Число жертв пожара в больнице Зеленодольска увеличилось до трех, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава Татарстана. "Умер еще один человек — один из двух, надышавшихся угарным газом при пожаре", — уточнили в ведомстве.

В Татарстане увеличилось число жертв пожара в больнице

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