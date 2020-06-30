ЖКХ
НТР 24В Татарстане с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ
Например, согласно информации Госкомитета РТ по тарифам, стоимость тепловой энергии, поставляемой АО «Татэнерго» для жителей Нижнекамска, увеличится на 4%. Ранее NTR-24.RU сообщил, что с 1 июля в России изменяется система учёта электроэнергии.
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В Госкомитете Татарстана по тарифам сообщили правильную оптовую цену на газ
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