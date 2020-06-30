Экономика
НТР 24В Татарстане с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ
Например, согласно информации Госкомитета РТ по тарифам, стоимость тепловой энергии, поставляемой АО «Татэнерго» для жителей Нижнекамска, увеличится на 4%. Ранее NTR-24.RU сообщил, что с 1 июля в России изменяется система учёта электроэнергии.
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В Госкомитете Татарстана по тарифам сообщили правильную оптовую цену на газ
Kazanfirst.ruвчера в 10:27
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Политика
Путин проголосовал по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин проголосовал по вопросу о принятии поправок в Конституцию России, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:07
Экономика
Аналитиков Sohu поразил маневр России по избавлению от госдолга США
Неожиданный маневр России в отношении государственного долга США удивил экономистов из разных уголков мира.
iReactor вчера в 05:44
Политика
В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Соединенные Штаты потрясены решением России прекратить участие в механизме деконфликтинга в Сирии в рамках ООН.
Известия 29 июня в 23:57
Культура
Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
Общество
В Тульской области за сутки выявили еще 76 носителей коронавируса
Сегодня региональный оперативный штаб огласил суточную статистику по эпидемиологической ситуации с коронавирусом в Тульской области.
Тульские Известия 03:37
Общество
В РФ назвали регионы с максимальной опасностью по клещевому энцефалиту
Москва, 1 июля 2020, 08:32 — REGNUM Увеличение числа случаев инфицирования клещевым энцефалитом на 15−20% наблюдается в этом году на территории пяти регионов России по сравнению с прошлым годом согласно исследованиям специалистов Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС), сообщается на сайте учреждения.
REGNUM 01:32
Шоу-бизнес
Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом в Москве
Live24 вчера в 05:09
Общество
В новом КоАП может не появиться штрафа за превышение до 20км/ч
С инициативой ввести штраф за превышение скорости на 20км/ч неоднократно выступали представители власти и различные общественные деятели.
Car.ru 03:53
Общество
В Москве выявлено самое низкое число новых случаев COVID-19 с апреля
В Москве за сутки выявлено самое низкое число новых случаев COVID-19 за три месяца, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.
RT на русском 03:59
Технологии
Принудительное обновление для Windows 10 замедляет работу ПК
Подчеркивается, что после обновления операционной системы начинают медленнее запускаться приложения, наблюдаются изменения показателей FPS в играх.
Evo-rus.com вчера в 03:19
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 06:54
Авто
Автомобили с пробегом в Японии подешевели более чем на 40%
Подчеркивается, что в мае модель Lexus IS 2012 года выпуска стала дешевле на 40,2%, компактный хэтчбек Toyota Vitz 2018 года выпуска подешевел на 44,5%. По мнению экспертов, выгодно приобрести поддержанную машину в Японии можно будет как минимум до последних чисел июля.
Evo-rus.com вчера в 11:31
Происшествия
Не менее восьми человек пострадали в ДТП с маршруткой в Подмосковье
По данным «РИА Новости», в результате ДТП пострадали восемь человек, в том числе двое несовершеннолетних.
Известия 02:06
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
Общество
Тарифы за услуги ЖКХ проиндексируют в России с 1 июля
Тарифы за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) проиндексируют в России с 1 июля 2020 года.
ТАСС вчера в 17:11
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия вчера в 11:41
Происшествия
Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле
РИА Новости вчера в 23:17
Общество
В России выявили 6556 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 6556 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 216 человек, выписались из больниц 10 281, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
РИА Новости 03:55
Происшествия
В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже
Восьмилетний мальчик умер после того, как его засыпало песком на пляже вблизи Анапы.
ТАСС вчера в 09:33
Футбол
Второй подряд матч «Оренбурга» отменили из-за вспышки коронавируса
Сообщается, что «Оренбург» проинформировал лигу о невозможности организовать проведение матча в связи с новыми предписаниями регионального Роспотребнадзора.
РБК 04:09
Культура
Кристина Асмус разделась во время видеочата в новом фильме
В фильме присутствует эротическая сцена с участием актрисы Кристины Асмус. В фильме Асмус раздевается во время видеочата с китобоями.
Evo-rus.com вчера в 08:21
Общество
С 1 июля россияне начнут получать выплату в 10 тысяч рублей на детей
Ранее в Минтруде заявили, что родители более 21 млн детей получили единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка с трёх до 16 лет 23 июня президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте до 16 лет.
RT на русском вчера в 18:50
Общество
Бездомные начали захватывать дома россиян в Испании
Россияне, имеющие недвижимость в Испании, сообщили об участившихся случаях сквоттинга — самовольного захвата чужих пустующих домов.
Lenta.ru вчера в 13:10
Космос
Астрономы определили центр Солнечной системы с точностью до 100 метров
Машины и Механизмы 04:27
Армия и оружие
ФСВТС указала на невозможность реэкспорта С-400 без согласия России
Россия начала поставки С-400 в Турцию летом прошлого года.
РИА Новости вчера в 12:56
Общество
Камчатка и Чукотка завершили голосование по поправкам к Конституции
На Чукотке и Камчатке закрылись участки для голосования по поправкам к Конституции.
RT на русском 04:31
Футбол
Орешкин не принимал решение о возвращении Гончаренко в ЦСКА
МонаВиста вчера в 09:59
Шоу-бизнес
Основатель Comedy Club рассказал о страданиях Харламова из-за Асмус
Основатель Comedy Club Production Артур Джанибекян рассказал о страданиях комика Гарико Харламова из-за его супруги актрисы Кристины Асмус.
Peterburg2.ru вчера в 19:35
Общество
Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно
РИА Новости 29 июня в 12:25