ЖКХ
Казанские ведомостиУслуги ЖКХ в Татарстане подорожают с 1 июля
С 1 июля на 4% татарстанцев ожидает увеличение стоимости жилищно-коммунальных услуг. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства России. На сайте госкомитета Татарстана по тарифам сказано, что стоимость вывоза ТКО увеличится на 4%.
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В Госкомитете Татарстана по тарифам сообщили правильную оптовую цену на газ
Kazanfirst.ruвчера в 10:27
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Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае
Ученые из Китайского сельскохозяйственного института, Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний обнаружили очередной китайский штамм вируса, который произошел от свиного гриппа H1N1.
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С 1 июля россияне начнут получать выплату в 10 тысяч рублей на детей
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NYT пишет, что информация о перехвате данных по банковским переводам подрывает утверждения чиновников Белого дома, заявлявших будто, разведка не решалась доложить о «сговоре» России с талибами президенту США Дональду Трампу.
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Тарифы за услуги ЖКХ проиндексируют в России с 1 июля
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Неожиданный маневр России в отношении государственного долга США удивил экономистов из разных уголков мира.
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В понедельник, 29 июня, стало известно, что 76% избирателей, которые уже приняли участие в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ, поддержали вносимые изменения, 23,6% высказались против.
Форпост Северо-Запад 29 июня в 03:47
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Актер Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни
Советский и российский актер, заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни.
Известия вчера в 19:08
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СК завершил и передал прокурору дополнительное дело сестер Хачатурян
РИА Новости вчера в 13:58
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Данные участников электронного голосования проходят сверку
Напомним, проголосовать онлайн по поправкам в Конституцию могли жители Москвы и Нижегородской области, предварительно прошедшие регистрацию.
Российская газета 02:25
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PayPal прекращает внутренние переводы в России
Международная платежная система PayPal решила с августа отказаться от внутренних переводов в России, она уведомила об этом ЦБ.
Коммерсантъ вчера в 20:34
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Lenta.ru вчера в 08:30
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В период пандемии в РФ проведено более полумиллиона незаконных косметологических процедур
По информации «Новости GMP», ха два с половиной месяца самоизоляции число нелегальных инъекций, выполненных на дому или в учреждениях без регистрации, выросло более чем в два раза.
Ореанда-Новости 00:55
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Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля
О возобновлении авиасообщения с Турцией с 15 июля речи не идет, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
РИА Новости вчера в 05:57
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Еще 3 тыс. инфекционных коек в стационарах в Москве выведут из работы с пациентами с новой коронавирусной инфекцией.
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В сети появился полноценный трейлер сериала «Проклятая», в котором представляют новую версию знакомой легенды о Короле Артуре.
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OnePlus официально показала прототип бюджетного смартфона Nord
3DNews вчера в 11:55