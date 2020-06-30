Экономика

НТР 24НТР 24В Татарстане с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ

Например, согласно информации Госкомитета РТ по тарифам, стоимость тепловой энергии, поставляемой АО «Татэнерго» для жителей Нижнекамска, увеличится на 4%. Ранее NTR-24.RU сообщил, что с 1 июля в России изменяется система учёта электроэнергии.
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С 1 июля в России подорожают коммунальные услуги

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В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля

С июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства.
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Песков объяснил посещение Путиным участка для голосования без маски

Москва, 1 июля 2020, 16:13 — REGNUM Санитарным мерам, принимаемым в Российской Федерации на каждом участке для голосования по поправкам к Конституции, полностью доверяет президент страны Владимир Путин.
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