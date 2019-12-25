Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Татарстане троих полицейских уволили после учений со школьниками

Трое полицейских отдела МВД России по Тукаевскому району Татарстана уволены, еще пятеро предупреждены о неполном служебном соответствии после инцидента с привлечением девятиклассников к участию в тактико-строевых занятиях местного отдела МВД, сообщает МВД по Татарстану.
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После учений с привлечением школьников уволен глава ОМВД Тукаевского района

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В Татарстане трое полицейских уволены и пятеро получили выговор за учения по разгону митинга в школе

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В МВД по Татарстану сообщили, кого уволили после учений по разгону митинга со школьниками

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За учения со школьниками уволен начальник Тукаевского РОВД

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В Ненецком автономном округе (НАО) совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
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Пентагон заявил о намерении сократить количество надводных кораблей из состава ВМС США.
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