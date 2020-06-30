с чего всё началось

Подорожают тарифы на газ, электричество и вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) В Татарстане с 1 июля подорожают жилищно-коммунальные услуги. Ожидается поднятие тарифов на газ, электричество и вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО).

В Татарстане с 1 июля вырастет стоимость ЖКУ

Политика Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы. 1,9K

Политика Путин проголосовал по поправкам в конституцию в Москве Президент Владимир Путин проголосовал по поправкам к Конституции РФ на избирательном участке в здании президиума Российской академии наук на юго-западе Москвы, где он традиционно голосует на выборах, пишет РИА Новости. 1,5K

Культура Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет. 564

Футбол «Сельта» продлила аренду Смолова и Рафиньи до конца сезона Речь идет о форварде Федоре Смолове (права принадлежат «Локомотиву»), защитнике Джейсоне Мурильо («Сампдория»), полузащитниках Рафинье Алькантаре («Барселона»), Филипе Брадариче («Кальяри») и Папе Шейке Диопе («Лион»), чьи аренды изначально были рассчитаны до 30 июня. 1

Футбол «Оренбург» объяснил отказ сыграть против «Урала» молодежным составом Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что у команды была возможность выставить на матч 25-го тура чемпионата России против екатеринбургского «Урала» молодежный состав, но из-за нежелания подрывать авторитет Российской премьер-лиги (РПЛ) было принято решение отказаться от участия во встрече. 25

Авто В интернете опубликовали изображения кросс-универсала Toyota Camry Сделав из актуальной модели Camry кросс-универсал, дизайнеры дополнили его оригинальными бамперами, защитным обвесом из пластика, который опоясывает кузов, а также большими колесными дисками.

Происшествия Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду. 620

Политика Белорусская ЦИК сократила оппозицию Лукашенко до пяти человек Лукашенко и пять оппонентов 30 июня ЦИК Белоруссии объявила окончательные результаты проверки подписей, которые были сданы участниками президентской кампании в республике. 10

Общество С коронавирусом в Казахстане предложили бороться «тремя Т» С новой вспышкой коронавируса в Казахстане поможет бороться тактика «трех Т». Об этом принадлежащему Григорию Березкину РБК рассказала директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович. 85