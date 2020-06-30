ЖКХ
ЮгополисВ Краснодаре с 1 июля вырастут некоторые тарифы ЖКХ
Было объявлено, что в дальнейшем расценки будут увеличиваться единожды, 1 июля. В 2020 году в среднем по стране заявленная цифра увеличения тарифов — 4%. По информации регионального департамента цен и тарифов, в Краснодаре увеличение составит в среднем 4,1%.
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Умер российский актер Виктор Проскурин
Газета.Ru вчера в 19:17
Происшествия
Адвокат Ефремова ответил на появление нового потерпевшего в деле о ДТП
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Чемпионат вчера в 20:39
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В США открыта новая форма деменции
Специалисты пришли к выводу, что примерно у 20% человек, страдавших болезнью Альцгеймера, отмечалось накопление амилоида TDP-43.
Evo-rus.com вчера в 05:26
Авто
Автомобили с пробегом в Японии подешевели более чем на 40%
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Tvoe-avto.com вчера в 13:12
Армия и оружие
ФСВТС указала на невозможность реэкспорта С-400 без согласия России
РИА Новости вчера в 12:56
Общество
Бездомные начали захватывать дома россиян в Испании
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Lenta.ru вчера в 13:10
Общество
Представитель ВОЗ оценила борьбу с коронавирусом в России
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович оценила усилия по борьбе с распространением пандемии коронавируса в стране.
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Ранее газета со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане, и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом.
РИА Новости вчера в 16:53
Общество
Заболевший лейкемией Олег Тиньков заразился коронавирусом
REGNUM вчера в 08:30
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Замглавы управления Генпрокуратуры уволили после нападения на полицию
Генеральный прокурор Игорь Краснов уволил замначальника управления физической защиты и обеспечения безопасности ведомства Игоря Мыльникова после того, как он напал на полицейского.
РБК вчера в 23:13
Энергетика
«Газпром» перечислил $1,5 млрд польской PGNiG по решению суда
"Газпром экспорт" перечислил польской PGNiG $1,5 млрд по решению Стокгольмского арбитража, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российской компании.
Газета.Ru вчера в 13:49
Армия и оружие
Польша вооружается израильскими противотанковыми ракетами Rafael Spike
Актуальные Новости вчера в 10:51
Политика
Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля
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Ведомости вчера в 10:29
Политика
Кадыров предложил избрать Путина пожизненным президентом
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров во время совещания с местными властями призвал сделать Владимира Путина пожизненным президентом России.
РИА Новости вчера в 06:58
Футбол
Дубль Фернандеша помог «МЮ» крупно обыграть «Брайтон» в матче АПЛ
"Манчестер Юнайтед" нанес крупное поражение "Брайтону" в выездном матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу.
РИА Новости вчера в 17:19
Армия и оружие
В России начато производство автомата-конкурента АК-12
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что американские военные провели первый запуск новой авиабомбы.
Общественная служба новостей вчера в 20:05
Общество
Боня записала видео против поправок за фейковый гонорар от пранкеров
Известия вчера в 17:03
Общество
С 1 июля в России начнут выплачивать единовременные выплаты на детей
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Коммерсантъ вчера в 22:46
Армия и оружие
США огорчены отказом Японии от размещения в стране систем ПРО
Ближайший союзник США Япония отказала размещать американские комплексы противоракетной обороны.
Невские Новости вчера в 20:05
Экономика
Число миллиардеров в мире выросло до рекордного уровня
Согласно исследованию, в 2019 году в мире насчитывалось 2825 миллиардеров, что на 221, или на 8,5%, больше, чем годом ранее.
РБК вчера в 15:24
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Журналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка
Корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель сообщил РБК, что на избирательном участке № 2219 в Санкт-Петербурге у него произошел конфликт с полицейскими.
РБК вчера в 10:10
Финансы
Курс евро впервые с 14 мая превысил 80 рублей
Курс евро на Московской бирже превышал отметку 80 руб. впервые с 14 мая, свидетельствуют данные торгов.
Коммерсантъ вчера в 11:15
Шоу-бизнес
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News.ru вчера в 12:48
Здоровье
Новая инфекционная больница в Воронеже откроется в июле
Воронежская инфекционная больница, которую возвели по проекту Министерства обороны РФ, примет первых пациентов с COVID-19 с 10 июля.
Domostroyrf.ru вчера в 10:41
Энергетика
В США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy
Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве.
Известия 28 июня в 23:30
Футбол
Зарплата Лероя Зане в «Баварии» составит € 17 млн в год
Немецкий нападающий «Манчестер Сити» Лерой Зане подпишет контракт с мюнхенской «Баварией» с зарплатой € 17 млн в год, утверждает Sky Germany.
Чемпионат вчера в 16:15
Футбол
«Барселона» сыграла вничью с «Атлетико» в матче чемпионата Испании
РИА Новости вчера в 18:04
Культура
Монтажера фильмов «Дылда» и «Сталинград» пригласили в киноакадемию США
Более 800 деятелей кино пригласили вступить в киноакадемию США, которая вручает премию «Оскар».
Коммерсантъ вчера в 21:30
Технологии
«Росатом» готовит испытания прототипа плазменного ракетного двигателя
"В настоящее время ведется работа по созданию прототипа плазменного двигателя высокой мощности на базе плазменного ускорителя", — говорится в техническом задании на нынешнюю работу.
РИА Новости вчера в 22:35