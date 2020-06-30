Экономика
НТР 24В Татарстане с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ
Например, согласно информации Госкомитета РТ по тарифам, стоимость тепловой энергии, поставляемой АО «Татэнерго» для жителей Нижнекамска, увеличится на 4%. Ранее NTR-24.RU сообщил, что с 1 июля в России изменяется система учёта электроэнергии.
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В Госкомитете Татарстана по тарифам сообщили правильную оптовую цену на газ
Kazanfirst.ruвчера в 10:27
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РИА Новости вчера в 05:57
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Полиция в Гонконге задержала более 70 протестующих
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Пожар в ангаре в подмосковном Красногорске локализован
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80-летнего Виторгана осудили за непристойное видео с 2-летней дочерью
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Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
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Позже стало известно, что участие в голосовании принял и премьер-министр России Михаил Мишустин. Он также был без маски и перчаток.
Lenta.ru 06:21
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Шойгу доложил Путину о работе над созданием вакцины от COVID-19
RT на русском вчера в 14:53
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В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
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В социальных сетях распространяется фото мэра Якутска Сарданы Авксентьевой во время голосования за поправки в Конституцию России с бюллетенем, в котором отмечена графа «За».
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Доктор Мясников назвал продукт, который защищает от рака
Во время эфира телеканала «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников назвал самый полезный овощ.
Live24 вчера в 09:18
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С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Известия 05:40
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Джокер как инструкция к Революции
Символом сегодняшней американской «революции масок» стал «Джокер» – фильм 2019 года представляет собой, по сути, краткий ее синопсис.
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За последний год убыток ростовского футбольного клуба составил 35,4 миллиона рублей. Актуальные данные на своем портале выложил РФС.
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Музеи и фитнес-центры с 6 июля возобновят работу в Петербурге
Музеи, выставочные залы, фитнес-центры и бассейны возобновят работу в Санкт-Петербурге с 6 июля.
Известия вчера в 16:52
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Лапунов назвал реалистичным фильм HBO о пытках гомосексуалов в Чечне
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Введены и новые санкции, цель которых - "стремление к экономическому удушению" Сирии, продолжил Путин.
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Вторая подряд игра «Оренбурга» отменена из-за вспышки коронавируса
В российской Премьер-лиге (РПЛ) объявили об отмене матча 25-го тура чемпионата России между "Оренбургом" и "Уралом" на фоне пандемии коронавируса.
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Курс евро впервые с 14 мая превысил 80 рублей
Курс евро на Московской бирже превышал отметку 80 руб. впервые с 14 мая, свидетельствуют данные торгов.
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«Макларен» представил ливрею с большой радугой
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