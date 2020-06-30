Например, согласно информации Госкомитета РТ по тарифам, стоимость тепловой энергии, поставляемой АО «Татэнерго» для жителей Нижнекамска, увеличится на 4%. Ранее NTR-24.RU сообщил, что с 1 июля в России изменяется система учёта электроэнергии.

В Татарстане с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ

Политика Комиссия Думы проверяет на соответствие закону публикацию «Медузы» о Ржевском мемориале Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России изучает на предмет соответствия законодательству публикацию издания "Медуза" об обращении президента Владимира Путина к гражданам страны, записанном у нового памятника Советскому солдату во Ржеве, заявил глава комиссии Василий Пискарев.

Культура Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет. 626

Энергетика Посол Белоруссии заявил о понимании с Россией по цене на газ Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что видит понимание между белорусской и российской сторонами по вопросу выравнивания в этих странах цен на природный газ. 172

Общество Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление, по которому с 1 октября 2020 года оклады силовиков и военных вырастут на 3%. Постановление было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. 5,7K

Политика Трамп объяснил суть данных о «сговоре» России с талибами Ранее сторонники Демократической партии заявили, что ситуация с данными о якобы сговоре России с талибами свидетельствует о том, что Трамп преклоняется перед своим российским коллегой Владимиром Путиным. 2

Политика Путин предложил подумать над организацией гуманитарной помощи Сирии Президент России Владимир Путин предложил коллегам из Ирана и Турции Хасану Роухани и Тайипу Эрдогану подумать, как в условиях санкций наладить "по соответствующим каналам" гуманитарную помощь Сирии. 18

Футбол ФИФА напомнила о победе сборной России над Испанией на ЧМ-2018 Пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) напомнила, что ровно два года назад сборная России обыграла Испанию в матче 1/8 финала домашнего чемпионата мира.

Энергетика Правительство Украины отложило введение рыночных цен на газ Киев, 1 июля 2020, 15:09 — REGNUM Правительство Украины в очередной раз отложило переход на рыночные цены на газ для населения страны.

Политика Киевский суд возобновил рассмотрение меры пресечения Порошенко Печерский районный суд Киева в среду продолжил заседание по рассмотрению ходатайства об избрании экс-президенту Украины Петру Порошенко меры пресечения в виде личного обязательства по делу о назначении первого замглавы Службы внешней разведки. 1

Общество Новый налог для дачников введен в России Налог рассчитывается по формуле, подразумевающей произведение тысячи кубометров объема использованной воды и определенной налоговой ставки. 18

Политика В движении "НЕТ!" решили обсудить итоги голосования на Пушкинской площади Андрей Пивоваров заявил, что в 18:00 он будет находиться на Пушкинской площади и готов обсудить с «другими свободными людьми» результаты голосования по поправкам к Конституции. 7