля россияне начнут получать выплату в 10 тысяч рублей на детей
С 1 июля граждане России могут получить единовременную выплату на каждого ребенка до 16 лет – сумма составляет 10 тыс. рублей.
Газета.Ru 03:48
Политика
Путин передал записку ветерану на открытии мемориала во Ржеве
Ветеран Великой Отечественной войны Николай Черных после участия в церемонии открытия мемориала во Ржеве получил записку из рук президента страны Владимира Путина.
Pravda.Ru вчера в 11:23
Здоровье
С 1 сентября перечислил три варианта работы школ иммунолог
Врач-иммунолог Михаил Костинов сообщил, какова будет ситуация с коронавирусом с первого сентября.
ToDay News Ufa 04:26
Авто
Обновленный Volkswagen Tiguan представили официально
32CARS.ru 02:57
Происшествия
Истребитель F-16 ВВС США разбился в Южной Каролине
RT на русском 04:31
Авто
Hyundai Motor начала в Петербурге строительство завода двигателей
"Не возникает сомнений в том, что первые силовые агрегаты будут выпущены на этом заводе в октябре следующего года", - заявил губернатор Петербурга Александр Беглов, который посетил торжественное мероприятие в честь начала строительства.
Новые автомобили вчера в 08:07
Кино
Netflix представил эпичный трейлер фэнтези-сериала «Проклятая»
На YouTube-канале Netflix появился свежий трейлер предстоящего сериала «Проклятая», рассказывающего знаменитую легенду о Короле Артуре с позиции Нимуэ, Владычицы озера.
Киноафиша России 04:55
Общество
С 1 июля в России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ
С 1 июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства.
РИА Новости 04:47
Культура
Кристина Асмус разделась во время видеочата в новом фильме
В фильме присутствует эротическая сцена с участием актрисы Кристины Асмус. В фильме Асмус раздевается во время видеочата с китобоями.
Evo-rus.com вчера в 08:21
Культура
«Разве у матери могут быть нелюбимые дети?»: провинциальная душа Клары Лучко
Из крестьянки в актрисы Клара Лучко родилась 1 июля 1925 года в крестьянской украинской семье.
МИР 24 вчера в 23:00
Кино
Disney раскрыл судьбу Камней Бесконечности после «Мстителей: Финал»
Правда, с появлением мультивселенной в сиквеле приключений Доктора Стрэнджа и возможности путешествовать во времени, с которой персонажи имели дело в «Мстителях: Финал», окончательно прощаться с камнями рано.
Popcornnews.ru 03:45
Общество
В Москве выявлено самое низкое число новых случаев COVID-19 с апреля
В Москве за сутки выявлено самое низкое число новых случаев COVID-19 за три месяца, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.
RT на русском 03:59
Экономика
Ювелиры предупредили о возможном подорожании золотых украшений на 30%
В сравнении с началом 2020-го подорожание составило 5% — в декабре 2019-го средняя цена на обручальные кольца составляла 3508 рублей за грамм.
Известия 29 июня в 17:10
Здоровье
Онищенко заявил, что второй волны коронавируса не будет
Нового пандемического подъема заболеваемости коронавирусом не произойдет ни в России, ни в мире.
9111.ru вчера в 12:57
Здоровье
За сутки в Алтайском крае скончались 4 пациента с коронавирусом
На 30 июня в Алтайском крае у 3 985 человек подтвержден коронавирус, в числе инфицированных 399 детей.
Kursk.com вчера в 03:51
Футбол
«Оренбург» попросит «Рубин» перенести матч 26-го тура РПЛ
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев заявил, что клуб попросит казанский "Рубин" перенести матч 26-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 04:24
Политика
В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины
Владимир Зеленский может стать последним президентом Украины.
Деловое.ТВ вчера в 01:35
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 06:54
Армия и оружие
В США перенесли начало лётных испытаний боевой лазерной установки
Военное обозрение вчера в 23:38
Здоровье
Коронавирус в России : темпы роста больных упали до 1% в день
Новый рекорд За сутки количество больных ковидом увеличилось на 6693 человека. Это ровно на один процент больше, чем днем ранее.
Отдых в России вчера в 03:42
Игры
Новые скриншоты и ролик адвенчуры Tell Me Why с героем-трансгендером
Srnsk 29 июня в 09:50
Экономика
PayPal прекращает внутренние переводы в России
Международная платежная система PayPal решила с августа отказаться от внутренних переводов в России, она уведомила об этом ЦБ.
Коммерсантъ вчера в 20:34
Футбол
Тедеско заявил, что удаление Зобнина изменило ход игры с ЦСКА
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, как повлияло удаление хавбека Романа Зобнина на результат матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.
RT на русском вчера в 16:26