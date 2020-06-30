Экономика
НТР 24В Татарстане с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ
Например, согласно информации Госкомитета РТ по тарифам, стоимость тепловой энергии, поставляемой АО «Татэнерго» для жителей Нижнекамска, увеличится на 4%. Ранее NTR-24.RU сообщил, что с 1 июля в России изменяется система учёта электроэнергии.
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В Госкомитете Татарстана по тарифам сообщили правильную оптовую цену на газ
Kazanfirst.ruвчера в 10:27
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Политика
Сенат США хочет выкупить российские С-400 у Турции
РЕН ТВ 29 июня в 23:30
Культура
Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 06:54
Футбол
«Зенит» одержал победу над «Тамбовом» в матче РПЛ
Газета.Ru 12:39
Игры
Опубликован трейлер игры Crysis Remastered
Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта.
Piter.tv 07:21
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
Общество
Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
Ведомости 11:09
Кино
Джонни Депп может сыграть нового Джокера
Газета.Ru 10:29
Шоу-бизнес
«Уральские пельмени» судятся с экс-директором Нетиевским за его счет
iReactor вчера в 08:45
Хоккей
Агент Пилко: «Щербаку нужна перезагрузка карьеры. Ему надо либо идти в Америку, либо играть в Швеции»
Считаю, что ему надо либо идти на двусторонний контракт в Америку, либо играть в сильном чемпионате Швеции, где команды много времени уделяют на развитие игроков.
Sports.ru 12:12
Политика
Песков объяснил посещение Путиным участка для голосования без маски
Москва, 1 июля 2020, 16:13 — REGNUM Санитарным мерам, принимаемым в Российской Федерации на каждом участке для голосования по поправкам к Конституции, полностью доверяет президент страны Владимир Путин.
REGNUM 09:13
Происшествия
Масляеву приговорили к двум годам колонии по делу «Седьмой студии»
Известия вчера в 14:22
Политика
ЦИК опубликовал результаты обработки первых протоколов
По данным Центральной избирательной комиссии на 15:00 по московскому времени 1 июля, 73% проголосовавших поддерживают поправки в Конституцию РФ.
ТИА 08:46
Наука
Ученые оценили долю первичной коры Земли в современной мантии планеты
Ученые считают, что происходит движение через мантию, подобно тому, как на нерестилище возвращается лосось.
Evo-rus.com 29 июня в 06:07
Здоровье
Детская стоматологическая поликлиника в Орле не открыла плановый приём
Детская стоматологическая поликлиника не открыла плановый приём, а продолжает принимать пациентов только с острой болью.
ОрёлТаймс вчера в 11:00
Кино
Автор «Остаться в живых» хотел закончить сериал на на третьем сезоне
Канал ABC хотел знать дальнейшие планы авторов, пытаясь понять — что они будут делать, когда раскроют все представленные тайны.
Игромания.ру 12:11
Политика
NYT сообщила о своих доказательствах «сговора» талибов с Москвой
Обновлено в 17:40 Газета The New York Times сообщает, что получила свидетельства того, что американские спецслужбы перехватывали электронные данные о крупных переводах с банковского счета, контролируемого российской военной разведкой, на счет, связанный с движением "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ).
BFM.ru 06:24
Общество
Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
Наука
ВОЗ изучит данные о новом штамме свиного гриппа в Китае
Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) тщательно изучат публикацию группы ученых из Китая о выявлении нового штамма свиного гриппа.
РЕН ТВ вчера в 10:15
Происшествия
Жена подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане оправдала мужа
Женщина утверждает, что ее супруг случайно травмировал дочь. При этом мужчина сам позвонил ей и рассказал о случившемся.
РИА Новости 29 июня в 17:59
Шоу-бизнес
Мария Порошина раскрыла детали рождения пятого ребенка
Bimru.ru вчера в 05:52
Общество
В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля
С июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства.
РИА Новости 10:52
Общество
Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина
Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 29 июня в 07:35
Общество
Особое мнение: Аркадий Дубнов
Как энное количество лет назад, наверное, лет 10 Аркадия Дубнова к себе приглашал на чай Владимир Чуров.
Эхо Москвы вчера в 14:19
Политика
Мэр Якутска проголосовала против поправок
Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании.
Pravda.Ru 07:51
Политика
Памфилова заявила, что Мишустин «мог бы и надеть» маску на участке
Глава ЦИК Элла Памфилова считает, что председатель правительства России Михаил Мишустин мог бы прийти на участок для голосования в маске, несмотря на то, что он имеет антитела к коронавирусу.
РИА Новости 11:53
Общество
В Петербурге на Дворцовой площади началась акция «Стоп поправки»
В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади началась акция против внесения поправок в Конституцию – «Стоп поправки», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 08:30
Финансы
Курс евро превысил 80 рублей впервые с 14 мая
Курс доллара США составил 71,32 руб./$1 в 17:38 МСК, что на 1,33 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Интерфакс вчера в 11:36