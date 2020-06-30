Экономика
Челны24В Татарстане с 1 июля вырастет стоимость ЖКУ
Подорожают тарифы на газ, электричество и вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) В Татарстане с 1 июля подорожают жилищно-коммунальные услуги. Ожидается поднятие тарифов на газ, электричество и вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО).
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Согласно распоряжению об индексации размера платы за коммунальные услуги, в Татарстане стоимость платы за жилищно-коммунальные услуги во втором полугодии вырастет на 4%.Реальное времявчера в 02:52
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 05:53, Ашберн
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
Общество
С 1 июля в России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ
С 1 июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства.
РИА Новости 04:47
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК 29 июня в 09:10
Политика
Путин проголосовал по поправкам в конституцию в Москве
Президент Владимир Путин проголосовал по поправкам к Конституции РФ на избирательном участке в здании президиума Российской академии наук на юго-западе Москвы, где он традиционно голосует на выборах, пишет РИА Новости.
BFM.ru 04:36
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 06:54
Культура
Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
Футбол
«Сельта» продлила аренду Смолова и Рафиньи до конца сезона
Речь идет о форварде Федоре Смолове (права принадлежат «Локомотиву»), защитнике Джейсоне Мурильо («Сампдория»), полузащитниках Рафинье Алькантаре («Барселона»), Филипе Брадариче («Кальяри») и Папе Шейке Диопе («Лион»), чьи аренды изначально были рассчитаны до 30 июня.
Sports.ru 02:13
Происшествия
Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле
РИА Новости вчера в 23:17
Футбол
«Оренбург» объяснил отказ сыграть против «Урала» молодежным составом
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что у команды была возможность выставить на матч 25-го тура чемпионата России против екатеринбургского «Урала» молодежный состав, но из-за нежелания подрывать авторитет Российской премьер-лиги (РПЛ) было принято решение отказаться от участия во встрече.
РБК 05:49
Общество
Названа причина разрушения межкорейского офиса связи в КНДР
Ранее, 16 июня, Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что межкорейский офис связи полностью разрушен.
Известия вчера в 19:22
Авто
В интернете опубликовали изображения кросс-универсала Toyota Camry
Сделав из актуальной модели Camry кросс-универсал, дизайнеры дополнили его оригинальными бамперами, защитным обвесом из пластика, который опоясывает кузов, а также большими колесными дисками.
Новые автомобили вчера в 11:52
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия вчера в 11:41
Политика
Белорусская ЦИК сократила оппозицию Лукашенко до пяти человек
Лукашенко и пять оппонентов 30 июня ЦИК Белоруссии объявила окончательные результаты проверки подписей, которые были сданы участниками президентской кампании в республике.
РБК вчера в 15:43
Авто
Новые ограничения на ввоз в Россию праворульных машин вступили в силу
Новые ограничения на ввоз праворульных машин в РФ вступают в силу с 1 июля.
ТАСС вчера в 17:24
Экономика
Богатейшие россияне потеряли с начала года почти 32 миллиарда долларов
С начала 2020 года совокупное состояние богатейших россиян снизилось примерно на 31,81 миллиарда долларов.
Ридус 04:40
Общество
С коронавирусом в Казахстане предложили бороться «тремя Т»
С новой вспышкой коронавируса в Казахстане поможет бороться тактика «трех Т». Об этом принадлежащему Григорию Березкину РБК рассказала директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.
Lenta.ru 02:14
Армия и оружие
В США перенесли начало лётных испытаний боевой лазерной установки
Военное обозрение вчера в 23:38
Космос
В Канаде назвали новый вид пчелы в честь астронавта
МИР 24 вчера в 15:29
Общество
В Алтайском крае проголосовали уже более 38% избирателей
По данным крайизбиркома, к 10 утра свой выбор уже сделали более 38% избирателей края.
Вести Алтай 04:55
Общество
В Москве выявлено самое низкое число новых случаев COVID-19 с апреля
В Москве за сутки выявлено самое низкое число новых случаев COVID-19 за три месяца, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.
RT на русском 03:59
Экономика
Греф ожидает укрепления рубля к доллару к концу 2020 года
Российский рубль должен укрепиться к концу года, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
Коммерсантъ 29 июня в 04:06
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева напугала фанатов снимком без макияжа
Судя по обновлениям в социальной сети, Альбина все-таки удалила напугавший фанатов снимок.
Московский Комсомолец 04:30
Экономика
Экономика Великобритании рекордно рухнула
По оценкам ONS, экономика Великобритании рухнула на 20,4 процента в апреле по сравнению с мартом.
Lenta.ru 00:59
Транспорт
Глава ГИБДД предложил запретить каршеринг для злостных нарушителей
Российская газета 05:13
Армия и оружие
Шойгу доложил Путину о ходе работы по созданию вакцины от COVID-19
Напомним, ранее добровольцы уже высказывались о своём самочувствии после введения вакцины.
Южный Федеральный вчера в 12:57
Общество
В Саратовской области коронавирусом за сутки заразились 102 человека
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 1 июля выявлено 102 новых пациента с коронавирусом.
Регион 64 02:35