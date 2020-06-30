Экономика

НТР 24НТР 24В Татарстане с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ

Например, согласно информации Госкомитета РТ по тарифам, стоимость тепловой энергии, поставляемой АО «Татэнерго» для жителей Нижнекамска, увеличится на 4%. Ранее NTR-24.RU сообщил, что с 1 июля в России изменяется система учёта электроэнергии.
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В Татарстане с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ

НТР 24вчера в 12:00

Услуги ЖКХ в Татарстане подорожают с 1 июля

Казанские ведомостивчера в 09:28

С 1 июля в Татарстане вырастут тарифы ЖКХ

Казанский репортервчера в 03:23

В Нижневартовске с 1 июля подорожают коммунальные услуги

Gorod3466.ruвчера в 08:20

Тарифы в Татарстане: как изменятся цены на услуги ЖКХ с 1 июля

Московский Комсомолецвчера в 07:00

С 1 июля в Татарстане подорожают коммунальные платежи

Казань24вчера в 03:57

В Госкомитете Татарстана по тарифам сообщили правильную оптовую цену на газ

Kazanfirst.ruвчера в 10:27
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Политика

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"Российская сторона поддерживает этот документ, который демонстрирует решимость России Ирана Турции как гарантов астанинского процесса вести последовательную совместную работу ради установления по-настоящему прочного мира и стабильности в Сирии", - заявил Путин.
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SimFabric выкупила права на Alter Cosmos и портирует игру на консоли

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Истребитель F-16CM разбился на авиабазе в США

Истребитель F-16CM потерпел крушение на базе ВВС США в Южной Каролине. Пилот боевой машины погиб, сообщает Fox News.
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Политика

Подсчитан ущерб «Северного потока-2» из-за новых санкций США

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Политика

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Политика

В Кремле объяснили, почему Путин голосовал по поправкам без маски

«Президент полностью доверяет санитарным мерам, принимаемым на каждом участке», – приводит издание цитату Пескова.
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Общество

США скупили почти все мировые запасы препарата ремдесивир

Американская администрация закупила более 500 тыс. доз ремдесивира — первого препарата, одобренного в США для лечения COVID-19.
Коммерсантъ 09:52
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Общество

Тарифы на услуги ЖКХ в России вырастут в среднем на 4%

С 1 июля тарифы на услуги ЖКХ в России вырастут в среднем на 4%, сообщает ТАСС.
Ведомости 05:43
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Политика

На голосовании в Хакасии явка избирателей так и осталась неизвестной

Как сообщало 19rus.info, в республике было открыто 384 участка для голосования для 398 тысяч избирателей, в том числе 3 в местах временного нахождения людей.
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Белоруссия раскрыла детали плана интеграции с Россией

В феврале 2019 года Россия предложила Белоруссии передать 95 процентов ее полномочий на наднациональный уровень в рамках интеграции.
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В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов

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Футбол

Андрей Тихонов: «Если „Зенит“ позовет Кокорина, нужно идти»

Российский футболист и тренер Андрей Тихонов дал совет нападающему Александру Кокорину, который в данный момент выступает за «Сочи» на правах аренды из «Зенита».
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О возобновлении авиасообщения с Турцией с 15 июля речи не идет, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
РИА Новости вчера в 05:57
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Энергетика

Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплаты за газ

Польская энергетическая компания PGNiG вернет "Газпрому" $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат.
ТАСС 09:13
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Политика

Памфилова попросила Зюганова проконтролировать жалобы коммунистов

В среду днем Памфилова сказала в ЦИК, что она связалась с Зюгановым и он «открестился» от распространения шаблонов с жалобами среди членов УИК.
РБК 07:18
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Культура

Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI

ToDay News Ufa 07:40
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Политика

Суд отказал защите Порошенко в отводе прокуроров

Печерский районный суд Киева отказал защите экс-президента Украины Петра Порошенко в удовлетворении отвода группы прокуроров во главе с генпрокурором Ириной Венедиктовой.
РИА Новости 09:20
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Hyundai построит в России завод по производству двигателей

В Санкт-Петербурге началось строительство российского завода по производству двигателей компании Hyundai WIA.
Известия вчера в 07:13
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Общество

В Ивановской области утвержден регламент работы торговых центров

В регионе утвержден регламент работы для торговых центров.
Ивтелерадио 09:21
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Общество

Какую минимальную пенсию можно получать в Кировской области?

Минимальный размер пенсии пенсионера приравнен к его прожиточному минимуму, установленному в регионе его проживания.
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В США начнут писать слово «черный» с заглавной буквы

На сайте издания сообщается, что теперь при описании «людей и культур африканского происхождения» будет использоваться слово «черный», написанное исключительно с заглавной буквы.
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Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова обнажилась для обложки MAXIM

Российская актриса Дарья Мельникова, известная россиянам по сериалу «Папины дочки», снялась обнаженной для обложки журнала MAXIM.
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Аксенов напомнил о «пророческом ролике» о Крыме с участием Зеленского

Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил о поправке к Конституции РФ о запрете отчуждения территории страны и разместил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" ролик студии "Квартал 95" с участием Владимира Зеленского, в котором ему свыше рекомендовано забыть о полуострове.
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Турсезон в Абхазии могут открыть 15 июля

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Газета.Ru 29 июня в 12:56
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44-летняя певица Sia стала бабушкой

Всего лишь около года назад певица Sia усыновила двух 18-летних подростков. А спустя несколько месяцев один из ее детей сам стал папой.
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Порошенко подчеркнул, что также признает «вину» за то, что украинская церковь получила томос об автокефалии, и за подписание Минских соглашений.
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Cyberpunk 2077, PlayStation 5, Spider-Man: IGN раздал призы участникам Summer of Gaming

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Солистка A’Studio Кети Топурия впервые вывела в свет своего избранника

Певица Кети Топурия впервые появилась в светской тусовке со своим избранником — бизнесменом Львом Деньговым.
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Кавказский узел вчера в 16:41
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