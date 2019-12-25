Происшествия
РИА НовостиВ Татарстане троих полицейских уволили после учений со школьниками
Трое полицейских отдела МВД России по Тукаевскому району Татарстана уволены, ещё пятеро предупреждены о неполном служебном соответствии после инцидента с привлечением девятиклассников к участию в тактико-строевых занятиях местного отдела МВД, сообщает МВД по Татарстану.
Читать в источнике
Оценить15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7112 источников, обновлено в 07:03, Ашберн
Общество
Голикова считает проведение оптимизации здравоохранения ужасным
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах России проведена ужасно, сообщает телеканал «Россия-1».
Авто
Владение автомобилем стало обходиться россиянам дороже, чем европейцам
В среднем, цена за владение машиной для водителей России составляет 468 евро или 32,2 тысячи рублей в месяц.
Кино
Майкл Б. Джордан пообещал сыграть Супермена правильно
Просто хочу отметить, что все, во что я погружаюсь, должно быть сделано правильно. Любая роль должна быть полна подлинности.
Происшествия
Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль
Разбившийся в Хабаровском крае во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 перед крушением вошел в спираль, из которой летчик не смог его вывести в режиме ручного управления.
Гаджеты
В РЖД сотрудников переведут на смартфоны с отечественной ОС
Для РЖД программные решения будут доработаны, и уже известно, что компания заказала несколько тысяч смартфонов MIG C55 с установленной на них ОС «Аврора».
Экономика
Михаил Петриченко: «Налоги для небольших магазинов могут вырасти в 6-8 раз»
На продолжающемся заседании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при правительстве Саратовской области собравшиеся перешли к обсуждению изменений условий ведения бизнеса в связи с внедрением маркировки на определенные группы товаров.
Космос
Японский спутник поставил рекорд сверхнизкой орбиты полета
Испытательный спутник «Цубамэ» совершил полет и наблюдения за Землей на сверхнизкой орбите в 167,4 километра, благодаря чему попал в Книгу рекордов Гиннеса, сообщило японское аэрокосмическое агентство (JAXA).
Авто
В Москве подорожает эвакуация автомобилей
С 1 января 2020 года в Москве увеличится стоимость эвакуации автомобилей, которые были припаркованы с нарушением правил дорожного движения.
Политика
Кремль ответил на слова Лукашенко о Путине и Медведеве
В Кремле не согласны со словами президента Белоруссии Александра Лукашенко о разных подходах к процессам интеграции у российского президента Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Общество
В «Современнике» рассказали о состоянии Галины Волчек
Театр «Современник» обратился к зрителям в связи с госпитализацией художественного руководителя Галины Волчек.
Футбол
Александр Медведев встретился с болельщиками «Зенита»
Задержанным инкриминировали мелкое хулиганство, по решению суда 30 болельщиков получили штрафы в 500 рублей, трое были арестованы на 15 суток.
Политика
На Украине возбудили дело после проезда поезда через Крымский мост
Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Крым через Крымский мост.
Футбол
ЦСКА пошутил над Аланом Дзагоевым, это очень «смешно»
Футбол
Суперкомпьютер определил лучшего футболиста между Месси и Роналду
Специалисты SciSports и профессора университета KU Leuven с помощью суперкомпьютера и специального вычислительного алгоритма определили, какой игрок лучше — аргентинский форвард испанской «Барселоны» Лионель Месси или португальский нападающий итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Общество
Роструд объяснил порядок оплаты труда в новогодние выходные
«Остальным работникам (речь идет о тех, кому установлена сдельная оплата труда) за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к труду, выплачивается дополнительное вознаграждение», — цитирует чиновника «Российская газета».
Общество
В Госдуме предложено ввести «новогодний капитал» для пенсионеров
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил коллегам ввести «новогодний капитал», сообщает 25 декабря RT.
Кино
Netflix начнет сражаться с монстрами
История ведьмака началась еще в 1986 году, когда польский писатель Анджей Сапковский, написал свой первый сборник повестей о приключениях наемного охотника на монстров в вымышленном мире под названием Неверленд.
Политика
В фонде Горбачёва назвали выдумкой его обещания по вопросу Курил
Утверждалось, что советский лидер признал территориальную проблему в отношениях с Японией, которую ранее Советский Союз отвергал.
Политика
Путин назвал недостаточными темпы роста экономики России
Президент России Владимир Путин на встрече с членами правительства заявил, что считает недостаточными темпы роста экономики страны.
Политика
ФЕОР поддержала Путина в оценке посла Польши в нацистской Германии
Глава Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода поблагодарил президента России Владимира Путина за слова в адрес польского посла, поддержавшего лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера в 1938 году.
Экономика
Козак считает хорошим исходом выплату «Газпромом» Украине $2,9 млрд
Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал решение о выплате "Газпромом" компенсации "Нафтогазу". Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
Политика
Козак рассчитывает на компромисс с ЕС по «Северному потоку-2»
Если давление со стороны Запада усилится, то РФ и ЕС совместно найдут решение по наложенным санкциям Наверно, давление будет расти, но возможности этого давления тоже не безграничны прокомментировал спикер Козак добавил, что в Европе все понимают, что газопровод - экономически выгодный проект.
Происшествия
На российских полицейских завели дело за отказ найти подростка
В Новгородской области возбуждено уголовное дело в отношении двух полицейских, из-за халатности которых погиб похищенный подросток.
Политика
Умер президент Академии военных наук Махмут Гареев
Экономика
Доля россиян с банковскими вкладами упала из-за низких доходов
Доля граждан, не имеющих возможность открыть вклад из-за нехватки денег, выросла по сравнению с 2017 годом.
Происшествия
Число пострадавших при жесткой посадке Ми-8 возросло до 15
Число пострадавших в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае увеличилось до 15.
Политика
Россия нашла корабли, которые помогут «Северному потоку-2»
Корабли специального назначения Seahorse (ходит под флагом Нидерландов) и Rockpiper (под флагом Кипра) помогут в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Происшествия
В Петербурге пассажир автобуса расстрелял безбилетника
В Петербурге сотрудники полиции ищут мужчину, который выстрелил из травматического пистолета в безбилетника.