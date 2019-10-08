Недвижимость
TatCenterВ Татарстане стоимость жилья на вторичном рынке выросла за год на 14%
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Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 15:04, Вашингтон
Экономика
Глава МВФ заявила о сложной ситуации в мировой экономике
Новый директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала о сложной ситуации в мировой экономике.
RT на русском вчера в 10:46
Шоу-бизнес
Врачи плакали при выписке умирающей от рака Анастасии Заворотнюк
Очевидцы выписки 48-летней актрисы Анастасии Заворотнюк из Европейского Медицинского центра в Москве рассказали, как теперь выглядит пациентка.
Ugpressa.ru 03:24
Здоровье
В РЖД извинились перед заползшим по ступеням в больницу инвалидом
Главврач больницы в городе Ершове в Саратовской области Алексей Нархов, в которой инвалиду-колясочнику пришлось подниматься на коленях по ступеням больницы, принес пациентке извинения от лица ОАО «РЖД».
РБК 10:54
Армия и оружие
Турция начала военную операцию в Сирии
Президент Турции объявил о начале операции "Источник мира" Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие Вооруженные силы проводят ее вместе с формированиями "Сирийской свободной армии" — одним из крупнейших объединений вооруженных группировок.
Lenta.ru 12:01
Происшествия
В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей
REGNUM вчера в 04:28
Здоровье
Ребенка, родившегося в Турции, доставили в Челябинск
Накануне.Ru 00:59
Политика
Против Порошенко завели новое дело
Госбюро расследований Украины возбудило очередное дело против бывшего президента Петра Порошенко, передает агентство "Украинские новости".
РИА Новости 03:59
Происшествия
Автобус в Москве врезался в дом и повредил газопровод
По данным экстренных служб, в районе дома 35 по Перовскому проезду рейсовый автобус въехал в жилой дом, повредив газовую магистраль.
Вести.Ru 13:55
Спорт
«Стыдно, пан, стыдно»: победу поляка на ЧМ назвали «самой гадкой»
«Чемпионат» рассказал о «самой гадкой» победе на чемпионате мира по легкой атлетике 2019 года.
Рамблер 06:19
Происшествия
Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна в Подмосковье
Заместитель гендиректора «Вертолетов России» (входят в «Ростех») по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков попал в реанимацию, после того как выпал из окна своего загородного дома в Московской области.
РБК 05:20
Кино
Пермский актёр сыграет бандита в фильме по комиксу «Майор Гром»
Стало известно, что звезда «Реальных пацанов» Антон Богданов сыграет роль главаря в новом супергеройском фильме, основанном на серии комиксов о майоре Громе российского издательства.
Мой город Пермь вчера в 02:58
Наука
В гибели шерстистых мамонтов острова Врангеля обвинили изоляцию
ТАСС Наука вчера в 11:28
Армия и оружие
На севере Сирии курды подожгли нефтяные скважины
Несколько нефтяных скважин расположенных в провинции Хасака на севере Сирии подожгли бойцы курдских военных формирований.
Новостной фронт 13:50
Политика
Путин рассказал о справедливой зарплате медработников
Оплата труда российских медработников должна быть справедливой, заявил президент Владимир Путин на встрече в Кремле с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
Lenta.ru 11:12
Политика
Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией в список иноагентов
«Некоммерческая организация «Фонд борьбы с коррупцией» включена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента», — говорится в сообщении.
RT на русском 05:10
Происшествия
В Саратове полиция разыскивает пропавшую девятилетнюю девочку
Полиция в Саратове разыскивает девятилетнюю девочку, которая утром в среду ушла в школу и пропала, сообщила пресс-служба областного главка МВД.
РИА Новости 12:04
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК вчера в 07:26
Единоборства
Следующий бой Александр Усик проведет с Чаззом Уизерспуном
Свой первый поединок в тяжелой весовой категории украинский боксер Александр Усик проведет против американца Чазза Уизерспуна.
В городе R 02:10
Армия и оружие
Главком ВКС попросил командиров убрать из кабинетов цветы и картины
Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин распорядился убрать из кабинетов командиров соединений, воинских частей и подразделений цветы и картины.
News.ru вчера в 01:59
Кино
Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Ugpressa.ru 11:06
Экономика
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:25
Политика
Зеленский поговорил с главой МИД Нидерландов о расследовании дела MH17
Украинский президент Владимир Зеленский поговорил с министром иностранных дел Стефом Блоком о сотрудничестве страны в расследовании крушения малазийского Boeing 777 в Донбассе в 2014 году.
Газета.Ru 14:37
Политика
Депутат Рады обвинил Порошенко в коррупции международного масштаба
Украинский депутат Андрей Деркач обнародовал документы, которые, по его словам, свидетельствуют о давлении США на правоохранительные органы его государства по так называемому делу Байдена.
News.ru 07:32
Шоу-бизнес
Сергей и Анна Семак отгуляют свою вторую свадьбу на Комо
Анна отметила в качестве локации виллу д’Эсте — здание входит в число памятников всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
78.ru 07 октября в 14:48
Авто
BMW представила заряженное 4-дверное купе M8 Gran Coupe
Баварская компания BMW официально представила новое заряженное 4-дверной купе M8 Gran Coupe.
Дни24 05:52
Армия и оружие
Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии
В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.
Газета.Ru 11:59