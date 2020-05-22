Происшествия
РИА НовостиВ Татарстане увеличилось число жертв пожара в больнице
Число жертв пожара в больнице Зеленодольска увеличилось до трех, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава Татарстана. "Умер еще один человек — один из двух, надышавшихся угарным газом при пожаре", — уточнили в ведомстве.
Читать в источнике
Оценить164
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 04:33, Ашберн
Общество
В Подмосковье отменяются цифровые пропуска для поездок на транспорте
Власти Московской области отменили с субботы действие цифровых пропусков для поездок на транспорте, которые были введены 15 апреля для профилактики распространения коронавируса.
ТАСС вчера в 17:10
Общество
МВД России автоматически продлит патенты для мигрантов
Патенты для трудовых мигрантов будут автоматически продлены на 93 дня, сообщается на сайте МВД России.
Газета.Ru 03:32
Политика
Украина отказалась участвовать в заседании Совбеза ООН по Крыму
Представители Украины, США, Эстонии и Великобритании проигнорировали заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации в Крыму.
РИА Новости 03:18
Происшествия
В Пакистане сообщили о гибели 97 человек при крушении самолета
В результате крушения пассажирского самолета «Пакистанских международных авиалиний» близ Карачи погибли 97 человек, сообщает в Twitter Минздрав пакистанской провинции Синд.
РБК вчера в 21:53
Экономика
Приставам предлагают запретить забирать мебель и животных
"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о запрете до 1 октября забирать у граждан и ИП отдельное движимое имущество.
Российская газета вчера в 09:15
Общество
В Китае впервые не выявили случаев заражения коронавирусом за сутки
Китайские медики за прошедшие сутки не выявили ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией, зарегистрировано только 28 бессимптомных носителей.
Life.ru вчера в 21:34
Шоу-бизнес
Светлана Моргунова не может жить после смерти сына
Gazeta.SPb вчера в 18:24
Гаджеты
Xiaomi представила 43-дюймовый телевизор по цене бюджетного смартфона
Astera вчера в 04:07
Футбол
Суд пересмотрит приговор Кокорину и Мамаеву 17 июня
Мосгорсуд пересмотрит приговор в отношении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, которые были осуждены за хулиганство, 17 июня, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Аргументы и Факты вчера в 08:29
Общество
В Москве более 50 тысяч человек проверились на антитела к коронавирусу
С 15 мая 2020 года в Москве обследовали на антитела более 50 тысяч человек.
Вести.Ru 03:23
Общество
В России за сутки выявили более 9 тыс. случаев заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в России зарегистрировали 9434 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РБК 03:41
Политика
75 лет назад совершил самоубийство Генрих Гиммлер
Газета.Ru 04:07
Экономика
России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета вчера в 03:38
Автоспорт
Сироткин может стать пилотом «Рено» в 2021 году
Российский гонщик программы SMP Racing Сергей Сироткин заявил, что у него есть шансы попасть в состав команды «Рено» в 2021 году.
Матч ТВ 21 мая в 14:36
Общество
Сервис аренды автомобилей Hertz подал заявление о банкротстве
Компания Hertz, которая занимается прокатом автомобилей, подала заявление о банкротстве на фоне ухудшения экономической ситуации из-за пандемии коронавируса, говорится в заявлении компании.
РБК 02:14
Космос
В NASA заявили, что Crew Dragon готов к пилотируемому полету
Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX готов к полету.
ТАСС вчера в 15:40
Общество
Работавшую в купальнике медсестру поддержал тульский губернатор
Live24 вчера в 02:59
Здоровье
В Прикамье выявлено еще 47 случаев коронавируса
На 47 человек увеличилось за минувшие сутки число зараженных COVID-19 в Пермском крае. Общее число зафиксированных случаев достигло 1324.
Местное время (г. Пермь) 03:47
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Политика
На Украине предложили демилитаризовать Донбасс к августу
Донбасс должен быть демилитаризован к августу, чтобы там прошли местные выборы, заявил представитель Киева в контактной группе Алексей Резников.
РИА Новости вчера в 16:54
Политика
Путин поручил контролировать снижение риска COVID-19 у вахтовиков ТЭК
Президент России Владимир Путин поручил усилить контроль за работой по снижению риска заражения коронавирусом среди вахтовиков, работающих в ТЭК, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
РИА Новости 04:21
Технологии
В WhatsApp появится новая функция
В бета-версии WhatsApp для iOS появилась функция распознавания QR-кодов, пишет Wabetainfo.
РИА Новости 21 мая в 09:58
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ
Российская газета вчера в 07:16
Общество
ВОЗ: Южная Америка стала новым эпицентром пандемии коронавируса
Южная Америка стала новым эпицентром распространения пандемии коронавируса, наиболее пострадала от инфекции Бразилия, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана.
Газета.Ru вчера в 12:38
Общество
Более 350 больных коронавирусом выявили в Ростовской области за сутки
В Ростовской области за прошедшие сутки подтвердили еще 353 случая заболевания коронавирусом.
Rostof.ru 03:56
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ вчера в 07:28
Здоровье
В России сократят срок выхода на рынок препарата от коронавируса
Минздрав России намерен сократить срок выхода на рынок препарата от COVID-19 «Фавипиравир», который сейчас проходит клинические испытания.
РБК вчера в 22:45
Общество
Александр Усс рассказал, когда откроются непродуктовые магазины
«Вскоре, если все пойдет нормально, мы предпримем шаги, чтобы открыть непродуктовые магазины (за исключением больших торговых центров), предприятия бытового обслуживания и другие», - сказал Губернатор.
НИА-Красноярск вчера в 22:28
Здоровье
На Кубани выявили 89 новых случаев коронавируса
В Краснодарском крае за последние сутки тест на коронавирусную инфекцию подтвердился еще 89 человек.
Деловая газета. Юг 04:07