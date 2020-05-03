Коронавирус

Kursk.comKursk.comТретий пациент с коронавирусом умер в Татарстане

На территории Республики зафиксирован третий летальный случай среди пациентов с коронавирусом. 76-летний пациент республиканской клинической больницы скончался в воскресенье, 3 мая. Печальную новость сообщила руководитель пресс-службы Президента Республики Татарстан Лилия Галимова.
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Главное о коронавирусе на 3 мая: третья смерть в Татарстане, Китай обвиняют в уничтожении доказательств

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Третий пациент скончался от коронавируса в Татарстане

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В Татарстане умер ещё один пациент с коронавирусом

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В Татарстане умер третий человек с коронавирусом

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В Татарстане умер третий пациент с коронавирусом

РИА Новости04:04

В Татарстане умер третий пациент с коронавирусом

Вести Татарстан04:17

71 новый случай COVID-19 выявлен в Татарстане. Первая смерть в Казани

БИЗНЕС Online03:43
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Общество

Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать людей

Российский кинорежиссер Никита Михалков прокомментировал программу вакцинации людей, предложенную одним из создателей компании Microsoft Биллом Гейтсом.
Вечерняя Москва вчера в 10:57
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Политика

Лукашенко заявил о невозможности отменить парад Победы

Тысячи белорусов хотят, чтобы парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Минске состоялся в этом году, несмотря на эпидемию коронавируса.
Lenta.ru 06:56
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Происшествия

Коронавирусом в Волгоградской области заболели 344 человека

В Волгоградской области зарегистрировано 8 случаев с летальным исходом.
МТВ онлайн 30 апреля в 06:19
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Футбол

Полузащитник ЦСКА Кучаев: в футбол попал случайно

Полузащитник московского ЦСКА и молодежной сборной России Константин Кучаев рассказал, что в футбол попал случайно.
РИА Новости 05:50
Происшествия

На Кубани коронавирусом заразился годовалый ребенок

Российская газета 01 мая в 06:33
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Политика

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера

Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03:10
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Политика

Познер объяснил, почему Россия тратит меньше других стран на поддержку

Телеведущий Владимир Познер ответил на вопрос о том, почему Россия тратит в условиях пандемии коронавируса и экономического кризиса на поддержку граждан и бизнеса "несравнимо" меньше, других стран.
Московский Комсомолец 04:10
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Общество

В Белоруссии выявили почти 15 тыс. случаев заражения коронавирусом

Минск, 1 мая 2020, 13:03 — REGNUM По состоянию на 1 мая численность зараженных коронавирусом в Белоруссии составила 14 917 человек, что составляет 8% от количества проведенных тестов.
REGNUM 01 мая в 06:03
Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
3,4K
Общество

Росгвардейцы следят за нарушителями карантина в Москве с воздуха

"В период майских праздников в рамках обеспечения правопорядка и проведения профилактической работы с гражданами в Москве и Московской области подразделения Центрального округа Росгвардии для мониторинга обстановки в лесопарковых зонах используют вертолет и беспилотные комплексы видеонаблюдения", - говорится в сообщении.
РИА Новости 05:51
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Политика

Песков сообщил, что 9 мая выпьет рюмку водки и споет «День Победы»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на 9 мая обязательно выпьет рюмку водки и споет песню "День Победы" Давида Тухманова.
ТАСС 06:06
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Общество

У главы исполкома «Единой России» Башкирии обнаружили коронавирус

Глава исполкома "ЕР" Рустем Ахмадинуров еще с начала эпидемии организовал волонтерскую помощь, прежде всего материальную, для малоимущих, многодетных, одиноких, пожилых.
Аургазинский вестник 04:07
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Происшествия

Житель Петербурга напал на медиков, приехавших на вызов к пациентке

Уголовное дело по статье о хулиганстве возбудили в отношении жителя Петербурга, который напал на медицинских работников, приехавших оказать помощь его матери, сообщили в воскресенье в пресс-службе управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
ТАСС 06:41
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Общество

Названы признаки «карантинной депрессии»

Россиянам, которые думают, что депрессия во время самоизоляции – это надуманная проблема, которая никак не влияет на жизнь, Айна Громова напоминает, что запущенные случаи могут привести к плачевным результатам, поэтому нужно сразу обращать внимание на тревожные сигналы.
РИА Новости вчера в 19:01
15
Общество

Главный кардиолог Минздрава призвал ужесточить ограничительные меры

Эксперт отметил, что увеличение числа граждан, нарушающих режим самоизоляции, может привести к росту случаев летальных исходов среди групп риска в результате заражения коронавирусом.
Известия 06:51
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Происшествия

Выгуливавший собаку житель Подмосковья напал на полицейских

ТАСС со ссылкой на источник сообщил о том, что подозреваемый выгуливал собаку и напал с ножом на полицейских из-за замечания по поводу выгула, нарушающего правила самоизоляции.
РБК 06:08
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Музыка

Queen спели «You Are The Champions» про врачей

ИА InterMedia вчера в 01:17
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Политика

Песков: Путину придется еще какое-то время жить в условиях ограничений

Президенту России Владимиру Путину, как и всем, придется еще "какое-то время" жить и работать в условиях ограничений из-за коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:52
198
Происшествия

Напавший в Москве на полицейского нарушитель самоизоляции признал вину

Мужчина, напавший в Москве на полицейского, признал вину. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
ТАСС 06:58
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Общество

Борис Джонсон рассказал, что врачи собирались объявить о его смерти

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, переболевший коронавирусом, сообщил изданию Sun, что врачи собирались объявить о его смерти.
Gazeta.SPb вчера в 22:47
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Шоу-бизнес

Самойлова забрала Джигана домой из реабилитационной клиники

После заявления Самойловой о разводе Джиган попытался наладить отношения с возлюбленной.
iReactor вчера в 06:36
14
Общество

Украинцы возмутились из-за российского лука в магазине

Известия вчера в 22:50
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Происшествия

Над Латвией летает потерявший управление беспилотник

RT на русском 05:38
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Наука

В Японии нашли новую возможность лечения шизофрении

Японские ученые сделали открытие, которое способно помочь в лечении шизофрении.
Деловое.ТВ вчера в 11:27
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Общество

Проценко оценил риск итальянского сценария пандемии в России

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко считает маловероятным риск повторения итальянского сценария пандемии коронавируса в России.
РИА Новости 06:01
32
Общество

Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
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Шоу-бизнес

Марат Башаров встретился с родным отцом впервые за 30 лет

Отец актера Вафа всегда хорошо относился к сыну, несмотря на то, что знал — он ему не родной.
StarHit.ru вчера в 15:40
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Политика

Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой

BFM.ru вчера в 03:50
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Технологии

NASA показало масштабы глобальной климатической катастрофы

В интернете появился видеоролик, показываемый масштаб большой климатической катастрофы.
ToDay News Ufa 05:05
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Общество

Китай обвинили в попытке скрыть данные об эпидемии коронавируса

Китай намеренно скрыл или уничтожил всю информацию о вспышке коронавируса COVID-19 – об этом говорится в 15-страничном исследовательском докладе разведывательной организации AUSCANNZUKUS - "Пять глаз" (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия).
Газета.Ru 04:01
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