Коронавирус
Kursk.comТретий пациент с коронавирусом умер в Татарстане
На территории Республики зафиксирован третий летальный случай среди пациентов с коронавирусом. 76-летний пациент республиканской клинической больницы скончался в воскресенье, 3 мая. Печальную новость сообщила руководитель пресс-службы Президента Республики Татарстан Лилия Галимова.
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Общество
Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать людей
Российский кинорежиссер Никита Михалков прокомментировал программу вакцинации людей, предложенную одним из создателей компании Microsoft Биллом Гейтсом.
Вечерняя Москва вчера в 10:57
Политика
Лукашенко заявил о невозможности отменить парад Победы
Тысячи белорусов хотят, чтобы парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Минске состоялся в этом году, несмотря на эпидемию коронавируса.
Lenta.ru 06:56
Происшествия
Коронавирусом в Волгоградской области заболели 344 человека
В Волгоградской области зарегистрировано 8 случаев с летальным исходом.
МТВ онлайн 30 апреля в 06:19
Футбол
Полузащитник ЦСКА Кучаев: в футбол попал случайно
Полузащитник московского ЦСКА и молодежной сборной России Константин Кучаев рассказал, что в футбол попал случайно.
РИА Новости 05:50
Происшествия
На Кубани коронавирусом заразился годовалый ребенок
Российская газета 01 мая в 06:33
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера
Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03:10
Политика
Познер объяснил, почему Россия тратит меньше других стран на поддержку
Телеведущий Владимир Познер ответил на вопрос о том, почему Россия тратит в условиях пандемии коронавируса и экономического кризиса на поддержку граждан и бизнеса "несравнимо" меньше, других стран.
Московский Комсомолец 04:10
Общество
В Белоруссии выявили почти 15 тыс. случаев заражения коронавирусом
Минск, 1 мая 2020, 13:03 — REGNUM По состоянию на 1 мая численность зараженных коронавирусом в Белоруссии составила 14 917 человек, что составляет 8% от количества проведенных тестов.
REGNUM 01 мая в 06:03
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Общество
Росгвардейцы следят за нарушителями карантина в Москве с воздуха
"В период майских праздников в рамках обеспечения правопорядка и проведения профилактической работы с гражданами в Москве и Московской области подразделения Центрального округа Росгвардии для мониторинга обстановки в лесопарковых зонах используют вертолет и беспилотные комплексы видеонаблюдения", - говорится в сообщении.
РИА Новости 05:51
Политика
Песков сообщил, что 9 мая выпьет рюмку водки и споет «День Победы»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на 9 мая обязательно выпьет рюмку водки и споет песню "День Победы" Давида Тухманова.
ТАСС 06:06
Общество
У главы исполкома «Единой России» Башкирии обнаружили коронавирус
Глава исполкома "ЕР" Рустем Ахмадинуров еще с начала эпидемии организовал волонтерскую помощь, прежде всего материальную, для малоимущих, многодетных, одиноких, пожилых.
Аургазинский вестник 04:07
Происшествия
Житель Петербурга напал на медиков, приехавших на вызов к пациентке
Уголовное дело по статье о хулиганстве возбудили в отношении жителя Петербурга, который напал на медицинских работников, приехавших оказать помощь его матери, сообщили в воскресенье в пресс-службе управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
ТАСС 06:41
Общество
Названы признаки «карантинной депрессии»
Россиянам, которые думают, что депрессия во время самоизоляции – это надуманная проблема, которая никак не влияет на жизнь, Айна Громова напоминает, что запущенные случаи могут привести к плачевным результатам, поэтому нужно сразу обращать внимание на тревожные сигналы.
РИА Новости вчера в 19:01
Общество
Главный кардиолог Минздрава призвал ужесточить ограничительные меры
Эксперт отметил, что увеличение числа граждан, нарушающих режим самоизоляции, может привести к росту случаев летальных исходов среди групп риска в результате заражения коронавирусом.
Известия 06:51
Происшествия
Выгуливавший собаку житель Подмосковья напал на полицейских
ТАСС со ссылкой на источник сообщил о том, что подозреваемый выгуливал собаку и напал с ножом на полицейских из-за замечания по поводу выгула, нарушающего правила самоизоляции.
РБК 06:08
Музыка
Queen спели «You Are The Champions» про врачей
ИА InterMedia вчера в 01:17
Политика
Песков: Путину придется еще какое-то время жить в условиях ограничений
Президенту России Владимиру Путину, как и всем, придется еще "какое-то время" жить и работать в условиях ограничений из-за коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:52
Происшествия
Напавший в Москве на полицейского нарушитель самоизоляции признал вину
Мужчина, напавший в Москве на полицейского, признал вину. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
ТАСС 06:58
Общество
Борис Джонсон рассказал, что врачи собирались объявить о его смерти
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, переболевший коронавирусом, сообщил изданию Sun, что врачи собирались объявить о его смерти.
Gazeta.SPb вчера в 22:47
Шоу-бизнес
Самойлова забрала Джигана домой из реабилитационной клиники
После заявления Самойловой о разводе Джиган попытался наладить отношения с возлюбленной.
iReactor вчера в 06:36
Общество
Украинцы возмутились из-за российского лука в магазине
Известия вчера в 22:50
Происшествия
Над Латвией летает потерявший управление беспилотник
RT на русском 05:38
Наука
В Японии нашли новую возможность лечения шизофрении
Японские ученые сделали открытие, которое способно помочь в лечении шизофрении.
Деловое.ТВ вчера в 11:27
Общество
Проценко оценил риск итальянского сценария пандемии в России
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко считает маловероятным риск повторения итальянского сценария пандемии коронавируса в России.
РИА Новости 06:01
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
Шоу-бизнес
Марат Башаров встретился с родным отцом впервые за 30 лет
Отец актера Вафа всегда хорошо относился к сыну, несмотря на то, что знал — он ему не родной.
StarHit.ru вчера в 15:40
Политика
Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой
BFM.ru вчера в 03:50
Технологии
NASA показало масштабы глобальной климатической катастрофы
В интернете появился видеоролик, показываемый масштаб большой климатической катастрофы.
ToDay News Ufa 05:05
Общество
Китай обвинили в попытке скрыть данные об эпидемии коронавируса
Китай намеренно скрыл или уничтожил всю информацию о вспышке коронавируса COVID-19 – об этом говорится в 15-страничном исследовательском докладе разведывательной организации AUSCANNZUKUS - "Пять глаз" (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия).
Газета.Ru 04:01