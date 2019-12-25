Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Татарстане троих полицейских уволили после учений со школьниками

Трое полицейских отдела МВД России по Тукаевскому району Татарстана уволены, ещё пятеро предупреждены о неполном служебном соответствии после инцидента с привлечением девятиклассников к участию в тактико-строевых занятиях местного отдела МВД, сообщает МВД по Татарстану.
Читать в источнике
Комментировать11

Подробнее о событии

Трех сотрудников МВД Татарстана уволили за «разгон митинга» со школьниками

ProKazan.ru04:17

В Татарстане трое полицейских уволены и пятеро получили выговор за учения по разгону митинга в школе

Kazanfirst.ru04:28

Полицейские начальники уволены после учений в татарстанской школе, где детей сделали «нарушителями»

Казанский репортер04:21

После учений с привлечением школьников уволен глава ОМВД Тукаевского района

Татар-информ04:38

Начальника отдела полиции по Тукаевскому району уволили после скандала с «разгоном митинга» в школе

БИЗНЕС Online04:15

В МВД по Татарстану сообщили, кого уволили после учений по разгону митинга со школьниками

Вечерняя Казань04:10

За учения со школьниками уволен начальник Тукаевского РОВД

Реальное время04:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 05:31, Ашберн
Здоровье

В Курске открылась третья очередь онкоцентра

Курская правда вчера в 07:25
Политика

На Украине возбудили дело после проезда поезда через Крымский мост

Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Крым через Крымский мост.
Известия 05:10
Общество

Кудрин: решение Путина создать резервные фонды спасло экономику России

Бывший министр финансов, глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, как решение Путина, принятое 10 лет назад, спасло экономику страны.
Вести.Ru вчера в 23:23
Происшествия

В уголовном деле о коррупции в ФТС появились еще трое фигурантов

Еще три фигуранта появились в громком уголовном деле о злоупотреблениях в Федеральной таможенной службе (ФТС) России, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Морозова.
РИА Новости 04:17
Политика

Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину

Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Российская газета вчера в 05:58
Происшествия

Совершивший вынужденную посадку в Красноярском крае Ми-8 был новым

ТАСС 05:05
Происшествия

В посольстве подтвердили гибель российской пианистки в Венгрии

Газета.Ru 04:14
Гаджеты

Redmi 9 может получиться вдвое мощнее, чем Redmi 8. Всё благодаря новой платформе MediaTek

Известный инсайдер утверждает, что SoC получит два ядра Cortex-A75 с частотой 2 ГГц, шесть ядер Cortex-A55 с частотой 1,7-1,8 ГГц и GPU Mali-G52 MC2.
iXBT.com вчера в 08:56
Политика

Кремль прокомментировал отправку в армию уклониста из ФБК Шаведдинова

Не повлияет ли «спецоперация» по отправке в армию сотрудника ФБК (признан иногаентом) Руслана Шаведдинова на имидж призывной кампании, ответил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Экономика сегодня 05:03
Энергетика

Украина повысит транзитный тариф для «Газпрома»

По словам главы Минэнерго Украины Алексея Оржеля, тариф для «Газпрома» в среднем вырастет вдвое по сравнению с текущим уровнем.
Телеканал 360° вчера в 20:15
Общество

Нападение тигра на ребенка в зоопарке в Дублине попало на видео

Отец иронично подписал видео словами "Сегодня мой сын оказался в меню дублинского зоопарка".
Росбалт вчера в 09:32
Общество

В Хабаровском крае потерпел крушение истребитель Су-57

Ведомости 23 декабря в 23:13
Гаджеты

Новые ноутбуки Dynabook X-Series дебютируют на выставке CES 2020

Rusargument 05:24
Общество

Бизнесмен выставил на продажу сибирское село

Росбалт вчера в 06:23
Происшествия

Из-за ДТП на трассе «Скандинавия» ввели реверсивное движение

Из-за массового ДТП на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области ввели реверсивное движение.
АиФ Санкт-Петербург 03:52
Музыка

В США умерла автор главной песни из сериала «Друзья»

Престижной награды автор удостоилась за работу над мюзиклом «Цветы лиловые полей» и фильмом «Полицейский из Беверли-Хиллз».
Говорит Москва 04:46
Происшествия

В Брянской области мужчина застрелил жену и покончил с собой

Предварительно установлено, что 24 декабря около 18 часов, находясь на участке местности около дома 137 по улице Калинина в городе Клинцы Брянской области, 53-летний местный житель причинил огнестрельное ранение своей 42-летней супруге, от которого она скончалась на месте происшествия.
РИА Новости вчера в 15:48
Общество

«Ъ»: в России утвердили новые правила экзамена на водительские права

Премьер-министр Дмитрий Медведев поставил подпись под постановлением об изменении правил приема экзамена на водительские права.
Газета.Ru 23 декабря в 19:44
Происшествия

Россиянин пришел в приемную ФСБ на Лубянке и оказался в психбольнице

Россиянин в неадекватном состоянии пришел в приемную ФСБ на Лубянке в столице.
Lenta.ru 04:20
Политика

Кремль прокомментировал заявления Лукашенко о покупке газа реверсом

Если у Белоруссии есть более выгодные варианты покупки газа, чем у России, то она вольна ими воспользоваться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о реакции Кремля на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о покупке газа реверсом.
Экономика сегодня 04:52
Политика

Лукашенко не подпишет 31-ю карту интеграции с Россией

Например, президент повторяет, что «31-я карта» (единая валюта и наднациональные органы) – якобы за скобками интеграции, и это согласовано с Путиным.
ИА REX 05:00
Авто

В Москве подорожает эвакуация автомобилей

С 1 января 2020 года в Москве увеличится стоимость эвакуации автомобилей, которые были припаркованы с нарушением правил дорожного движения.
Известия 04:59
Здоровье

Страховые поверенные, «Медицинский автобус» и «Мобильный фельдшер». Губернатор о предложениях по модернизации первичного звена

На итоговой коллегии минздрава обсудили дальнейшие шаги по улучшению качества медицинской помощи в первичном звене.
Ulpressa вчера в 22:46
Политика

В Кремле рассказали об ответе на санкции против «Северного потока-2»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2» являются для России неприемлемыми и Москва не оставит их без ответа.
Свободная Пресса 23 декабря в 06:44
Общество

В «Современнике» рассказали о состоянии впавшей в кому Галины Волчек

РИА Новости / Михаил Климентьев Представители Московского театра "Современник" рассказали, что состояние его худрука Галины Волчек стабилизировалось.
РЕН ТВ вчера в 04:19
Транспорт

В Петербурге установили плату за проезд в общественном транспорте

Комитет по тарифам Петербурга опубликовал распоряжение об установлении стоимости для многоразовых проездных билетов на общественном транспорте и для разовых поездок.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 04:17
Армия и оружие

Корабли ВМФ РФ держали под прицелом израильские F-16

По сообщению портала «Discover24»,который ссылается на сообщения неназванных СМИ, корабли российского ВМФ, находящиеся в территориальных водах Сирии, предотвратили атаку израильской авиации.
Военное дело 04:22
Экономика

РФПИ с партнерами вложат до 2,9 млрд рублей в переработку мусора

Интерфакс 05:06
Общество

В правительстве РФ предложили пересадить чиновников на такси

Правительственная комиссия по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов предложила рассмотреть возможность использования такси с помощью агрегаторов вместо служебных автомобилей чиновников, сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.
Интерфакс вчера в 13:57
Шоу-бизнес

Лере Кудрявцевой удалили грудные импланты

Подробнее напишу на днях и расскажу вам о «болезни грудных имплантов».
StarHit.ru 23 декабря в 15:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Тукаевский район
Муниципальное образование
Административно-территориальная единица и муниципальное образование в составе Республики Татарстан Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное