Экономика
Челны24В Татарстане с 1 июля вырастет стоимость ЖКУ
Подорожают тарифы на газ, электричество и вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) В Татарстане с 1 июля подорожают жилищно-коммунальные услуги. Ожидается поднятие тарифов на газ, электричество и вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В Госкомитете Татарстана по тарифам сообщили правильную оптовую цену на газ
Kazanfirst.ruвчера в 10:27
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 06:48, Ашберн
Общество
Боня записала видео против поправок за фейковый гонорар от пранкеров
Известия вчера в 17:03
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова разделась для обложки MAXIM
Российская актриса Дарья Мельникова, известная россиянам по сериалу «Папины дочки», снялась обнаженной для обложки журнала MAXIM.
iReactor 04:31
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
Футбол
Александр Кержаков: «Миранчуку пора попробовать себя в Европе»
Российский тренер Александр Кержаков считает, что хавбек «Локомотива» Алексей Миранчук должен попробовать свои силы в европейском чемпионате.
Матч ТВ 05:36
Общество
Дистанционное обучение 1 сентября стартует в 14 регионах
26 июня Минпросвещения опубликовало постановление правительства, в котором сказано, что в ряде регионов с 1 сентября планируется запустить эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды в школах и колледжах.
News.ru 06:07
Политика
Послы России и Белоруссии сделали ряд заявлений
Экономическая интеграция Белоруссии и России в рамках Союзного государства не угрожает суверенитету обеих стран, речь идет о новом позиционировании, повышении конкурентоспособности, поддержке экспорта, заявил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.
Вести.Ru 06:23
Наука
Почти половина случаев COVID-19 может протекать без симптомов
В обоих случаях около 40% людей с позитивным результатом не имели симптомов.
MedikForum.ru 01:18
Общество
С 1 июля в России упразднён специальный знак «Инвалид» для автомобилей
Во многих регионах страны штраф выносится автоматически, при этом средства фото и видеофиксации не могут распознать установленный на машине знак, а считывают автомобильный номер для сверки его с базой данных.
Областная Рязанская Газета 04:29
Политика
Минздрав Австрии сообщил о тревожной ситуации с ростом числа COVID-19
Министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер заявил, что ситуация с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Австрии вызывает тревогу.
RT на русском 05:40
Общество
В Новосибирской области с 1 июля отменили режим общей изоляции
В Новосибирской области отменили режим общей самоизоляции, об этом сообщается на сайте правительства региона.
Байкал24 00:41
Общество
Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря
В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
Газета.Ru вчера в 06:27
Здоровье
Новая инфекционная больница в Воронеже откроется в июле
Kursk.com вчера в 16:02
Политика
Депутатов Европарламента поразила явка на голосование в Крыму
Прибывшая в Крым группа депутатов, политиков и общественных деятелей из европейских стран с утра начала объезд избирательных участков, на которых проходит голосование о поправках в Конституцию РФ.
Российская газета 06:24
Игры
Опубликован геймплейный трейлер игры Crysis Remastered
REGNUM вчера в 21:10
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 06:54
Культура
Российских кинематографистов пригласили стать академиками «Оскара»
Академиками «Оскара» могут стать монтажер Игорь Литонинский, работавший над «9 ротой», «Дылдой» и «Сталинградом», режиссеры-документалисты Виталий Манский и Марина Разбежкина, а также звукорежиссер Павел Дореули и супервайзер визуальных эффектов Дмитрий Токояков.
Афиша Daily вчера в 20:31
Финансы
Курс евро превысил 80 рублей впервые с 14 мая
Курс доллара США составил 71,32 руб./$1 в 17:38 МСК, что на 1,33 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Интерфакс вчера в 11:36
Общество
Особая выкладка на полках за год изменила спрос на молочную продукцию
С 1 июля 2019 года в России действуют новые правила продажи молочных продуктов: продукты без заменителей молочного жира маркируются специальной меткой «БЗМЖ» и стоят в магазинах отдельно от продуктов, которые такие заменители содержат.
РБК 03:00
Шоу-бизнес
Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус
Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
РЕН ТВ 05:40
Культура
Вышел новый трейлер мультфильма «Душа» от Pixar
В понедельник, 29 июня, стало известно, что в сети появился новый трейлер мультфильма "Душа" от Pixar .
Piter.tv 29 июня в 00:13
Политика
Подсчитан ущерб «Северного потока-2» из-за новых санкций США
Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV, одного из инвесторов проекта, заявил, что думать о сроках завершения строительства «Северного потока-2» пока преждевременно, какие-то оценки можно будет давать только после введения новых санкций со стороны США и реакции на них в Европе.
Lenta.ru 05:28
Происшествия
Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле
РИА Новости вчера в 23:17
Общество
МЧС предупредило москвичей о дожде с градом и сильном ветре
Спасатели рекомендуют по возможности отказаться от поездок на авто.
РИА Новости 06:35
Политика
Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля
Евросоюз (ЕС) с 1 июля откроет границы с 14 странами. Соответствующее заявление опубликовал Совет ЕС.
Ведомости вчера в 10:29
Общество
С 1 июля в России произойдет ряд изменений
С 1 июля расширяется и перечень товаров, которые подлежат обязательной цифровой маркировке. Правила коснутся лекарств, обуви и табака.
Первый канал 00:18
Политика
Депутат Рады рассказал о предательстве Украины сторонниками Зеленского
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович раскритиковал партию сторонников Владимира Зеленского "Слуга народа" и обвинил ее членов в предательстве.
РИА Новости вчера в 21:39
Гаджеты
Настольные ARGB-светильники Corsair iCUE LT100 Smart Lighting Tower могут синхронизироваться с музыкой и играми
В базовый комплект стоимостью 130 долларов входят два светильника высотой 422 мм, в каждом из которых насчитывается 46 адресуемых полноцветных светодиодов.
iXBT.com 03:47