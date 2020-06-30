Экономика

НТР 24НТР 24В Татарстане с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ

Например, согласно информации Госкомитета РТ по тарифам, стоимость тепловой энергии, поставляемой АО «Татэнерго» для жителей Нижнекамска, увеличится на 4%. Ранее NTR-24.RU сообщил, что с 1 июля в России изменяется система учёта электроэнергии.
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В Татарстане с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ

НТР 24вчера в 12:00

Татарстанцев ждет тарифный скачок

Казанские ведомостивчера в 10:41

В Краснодаре с 1 июля вырастут некоторые тарифы ЖКХ

Югополис29 июня в 07:54

Тарифы в Татарстане: как изменятся цены на услуги ЖКХ с 1 июля

Московский Комсомолецвчера в 07:00

С 1 июля в Татарстане вырастут тарифы ЖКХ

Казанский репортервчера в 03:23

На Ставрополье с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ

КП - Северный Кавказ (Ставрополь)29 июня в 10:34

В Госкомитете Татарстана по тарифам сообщили правильную оптовую цену на газ

Kazanfirst.ruвчера в 10:27
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Армия и оружие

Россия в ударном темпе выполняет заказы на поставку оружия

ИнфоСМИ 06:23
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Политика

ЦИК огласил первые данные по голосованию по поправкам к Конституции

ЦИК огласил первые данные по голосованию по поправкам к Конституции после обработки 0,79% обработки протоколов.
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Рэпер Моргенштерн признался, что является долларовым миллионером

ГлобалМСК.ру 04:43
Политика

Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля

О возобновлении авиасообщения с Турцией с 15 июля речи не идет, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
РИА Новости вчера в 05:57
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Общество

Полиция в Гонконге задержала более 70 протестующих

Известия 04:25
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Происшествия

Пожар в ангаре в подмосковном Красногорске локализован

Пожар в ангаре с покрышками и мусором в деревне Гольево в подмосковном Красногорске локализован.
Газета.Ru 08:47
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Шоу-бизнес

80-летнего Виторгана осудили за непристойное видео с 2-летней дочерью

Подписчики обрушились с критикой на 80-летнего актера, за ролик в котором его двухлетняя дочь Этель, находясь в неудобной ситуации, отвечает на вопросы жены артиста Ирины.
Слово и Дело 08:23
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Шоу-бизнес

Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус

Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
РЕН ТВ 05:40
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Политика

Nord Stream 2 посчитала ущерб от новых санкций США

Дополнительные со стороны США санкции против газопровода «Северный поток-2» заблокирует около €700 млн инвестиций в завершение строительства, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-оператора проекта компании Nord Stream 2 AG.
Rambler News Service 07:12
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Культура

Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
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Политика

В Кремле объяснили голосование Путина без маски

Позже стало известно, что участие в голосовании принял и премьер-министр России Михаил Мишустин. Он также был без маски и перчаток.
Lenta.ru 06:21
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Армия и оружие

Шойгу доложил Путину о работе над созданием вакцины от COVID-19

RT на русском вчера в 14:53
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Происшествия

В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов

Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 06:54
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Политика

Голосование за поправки: Голос мэра Якутска подделали в фотошопе

В социальных сетях распространяется фото мэра Якутска Сарданы Авксентьевой во время голосования за поправки в Конституцию России с бюллетенем, в котором отмечена графа «За».
Якутия.Инфо 05:24
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Здоровье

Доктор Мясников назвал продукт, который защищает от рака

Во время эфира телеканала «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников назвал самый полезный овощ.
Live24 вчера в 09:18
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Происшествия

Журналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка

РБК вчера в 10:10
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Общество

Ким Чен Ын взорвал межкорейский офис из-за непристойных фото жены

По данным издания, Ким Чен Ын пришел в бешенство, когда увидел листовки оскорбительного характера с изображением своей супруги Ли Соль Чжу, после чего якобы распорядился взорвать межкорейский офис связи в городе Кэсон, который использовался для переговоров с Сеулом.
ФАН 06:36
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Политика

Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
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Общество

С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей

С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Известия 05:40
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Культура

Джокер как инструкция к Революции

Символом сегодняшней американской «революции масок» стал «Джокер» – фильм 2019 года представляет собой, по сути, краткий ее синопсис.
Взгляд.ру 05:05
Футбол

Убыток ФК «Ростов» составляет 35,4 миллиона рублей

За последний год убыток ростовского футбольного клуба составил 35,4 миллиона рублей. Актуальные данные на своем портале выложил РФС.
Donday.ru 06:37
Общество

Музеи и фитнес-центры с 6 июля возобновят работу в Петербурге

Музеи, выставочные залы, фитнес-центры и бассейны возобновят работу в Санкт-Петербурге с 6 июля.
Известия вчера в 16:52
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Кино

Лапунов назвал реалистичным фильм HBO о пытках гомосексуалов в Чечне

Документальный фильм "Добро пожаловать в Чечню", премьера которого состоялась сегодня в США, точно изображает проблему преследований за сексуальную ориентацию в республике, заявил герой киноленты Максим Лапунов.
Кавказский узел вчера в 16:41
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Общество

Боня записала видео против поправок за фейковый гонорар от пранкеров

Известия вчера в 17:03
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Политика

Путин назвал санкции США против Сирии незаконными

Введены и новые санкции, цель которых - "стремление к экономическому удушению" Сирии, продолжил Путин.
Российская газета 08:30
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Политика

МИД РФ: сообщений о нарушениях на голосовании за рубежом не поступало

Голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации за рубежом проходит спокойно, без нарушений, сообщил замглавы МИД России Евгений Иванов.
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Футбол

Вторая подряд игра «Оренбурга» отменена из-за вспышки коронавируса

В российской Премьер-лиге (РПЛ) объявили об отмене матча 25-го тура чемпионата России между "Оренбургом" и "Уралом" на фоне пандемии коронавируса.
Российская газета 05:17
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Финансы

Курс евро впервые с 14 мая превысил 80 рублей

Курс евро на Московской бирже превышал отметку 80 руб. впервые с 14 мая, свидетельствуют данные торгов.
Коммерсантъ вчера в 11:15
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«Макларен» представил ливрею с большой радугой

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В июне PS Plus откроет доступ к NBA 2K20 и Rise of the Tomb Raider

Faktom 29 июня в 11:03
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