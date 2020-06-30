Экономика
НТР 24В Татарстане с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ
Например, согласно информации Госкомитета РТ по тарифам, стоимость тепловой энергии, поставляемой АО «Татэнерго» для жителей Нижнекамска, увеличится на 4%. Ранее NTR-24.RU сообщил, что с 1 июля в России изменяется система учёта электроэнергии.
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В Госкомитете Татарстана по тарифам сообщили правильную оптовую цену на газ
Kazanfirst.ruвчера в 10:27
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Кино
Nickelodeon создаст новый полнометражный мультфильм «Черепашки-ниндзя»
Актуальные Новости 04:31
Гаджеты
AMD выпустила бета-драйвер с поддержкой аппаратного ускорения планировщика GPU в Windows 10
Последняя функция обещает прирост производительности, так что AMD решила сильно не отставать от конкурента и представила бета-драйвер Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.5.1 (версия 20.10.17.04), который тоже поддерживает аппаратное ускорение планировщика GPU в Windows 10.
3DNews вчера в 17:04
Культура
Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
Общество
На Красной площади задержали активистов
В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 06:15
Армия и оружие
Комплексы «Маркер»: в России роботизированные танки учат понимать приказы человека
Российские роботизированные танки учатся понимать приказы, которые отдает человек.
Военное обозрение 09:43
Здоровье
Мэр Димитровграда опроверг миф о закрытии города со 2 июля
Мэр Димитровграда - Богдан Павленко - сообщает, что на 30 июня в Димитровграде было зарегестрировано 539 случаев заражения коронавирусом.
Misanec.ru 08:25
Общество
Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
Ведомости 11:09
Общество
В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля
С июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства.
РИА Новости 10:52
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июле
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какую погоду следует ожидать россиянам в июле.
Аргументы недели вчера в 07:31
Общество
На Пушкинской площади в Москве проходит акция против поправок к Конституции
Коммерсантъ 11:51
Авто
Volkswagen официально представил обновленный Volkswagen Tiguan
Новые автомобили 05:43
Шоу-бизнес
Прах погибшей в ДТП на Бали блогерши доставили в Петербург
Прах петербургской блогерши Анастасии Тропицель, которая скончалась в результате ДТП на Бали, доставили в Пулково.
Мойка78 06:41
Политика
Поправки поддержали 70% избирателей после обработки 10% протоколов
За принятие поправок к Конституции проголосовали 70,81% россиян, обработано 10% протоколов.
RT на русском 11:48
Политика
Песков объяснил посещение Путиным участка для голосования без маски
Москва, 1 июля 2020, 16:13 — REGNUM Санитарным мерам, принимаемым в Российской Федерации на каждом участке для голосования по поправкам к Конституции, полностью доверяет президент страны Владимир Путин.
REGNUM 09:13
Политика
Совбез ООН принял резолюцию о прекращении огня на фоне пандемии
Совбез ООН поддержал призыв генерального секретаря организации Антониу Гутерреша прекратить огонь во всех конфликтах в мире на фоне пандемии коронавируса - в среду члены СБ приняли соответствующую резолюцию, говорится в заявлении постпреда Германии при ООН Кристофа Хойсгена.
РИА Новости 12:00
Общество
Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
Общество
Автознак «Инвалид» утрачивает статус
Как пояснили в минтруде, теперь вместо знака "Инвалид" будет выступать запись в Федеральном реестре инвалидов об используемом транспортном средстве.
Российская газета 29 июня в 11:50
Общество
В России введена обязательная маркировка лекарств, сигарет и обуви
Регистрация компаний в системе маркировки началась на рынке обуви еще 1 июля 2019 года.
Газета.Ru вчера в 17:43
Армия и оружие
Россия выполняет заказы на поставку оружия в ударном темпе
Военное дело 05:45
Общество
Беглов заявил о проверке СК конфликта полиции с журналистом на участке
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прокомментировал действия полицейских, которые при попытке вывести с участка журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля сломали ему руку.
РБК 07:51
Экономика
Жители России стали реже покупать квас и мороженое
Россияне в начале лета 2020 года стали меньше покупать квас и мороженое.
Газета.Ru 01:07
Политика
Обнуление завершено: 73% россиян поддержали поправки
ЦИК запустил счетчик предварительных итогов голосования по поправкам в Конституцию по стране: по состоянию на 15:00 мск 73% проголосовавших граждан поддерживают поправки в Конституцию.
Anews 08:07
Происшествия
«Мужское Государство» забанили в популярной соцсети
При попытке перейти на страницу группы появляется уведомление, что сообщество было заблокировано «за призывы к насильственным действиям».
Lenta.ru вчера в 21:48
Армия и оружие
Украина усилила боеготовность войск у границ с Крымом
В конце июня представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что существует угроза вторжения российских войск для восстановления подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу.
Известия 06:15
Футбол
Чалов заменен в матче со «Спартаком» из-за травмы
Metaratings вчера в 15:01
Армия и оружие
В Китае назвали слабость ядерного арсенала России
В составе российской армии находится 46 баллистических ракет Р-36М с 460 ядерными боеголовками.
Территория новостей 11:25
Политика
Помпео призовет членов СБ ООН продлить оружейное эмбарго против Ирана
Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео во вторник, 30 июня, выступит на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке по вопросу истекающего оружейного эмбарго против Ирана.
Газета.Ru 29 июня в 18:48