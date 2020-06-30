с чего всё началось

Подорожают тарифы на газ, электричество и вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) В Татарстане с 1 июля подорожают жилищно-коммунальные услуги. Ожидается поднятие тарифов на газ, электричество и вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО).

В Татарстане с 1 июля вырастет стоимость ЖКУ

Происшествия Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду. 611

Общество На Камчатке и Чукотке завершилось голосование по Конституции На Чукотке явка составила 74,11%, проголосовали 22 123 человека. Голосование проходило на 55 избирательных участках.

Политика Путин передал записку ветерану на открытии мемориала во Ржеве Ветеран Великой Отечественной войны Николай Черных после участия в церемонии открытия мемориала во Ржеве получил записку из рук президента страны Владимира Путина. 10

Авто Hyundai Motor начала в Петербурге строительство завода двигателей "Не возникает сомнений в том, что первые силовые агрегаты будут выпущены на этом заводе в октябре следующего года", - заявил губернатор Петербурга Александр Беглов, который посетил торжественное мероприятие в честь начала строительства. 95

Кино Netflix представил эпичный трейлер фэнтези-сериала «Проклятая» На YouTube-канале Netflix появился свежий трейлер предстоящего сериала «Проклятая», рассказывающего знаменитую легенду о Короле Артуре с позиции Нимуэ, Владычицы озера. 1

Культура Кристина Асмус разделась во время видеочата в новом фильме В фильме присутствует эротическая сцена с участием актрисы Кристины Асмус. В фильме Асмус раздевается во время видеочата с китобоями. 331

Культура «Разве у матери могут быть нелюбимые дети?»: провинциальная душа Клары Лучко Из крестьянки в актрисы Клара Лучко родилась 1 июля 1925 года в крестьянской украинской семье.

Кино Disney раскрыл судьбу Камней Бесконечности после «Мстителей: Финал» Правда, с появлением мультивселенной в сиквеле приключений Доктора Стрэнджа и возможности путешествовать во времени, с которой персонажи имели дело в «Мстителях: Финал», окончательно прощаться с камнями рано.

Здоровье Коронавирус в России : темпы роста больных упали до 1% в день Новый рекорд За сутки количество больных ковидом увеличилось на 6693 человека. Это ровно на один процент больше, чем днем ранее.

Экономика PayPal прекращает внутренние переводы в России Международная платежная система PayPal решила с августа отказаться от внутренних переводов в России, она уведомила об этом ЦБ. 8