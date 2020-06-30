Подорожают тарифы на газ, электричество и вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) В Татарстане с 1 июля подорожают жилищно-коммунальные услуги. Ожидается поднятие тарифов на газ, электричество и вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО).

В Татарстане с 1 июля вырастет стоимость ЖКУ

Политика Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы. 1,9K

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Общество Дистанционное обучение 1 сентября стартует в 14 регионах 26 июня Минпросвещения опубликовало постановление правительства, в котором сказано, что в ряде регионов с 1 сентября планируется запустить эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды в школах и колледжах. 744

Политика Послы России и Белоруссии сделали ряд заявлений Экономическая интеграция Белоруссии и России в рамках Союзного государства не угрожает суверенитету обеих стран, речь идет о новом позиционировании, повышении конкурентоспособности, поддержке экспорта, заявил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев. 2

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Общество С 1 июля в России упразднён специальный знак «Инвалид» для автомобилей Во многих регионах страны штраф выносится автоматически, при этом средства фото и видеофиксации не могут распознать установленный на машине знак, а считывают автомобильный номер для сверки его с базой данных. 17

Политика Минздрав Австрии сообщил о тревожной ситуации с ростом числа COVID-19 Министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер заявил, что ситуация с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Австрии вызывает тревогу.

Общество Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд. 768

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Шоу-бизнес Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус. 16

Политика Подсчитан ущерб «Северного потока-2» из-за новых санкций США Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV, одного из инвесторов проекта, заявил, что думать о сроках завершения строительства «Северного потока-2» пока преждевременно, какие-то оценки можно будет давать только после введения новых санкций со стороны США и реакции на них в Европе. 327

Политика Депутат Рады рассказал о предательстве Украины сторонниками Зеленского Депутат Верховной рады Вадим Рабинович раскритиковал партию сторонников Владимира Зеленского "Слуга народа" и обвинил ее членов в предательстве. 25