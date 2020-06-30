Экономика

НТР 24НТР 24В Татарстане с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ

Например, согласно информации Госкомитета РТ по тарифам, стоимость тепловой энергии, поставляемой АО «Татэнерго» для жителей Нижнекамска, увеличится на 4%. Ранее NTR-24.RU сообщил, что с 1 июля в России изменяется система учёта электроэнергии.
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В Татарстане с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ

НТР 24вчера в 12:00

С 1 июля в Татарстане вырастут тарифы ЖКХ

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В Госкомитете Татарстана по тарифам сообщили правильную оптовую цену на газ

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С 1 июля в Татарстане подорожают коммунальные платежи

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Казанские ведомостивчера в 10:41

С 1 июля в России подорожают коммунальные услуги

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В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов

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Москва, 1 июля 2020, 16:13 — REGNUM Санитарным мерам, принимаемым в Российской Федерации на каждом участке для голосования по поправкам к Конституции, полностью доверяет президент страны Владимир Путин.
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Масляеву приговорили к двум годам колонии по делу «Седьмой студии»

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По данным Центральной избирательной комиссии на 15:00 по московскому времени 1 июля, 73% проголосовавших поддерживают поправки в Конституцию РФ.
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Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) тщательно изучат публикацию группы ученых из Китая о выявлении нового штамма свиного гриппа.
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Женщина утверждает, что ее супруг случайно травмировал дочь. При этом мужчина сам позвонил ей и рассказал о случившемся.
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В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля

С июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства.
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Курс евро превысил 80 рублей впервые с 14 мая

Курс доллара США составил 71,32 руб./$1 в 17:38 МСК, что на 1,33 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов.
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