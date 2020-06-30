ЖКХ

ЮгополисЮгополисВ Краснодаре с 1 июля вырастут некоторые тарифы ЖКХ

Было объявлено, что в дальнейшем расценки будут увеличиваться единожды, 1 июля. В 2020 году в среднем по стране заявленная цифра увеличения тарифов — 4%. По информации регионального департамента цен и тарифов, в Краснодаре увеличение составит в среднем 4,1%.
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