Экономика

НТР 24НТР 24В Татарстане с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ

Например, согласно информации Госкомитета РТ по тарифам, стоимость тепловой энергии, поставляемой АО «Татэнерго» для жителей Нижнекамска, увеличится на 4%. Ранее NTR-24.RU сообщил, что с 1 июля в России изменяется система учёта электроэнергии.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В Татарстане с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ

НТР 24вчера в 12:00

Татарстанцев ждет тарифный скачок

Казанские ведомостивчера в 10:41

Тарифы в Татарстане: как изменятся цены на услуги ЖКХ с 1 июля

Московский Комсомолецвчера в 07:00

В Госкомитете Татарстана по тарифам сообщили правильную оптовую цену на газ

Kazanfirst.ruвчера в 10:27

С 1 июля в Татарстане вырастут тарифы ЖКХ

Казанский репортервчера в 03:23

На Ставрополье с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ

КП - Северный Кавказ (Ставрополь)29 июня в 10:34

В Краснодаре с 1 июля вырастут некоторые тарифы ЖКХ

Югополис29 июня в 07:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 08:19, Ашберн
Политика

ЦИК назвал первые итоги голосования по поправкам в Конституцию

Центризбиркоме России во время трансляции работы комиссии показал первые итоги по голосованию по поправкам в Конституцию.
Mockva.ru 08:00
1
Политика

Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»

Ранее в МИД Германии подчеркнули, что возможные санкции США, очевидно, нацелены на остановку «Северного потока — 2», и они неприемлемы.
RT на русском 07:27
40
Политика

Комиссия Думы проверяет на соответствие закону публикацию «Медузы» о Ржевском мемориале

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России изучает на предмет соответствия законодательству публикацию издания "Медуза" об обращении президента Владимира Путина к гражданам страны, записанном у нового памятника Советскому солдату во Ржеве, заявил глава комиссии Василий Пискарев.
ТАСС 06:34
Культура

Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
626
Общество

Беглов заявил о проверке СК конфликта полиции с журналистом на участке

РБК 07:51
64
Шоу-бизнес

Соловьев заявил об уничтожении Собчак его бывшей соведущей

CT news 05:18
22
Общество

С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей

С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Известия 05:40
2,2K
Энергетика

Посол Белоруссии заявил о понимании с Россией по цене на газ

Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что видит понимание между белорусской и российской сторонами по вопросу выравнивания в этих странах цен на природный газ.
РИА Новости 07:36
172
Шоу-бизнес

Мирослава Карпович получила угрозы после слухов о романе с Прилучным

Звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович была замечена на прогулке с Павлом Прилучным, который недавно развелся со своей женой Агатой Муцениеце.
CT news 06:08
7
Происшествия

По 20 адресам в Петербурге идут обыски по делу о взятках

Сотрудники силовых структур проводят по 20 адресам в Санкт-Петербурге обыски.
Газета.Ru вчера в 06:34
232
Транспорт

Глава ГИБДД предложил запретить каршеринг для злостных нарушителей

Глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников предложил запретить каршеринг для злостных нарушителей.
RT на русском 07:11
90
Футбол

Георгий Джикия: уже привык, что в сторону «Спартака» так судят

Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия высказался по поводу судейства в матче 25-го тура чемпионата России по футболу против столичного ЦСКА.
Вести.Ru 02:15
3
Общество

Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление, по которому с 1 октября 2020 года оклады силовиков и военных вырастут на 3%. Постановление было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Известия вчера в 17:34
5,7K
Футбол

Анри о BLM: «Люди показывают, что начинают понимать нашу боль»

Sports.ru 06:24
Общество

МЧС предупредило москвичей о дожде с градом и сильном ветре

Спасатели рекомендуют по возможности отказаться от поездок на авто.
РИА Новости 06:35
12
Экономика

Ювелиры предупредили о возможном подорожании золотых украшений на 30%

В сравнении с началом 2020-го подорожание составило 5% — в декабре 2019-го средняя цена на обручальные кольца составляла 3508 рублей за грамм.
Известия 29 июня в 17:10
121
Политика

Трамп объяснил суть данных о «сговоре» России с талибами

Ранее сторонники Демократической партии заявили, что ситуация с данными о якобы сговоре России с талибами свидетельствует о том, что Трамп преклоняется перед своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Lenta.ru 08:00
2
Политика

Путин предложил подумать над организацией гуманитарной помощи Сирии

Президент России Владимир Путин предложил коллегам из Ирана и Турции Хасану Роухани и Тайипу Эрдогану подумать, как в условиях санкций наладить "по соответствующим каналам" гуманитарную помощь Сирии.
РИА Новости 08:18
18
Футбол

ФИФА напомнила о победе сборной России над Испанией на ЧМ-2018

Пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) напомнила, что ровно два года назад сборная России обыграла Испанию в матче 1/8 финала домашнего чемпионата мира.
RT на русском 05:53
Общество

На посетившую Дивеевский монастырь Волочкову составили протокол

На балерину Анастасию Волочкову, посетившую Дивеевский монастырь, составили административный протокол, сообщает издание "Подъем".
Газета.Ru 29 июня в 08:14
797
Футбол

«Зенит» занял второе место по прибыли в РПЛ, заработав 829 млн рублей

Наибольшую прибыль показал «Краснодар» — 1,23 млрд. «Зенит» занял вторую строчку по этому показателю — 829 млн рублей.
Фонтанка.Ру 08:07
Политика

Возле посольства России в Киеве сожгли российский флаг

Неизвестный мужчина сжег российский флаг возле посольства России в Киеве.
Lenta.ru 07:01
21
Энергетика

Правительство Украины отложило введение рыночных цен на газ

Киев, 1 июля 2020, 15:09 — REGNUM Правительство Украины в очередной раз отложило переход на рыночные цены на газ для населения страны.
REGNUM 08:09
Политика

Киевский суд возобновил рассмотрение меры пресечения Порошенко

Печерский районный суд Киева в среду продолжил заседание по рассмотрению ходатайства об избрании экс-президенту Украины Петру Порошенко меры пресечения в виде личного обязательства по делу о назначении первого замглавы Службы внешней разведки.
РИА Новости 07:20
1
Общество

Новый налог для дачников введен в России

Налог рассчитывается по формуле, подразумевающей произведение тысячи кубометров объема использованной воды и определенной налоговой ставки.
Evo-rus.com 07:55
18
Политика

В движении "НЕТ!" решили обсудить итоги голосования на Пушкинской площади

Андрей Пивоваров заявил, что в 18:00 он будет находиться на Пушкинской площади и готов обсудить с «другими свободными людьми» результаты голосования по поправкам к Конституции.
Собеседник 07:51
7
Происшествия

На территории храма в Ленобласти нашли останки связанного человека

Останки неизвестного человека обнаружили на территории храма в Ленинградской области. У него были связаны руки и ноги.
Российская газета 05:22
34
Космос

Парад планет увидят жители Самарской области

Парад планет увидят жители всей Земли.
ГТРК Самара вчера в 23:44
13
Армия и оружие

В США не исключают военных действий против Ирана из-за ядерного оружия

В США всегда рассматривают военный сценарий против Ирана, заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.
Моя Москва.онлайн 02:32
60
Здоровье

Казахстан обсуждает с Россией закупку «Фавипиравира»

Казахстан ведет переговоры с российской стороной о закупке препарата "Фавипиравир", который применятся для лечения инфицированных коронавирусом.
ТАСС 03:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное