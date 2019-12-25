Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Татарстане троих полицейских уволили после учений со школьниками

Трое полицейских отдела МВД России по Тукаевскому району Татарстана уволены, ещё пятеро предупреждены о неполном служебном соответствии после инцидента с привлечением девятиклассников к участию в тактико-строевых занятиях местного отдела МВД, сообщает МВД по Татарстану.
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После учений с привлечением школьников уволен глава ОМВД Тукаевского района

Татар-информ04:38

В Татарстане трое полицейских уволены и пятеро получили выговор за учения по разгону митинга в школе

Kazanfirst.ru04:28

В МВД по Татарстану сообщили, кого уволили после учений по разгону митинга со школьниками

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ProKazan.ru04:17

Начальника отдела полиции по Тукаевскому району уволили после скандала с «разгоном митинга» в школе

БИЗНЕС Online04:15

Полицейские начальники уволены после учений в татарстанской школе, где детей сделали «нарушителями»

Казанский репортер04:21

За учения со школьниками уволен начальник Тукаевского РОВД

Реальное время04:10
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В Петербурге сотрудники полиции ищут мужчину, который выстрелил из травматического пистолета в безбилетника.
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