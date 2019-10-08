Недвижимость

TatCenterTatCenterВ Татарстане стоимость жилья на вторичном рынке выросла за год на 14%

В Татарстане средняя стоимость жилья на вторичном рынке выросла за год на 14,1%.
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Успех ипотеки: эксперты объяснили всплеск спроса на вторичное жилье

МИР 2409:58

«Вторичка» в Туле набирает ценовые обороты

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В Кемерове с начала года подорожало вторичное жильё

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Назван город-лидер России по росту цен на жилье

Lenta.ruвчера в 02:32

В России зафиксировали скачок цен на жильё

Говорит Москвавчера в 00:22

Цены на вторичное жилье в регионах России достигли пятилетнего максимума

РБКвчера в 06:38
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Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 15:04, Вашингтон
Экономика

Глава МВФ заявила о сложной ситуации в мировой экономике

Новый директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала о сложной ситуации в мировой экономике.
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Врачи плакали при выписке умирающей от рака Анастасии Заворотнюк

Очевидцы выписки 48-летней актрисы Анастасии Заворотнюк из Европейского Медицинского центра в Москве рассказали, как теперь выглядит пациентка.
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Турция начала военную операцию в Сирии

Президент Турции объявил о начале операции "Источник мира" Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие Вооруженные силы проводят ее вместе с формированиями "Сирийской свободной армии" — одним из крупнейших объединений вооруженных группировок.
Lenta.ru 12:01
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В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей

REGNUM вчера в 04:28
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Ребенка, родившегося в Турции, доставили в Челябинск

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Против Порошенко завели новое дело

Госбюро расследований Украины возбудило очередное дело против бывшего президента Петра Порошенко, передает агентство "Украинские новости".
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Автобус в Москве врезался в дом и повредил газопровод

По данным экстренных служб, в районе дома 35 по Перовскому проезду рейсовый автобус въехал в жилой дом, повредив газовую магистраль.
Вести.Ru 13:55
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«Стыдно, пан, стыдно»: победу поляка на ЧМ назвали «самой гадкой»

«Чемпионат» рассказал о «самой гадкой» победе на чемпионате мира по легкой атлетике 2019 года.
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Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна в Подмосковье

Заместитель гендиректора «Вертолетов России» (входят в «Ростех») по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков попал в реанимацию, после того как выпал из окна своего загородного дома в Московской области.
РБК 05:20
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Наука

В гибели шерстистых мамонтов острова Врангеля обвинили изоляцию

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Армия и оружие

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Несколько нефтяных скважин расположенных в провинции Хасака на севере Сирии подожгли бойцы курдских военных формирований.
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Политика

Путин рассказал о справедливой зарплате медработников

Оплата труда российских медработников должна быть справедливой, заявил президент Владимир Путин на встрече в Кремле с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
Lenta.ru 11:12
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Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией в список иноагентов

«Некоммерческая организация «Фонд борьбы с коррупцией» включена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента», — говорится в сообщении.
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Врачи назвали заболевание, из-за которого бесконтрольно смеялся Джокер

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В Саратове полиция разыскивает пропавшую девятилетнюю девочку

Полиция в Саратове разыскивает девятилетнюю девочку, которая утром в среду ушла в школу и пропала, сообщила пресс-служба областного главка МВД.
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В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
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Свой первый поединок в тяжелой весовой категории украинский боксер Александр Усик проведет против американца Чазза Уизерспуна.
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Армия и оружие

Главком ВКС попросил командиров убрать из кабинетов цветы и картины

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин распорядился убрать из кабинетов командиров соединений, воинских частей и подразделений цветы и картины.
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Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»

Ugpressa.ru 11:06
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Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети

Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
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Украинский президент Владимир Зеленский поговорил с министром иностранных дел Стефом Блоком о сотрудничестве страны в расследовании крушения малазийского Boeing 777 в Донбассе в 2014 году.
Газета.Ru 14:37
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Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

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Политика

Депутат Рады обвинил Порошенко в коррупции международного масштаба

Украинский депутат Андрей Деркач обнародовал документы, которые, по его словам, свидетельствуют о давлении США на правоохранительные органы его государства по так называемому делу Байдена.
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Сергей и Анна Семак отгуляют свою вторую свадьбу на Комо

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Баварская компания BMW официально представила новое заряженное 4-дверной купе M8 Gran Coupe.
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Меркель и Зеленский не нашли препятствий для «нормандской» встречи

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Армия и оружие

Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии

В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.
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