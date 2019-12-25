Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Татарстане троих полицейских уволили после учений со школьниками

Трое полицейских отдела МВД России по Тукаевскому району Татарстана уволены, еще пятеро предупреждены о неполном служебном соответствии после инцидента с привлечением девятиклассников к участию в тактико-строевых занятиях местного отдела МВД, сообщает МВД по Татарстану.
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Террористы поставили 24-часовой ультиматум российским военным в Сирии

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RT на русском 09:56
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Момент смертельной аварии в Петербурге попал на видео

Автомобиль на высокой скорости врезался в дерево, водитель и пассажир погибли на месте. В Сети было опубликовано видео с моментом аварии.
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Ракетный крейсер «Маршал Устинов» вошел в Черное море

Как сообщает агентство «REGNUM», возвращающийся из дальнго похода ракетный крейсер Северного флота «Маршал Устинов» прошёл черноморские проливы.
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Первую серийную атомную подлодку проекта 885М "Ясень-М" "Новосибирск" вывели из эллинга оборонной верфи "Севмаш" и спустили на воду.
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Дацика арестовали на два месяца за попытку уплыть в Эстонию

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Путин усомнился в ощущении перемен к лучшему у россиян

Ключевой результат, которого предстоит добиться в результате реализации национальных проектов, — это реальные перемены к лучшему в жизни людей, однако пока большинство россиян вряд ли их ощущают.
РБК 09:58
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Эрдоган сообщил о 2 тысячах бойцов ЧВК «Вагнер» в Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду заявил, что в Ливии действуют 2 тысячи бойцов частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", сообщает агентство "Анадолу".
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Путин назвал сроки реализации «регуляторной гильотины»

Президент России Владимир Путин сообщил, что надеется на решение к концу года всех вопросов, связанных с реализацией "регуляторной гильотины".
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Первый пассажирский поезд, который выехал из Санкт-Петербурга в Севастополь днем 23 декабря, прошел по Крымскому мосту.
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РБК 09:56
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Пассажирам верхних полок в поездах разрешили сидеть на нижних местах

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Правительство одобрило план приватизации на 2020-2022 годы

Правительство на итоговом заседании одобрило план приватизации на 2020-2022 годы, сообщили в пресс-службе кабмина.
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Няня, похитившая и убившая ребенка, признана невменяемой

Виктория Айметдинова, обвиняемая в похищении и убийстве ребенка, является невменяемой.
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Бизнесмен из Красноярского края объявил себя хозяином села Васильевка Идринского района и выставил его на продажу вместе с жителями, сообщает НТВ.
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Опубликовано видео посадки корабля Starliner в пустыне

НАСА опубликовало видео посадки космического корабля Starliner в пустыне в Нью-Мексико после того, как он не смог долететь к МКС.
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«Боруссия» назвала «Челси» стоимость Санчо

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Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой

Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.
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Происшествия

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Путин поспорил с Кудриным по поводу результативности нацпроектов

Президент РФ Владимир Путин вступил в дискуссию с главой Счетной палаты (СП) Алексеем Кудриным, не согласившись с его оценками результативности национальных проектов, а также методов стимулирования экономического роста в стране.
Интерфакс 10:28
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