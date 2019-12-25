Происшествия
РИА НовостиВ Татарстане троих полицейских уволили после учений со школьниками
Трое полицейских отдела МВД России по Тукаевскому району Татарстана уволены, еще пятеро предупреждены о неполном служебном соответствии после инцидента с привлечением девятиклассников к участию в тактико-строевых занятиях местного отдела МВД, сообщает МВД по Татарстану.
Читать в источнике
Оценить39
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 11:37, Ашберн
Армия и оружие
Террористы поставили 24-часовой ультиматум российским военным в Сирии
Российским военным поставлен 24-часовой ультиматум.
Общество
«Газпром» может подать в суд на швейцарского подрядчика «Северного потока – 2»
Оператор будущего «Северного потока – 2» компания «Газпром» может подать в суд на приостановивших работу над трубопроводом из-за угрозы санкций США швейцарских подрядчиков.
Футбол
Азмун вошел в топ-100 игроков года по версии Marca
Испанское издание Marca выпустило список из 50 футболистов, которые заняли места с 51-го по 100-е в рейтинге топ-100 по итогам заканчивающегося календарного года, передает "Чемпионат".
Политика
Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.
Происшествия
Суд в Москве арестовал двух таможенников по делу генерала ФТС
Басманный суд Москвы в среду заключил под стражу двух фигурантов уголовного дела начальника управления таможенного дознания генерал-лейтенанта ФТС России Александра Кизлыка, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, еще один отправлен под домашний арест.
Политика
Путин уволил пять генералов МВД, СК и МЧС
Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей несколько руководителей МВД, СК, ФСИН и МЧС.
Происшествия
Момент смертельной аварии в Петербурге попал на видео
Автомобиль на высокой скорости врезался в дерево, водитель и пассажир погибли на месте. В Сети было опубликовано видео с моментом аварии.
Армия и оружие
Ракетный крейсер «Маршал Устинов» вошел в Черное море
Как сообщает агентство «REGNUM», возвращающийся из дальнго похода ракетный крейсер Северного флота «Маршал Устинов» прошёл черноморские проливы.
Общество
Атомную подлодку проекта «Ясень-М» «Новосибирск» спустили на воду
Первую серийную атомную подлодку проекта 885М "Ясень-М" "Новосибирск" вывели из эллинга оборонной верфи "Севмаш" и спустили на воду.
Общество
Голикова заявила о рекордно низком уровне младенческой смертности
В России за десять месяцев 2019 года зафиксирован рекордно низкий уровень младенческой смертности.
Политика
Путин усомнился в ощущении перемен к лучшему у россиян
Ключевой результат, которого предстоит добиться в результате реализации национальных проектов, — это реальные перемены к лучшему в жизни людей, однако пока большинство россиян вряд ли их ощущают.
Политика
Эрдоган сообщил о 2 тысячах бойцов ЧВК «Вагнер» в Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду заявил, что в Ливии действуют 2 тысячи бойцов частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", сообщает агентство "Анадолу".
Экономика
Путин назвал сроки реализации «регуляторной гильотины»
Президент России Владимир Путин сообщил, что надеется на решение к концу года всех вопросов, связанных с реализацией "регуляторной гильотины".
Транспорт
По Крымскому мосту проехал первый пассажирский поезд
Первый пассажирский поезд, который выехал из Санкт-Петербурга в Севастополь днем 23 декабря, прошел по Крымскому мосту.
Общество
Гуцериев прибыл на встречу с Путиным на фоне сообщений об обысках
Бизнесмен Михаил Гуцериев прибыл в Кремль для участия во встрече президента России с представителями крупного бизнеса, передает корреспондент РБК.
Общество
Пассажирам верхних полок в поездах разрешили сидеть на нижних местах
Экономика
Правительство одобрило план приватизации на 2020-2022 годы
Правительство на итоговом заседании одобрило план приватизации на 2020-2022 годы, сообщили в пресс-службе кабмина.
Происшествия
Няня, похитившая и убившая ребенка, признана невменяемой
Виктория Айметдинова, обвиняемая в похищении и убийстве ребенка, является невменяемой.
Общество
Сибирский бизнесмен выставил на продажу село с жителями
Бизнесмен из Красноярского края объявил себя хозяином села Васильевка Идринского района и выставил его на продажу вместе с жителями, сообщает НТВ.
Космос
Опубликовано видео посадки корабля Starliner в пустыне
НАСА опубликовало видео посадки космического корабля Starliner в пустыне в Нью-Мексико после того, как он не смог долететь к МКС.
Футбол
«Боруссия» назвала «Челси» стоимость Санчо
Дортмундская «Боруссия» назвала «Челси» цену, за которую готова продать полузащитника Джейдона Санчо в январе.
Общество
Роскомнадзор попросил суд заблокировать два сервиса электронной почты
В реестр организаторов распространения информации (ОРИ) компании Heinlein Support GmbH (владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org) и SCRYPTmail LLC (управляет почтовым сервисом Scryptmail.com) пока не включены, хотя требование о предоставлении необходимых данных Роскомнадзор направил им еще во втором квартале 2019 года.
Фигурное катание
В Финляндии предложили увеличить возрастной ценз в фигурном катании
Политика
Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой
Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.
Происшествия
Суд признал хакеров виновными во взломе электронных систем РЖД и S7
Басманный суд Москвы счел доказанной вину трех участников преступного сообщества, взломавшего базы РЖД и S7 для махинаций с фиктивным возвратом билетов.
Общество
Путин поспорил с Кудриным по поводу результативности нацпроектов
Президент РФ Владимир Путин вступил в дискуссию с главой Счетной палаты (СП) Алексеем Кудриным, не согласившись с его оценками результативности национальных проектов, а также методов стимулирования экономического роста в стране.