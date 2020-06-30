Экономика

Челны24Челны24В Татарстане с 1 июля вырастет стоимость ЖКУ

Подорожают тарифы на газ, электричество и вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) В Татарстане с 1 июля подорожают жилищно-коммунальные услуги. Ожидается поднятие тарифов на газ, электричество и вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО).
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В Госкомитете Татарстана по тарифам сообщили правильную оптовую цену на газ

Kazanfirst.ruвчера в 10:27

В Татарстане с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ

НТР 24вчера в 12:00

Татарстанцев ждет тарифный скачок

Казанские ведомостивчера в 10:41

В Татарстане с 1 июля вырастет стоимость ЖКУ

Челны2404:37

Тарифы в Татарстане: как изменятся цены на услуги ЖКХ с 1 июля

Московский Комсомолецвчера в 07:00

С 1 июля в Татарстане подорожают коммунальные платежи

Казань24вчера в 03:57

С 1 июля в Татарстане вырастут тарифы ЖКХ

Казанский репортервчера в 03:23
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Культура

Скончался актёр Виктор Проскурин, снимавшийся на «Ленфильме»

78.ru 04:34
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Общество

Боня записала видео против поправок за фейковый гонорар от пранкеров

Известия вчера в 17:03
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Шоу-бизнес

Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова разделась для обложки MAXIM

Российская актриса Дарья Мельникова, известная россиянам по сериалу «Папины дочки», снялась обнаженной для обложки журнала MAXIM.
iReactor 04:31
5
Политика

Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
1,9K
Футбол

Александр Кержаков: «Миранчуку пора попробовать себя в Европе»

Российский тренер Александр Кержаков считает, что хавбек «Локомотива» Алексей Миранчук должен попробовать свои силы в европейском чемпионате.
Матч ТВ 05:36
Общество

Дистанционное обучение 1 сентября стартует в 14 регионах

26 июня Минпросвещения опубликовало постановление правительства, в котором сказано, что в ряде регионов с 1 сентября планируется запустить эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды в школах и колледжах.
News.ru 06:07
744
Политика

Послы России и Белоруссии сделали ряд заявлений

Экономическая интеграция Белоруссии и России в рамках Союзного государства не угрожает суверенитету обеих стран, речь идет о новом позиционировании, повышении конкурентоспособности, поддержке экспорта, заявил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.
Вести.Ru 06:23
2
Наука

Почти половина случаев COVID-19 может протекать без симптомов

В обоих случаях около 40% людей с позитивным результатом не имели симптомов.
MedikForum.ru 01:18
Общество

С 1 июля в России упразднён специальный знак «Инвалид» для автомобилей

Во многих регионах страны штраф выносится автоматически, при этом средства фото и видеофиксации не могут распознать установленный на машине знак, а считывают автомобильный номер для сверки его с базой данных.
Областная Рязанская Газета 04:29
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Политика

Минздрав Австрии сообщил о тревожной ситуации с ростом числа COVID-19

Министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер заявил, что ситуация с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Австрии вызывает тревогу.
RT на русском 05:40
Общество

В Новосибирской области с 1 июля отменили режим общей изоляции

В Новосибирской области отменили режим общей самоизоляции, об этом сообщается на сайте правительства региона.
Байкал24 00:41
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Общество

Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря

В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
Газета.Ru вчера в 06:27
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Здоровье

Новая инфекционная больница в Воронеже откроется в июле

Kursk.com вчера в 16:02
15
Политика

Депутатов Европарламента поразила явка на голосование в Крыму

Прибывшая в Крым группа депутатов, политиков и общественных деятелей из европейских стран с утра начала объезд избирательных участков, на которых проходит голосование о поправках в Конституцию РФ.
Российская газета 06:24
Игры

Опубликован геймплейный трейлер игры Crysis Remastered

REGNUM вчера в 21:10
18
Происшествия

В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов

Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 06:54
146
Политика

Путин проголосовал по поправкам в конституцию в Москве

BFM.ru 04:36
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Культура

Российских кинематографистов пригласили стать академиками «Оскара»

Академиками «Оскара» могут стать монтажер Игорь Литонинский, работавший над «9 ротой», «Дылдой» и «Сталинградом», режиссеры-документалисты Виталий Манский и Марина Разбежкина, а также звукорежиссер Павел Дореули и супервайзер визуальных эффектов Дмитрий Токояков.
Афиша Daily вчера в 20:31
12
Общество

Стычки шахтеров и полиции произошли возле офиса президента Украины

Известия 05:33
Финансы

Курс евро превысил 80 рублей впервые с 14 мая

Курс доллара США составил 71,32 руб./$1 в 17:38 МСК, что на 1,33 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Интерфакс вчера в 11:36
15
Общество

Особая выкладка на полках за год изменила спрос на молочную продукцию

С 1 июля 2019 года в России действуют новые правила продажи молочных продуктов: продукты без заменителей молочного жира маркируются специальной меткой «БЗМЖ» и стоят в магазинах отдельно от продуктов, которые такие заменители содержат.
РБК 03:00
1
Шоу-бизнес

Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус

Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
РЕН ТВ 05:40
16
Культура

Вышел новый трейлер мультфильма «Душа» от Pixar

В понедельник, 29 июня, стало известно, что в сети появился новый трейлер мультфильма "Душа" от Pixar .
Piter.tv 29 июня в 00:13
6
Политика

Подсчитан ущерб «Северного потока-2» из-за новых санкций США

Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV, одного из инвесторов проекта, заявил, что думать о сроках завершения строительства «Северного потока-2» пока преждевременно, какие-то оценки можно будет давать только после введения новых санкций со стороны США и реакции на них в Европе.
Lenta.ru 05:28
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Происшествия

Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле

РИА Новости вчера в 23:17
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Общество

МЧС предупредило москвичей о дожде с градом и сильном ветре

Спасатели рекомендуют по возможности отказаться от поездок на авто.
РИА Новости 06:35
1
Политика

Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля

Евросоюз (ЕС) с 1 июля откроет границы с 14 странами. Соответствующее заявление опубликовал Совет ЕС.
Ведомости вчера в 10:29
555
Общество

С 1 июля в России произойдет ряд изменений

С 1 июля расширяется и перечень товаров, которые подлежат обязательной цифровой маркировке. Правила коснутся лекарств, обуви и табака.
Первый канал 00:18
21
Политика

Депутат Рады рассказал о предательстве Украины сторонниками Зеленского

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович раскритиковал партию сторонников Владимира Зеленского "Слуга народа" и обвинил ее членов в предательстве.
РИА Новости вчера в 21:39
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Гаджеты

Настольные ARGB-светильники Corsair iCUE LT100 Smart Lighting Tower могут синхронизироваться с музыкой и играми

В базовый комплект стоимостью 130 долларов входят два светильника высотой 422 мм, в каждом из которых насчитывается 46 адресуемых полноцветных светодиодов.
iXBT.com 03:47
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