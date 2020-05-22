Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Татарстане увеличилось число жертв пожара в больнице

Число жертв пожара в больнице Зеленодольска увеличилось до трех, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Татарстана. "Умер еще один человек — один из двух, надышавшихся угарным газом при пожаре", — уточнили в ведомстве.
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Появились снимки с пожара в больнице в Зеленодольске

Реальное время19:24

СК возбудил уголовное дело после пожара в больнице в Татарстане

РБК18:30

После пожара в Зеленодольской ЦРБ возбуждено уголовное дело о нарушении правил пожарной безопасности

БИЗНЕС Online18:11

Скончался один из пострадавших на пожаре в больнице Зеленодольска

Татар-информ18:16

В Татарстане возбудили дело после гибели пациентов в больнице при пожаре

ТАСС18:18

Число жертв пожара в больнице в Татарстане выросло до трех

Интерфакс18:45

В Татарстане увеличилось число жертв пожара в больнице

РИА Новости18:23
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Политика

В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу

США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО.
Газета.Ru 16:31
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Экономика

Госдума разрешила малому и среднему бизнесу разрывать договоры аренды

Госдума приняла закон, разрешающий малым и средним компаниям из перечня пострадавших от коронавируса отраслей досрочно расторгать договоры аренды до 1 октября 2020 г. и не возмещать убытки в виде упущенной выгоды.
Ведомости 06:18
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Культура

Руби Роуз внезапно ушла из сериала «Бэтвумен»

Второй сезон сериала "Бэтвумен" выйдет в 2021 году без участия актрисы Руби Роуз. О своем уходе Роуз заявила внезапно.
Экономика сегодня 20 мая в 05:12
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Культура

Познер прокомментировал скандал вокруг выпуска «Бесогона» Михалкова

В пятницу, 22 мая, стало известно о том, что Познер прокомментировал скандал вокруг выпуска "Бесогона" Михалкова.
Piter.tv 15:13
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Политика

МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил

Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ вчера в 11:06
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Общество

В Подмосковье ужесточили масочный режим

Губернатор Московский области Андрей Воробьев сообщил об ужесточении масочного режима в регионе.
Аргументы недели 14:56
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Гаджеты

Ранняя сборка iOS 14 утекла в Интернет ещё в феврале этого года

Как сообщает издание Vice, ранняя версия мобильной операционной системы iOS 14 находилась в распоряжении некоторых специалистов по компьютерной безопасности, хакеров и блогеров «как минимум с февраля этого года».
3DNews 17:25
Экономика

«Роснефтегаз» снизил долю в «Роснефти» до 40,4%

Госкомпания "Роснефтегаз" (принадлежит Росимуществу) сократила долю в "Роснефти" с 50% и 1 акции до 40,4%.
Коммерсантъ 14:33
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Кино

Фанаты Зака Снайдера добились показа его версии «Лиги справедливости»

Поклонники кинокомикса «Лига справедливости» все же смогут увидеть оригинальную версию Зака Снайдера, заявили в компании Warner Media, 21 мая передает телеканал CNN.
ИА Красная Весна 12:02
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Общество

Антитела к коронавирусу выявили у 14% сдавших тест в «Инвитро»

Каждый седьмой пациент, сдавший тест в лаборатории "Инвитро", имеет антитела к коронавирусу. Об этом говорится в сообщении компании.
ТАСС 01:18
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Общество

Кипр возобновит международное авиасообщение с 9 июня

Правительство Кипра откроет с 9 июня международное авиасообщение для аэропортов Ларнаки и Пафоса.
Известия 12:37
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Происшествия

Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза

Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс вчера в 07:26
1,1K
Общество

Стало известно о тяжелом состоянии Рамзана Кадырова

Lenta.ru 13:25
1,1K
Общество

Беглов не видит тенденций к смягчению режима ограничений в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил в ходе заседания Госсовета РФ по противодействию коронавирусу, что тенденций к снижению заболеваемости COVID-2019 в городе пока что не наблюдается.
АиФ Санкт-Петербург 11:03
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Армия и оружие

Коалиция США ликвидировала двух главарей ИГ в Сирии

Международная антитеррористическая коалиция во главе с США сообщила о ликвидации в сирийской провинции Дэйр-эз-Зор двух главарей «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России).
Lenta.ru 19:10
Экономика

Экс-министр финансов США заявил, что угрожает доллару

Об опасности, грозящей доллару, заявил Генри Полсон-младший, бывший министр финансов США, ныне возглавляющий Институт Полсона.
ToDay News Ufa вчера в 05:57
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Политика

США внесли в санкционный список 24 китайские организации

Министерство торговли Соединенных Штатов добавило 24 китайские организации в черный список за деятельность, противоречащую интересам нацбезопасности США.
Известия 17:20
5
Футбол

«Бавария» поборется за Санчо с «МЮ»

У «Баварии» приоритет – хавбек «Ман Сити» Лерой Сане, но клуб будет готов сделать предложение о трансфере Санчо, если вариант с Сане сорвется.
Sports.ru 16:34
Общество

Калининградцев начнут штрафовать за отсутствие маски на улице

Взамен с 14 мая калининградцев обязали носить маски не только в помещениях и в общественном транспорте, но и на улице.
Российская газета 12:48
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Происшествия

Названа предварительная причина крушения самолета в Пакистане

Технический сбой или отказ двигателя могли стать причиной крушения самолета в Пакистане, передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на местные СМИ.
МИР 24 10:19
Спорт

«Манчестер Юнайтед» подал в суд на создателей игры Football Manager

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" подал в суд на разработчиков симулятора Football Manager в лице компании Sports Interactive за неправомерное использование названия команды.
ТАСС Спорт 15:10
Экономика

Предпринимателям упростили подачу заявления на субсидию в размере МРОТ

Как пояснили в ведомстве, субсидия предоставляется в размере одного МРОТ (12 130 рублей) тем предпринимателям, которые включены в реестр МСП и относятся к одной из пострадавших от коронавируса отраслей при условии, что долги по налогам и страховым взносам на момент подачи заявления у них отсутствуют или не превышают 3 тысяч рублей.
Российская газета вчера в 13:39
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Хоккей

Хоккеист Артемий Панарин сделал предложение дочери Олега Знарка

Хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин сделал предложение руки и сердца своей девушке Алисе Знарок, дочери главного тренера московского "Спартака" Олега Знарка.
РИА Новости 18:13
Политика

Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса

Осенью 2020 года Россию может ожидать вторая волна распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 13:08
3,6K
Общество

В сальском интернате зафиксировано уже около 270 больных коронавирусом

По данным на 22 мая, в психоневрологическом интернате в Сальске уже зарегистрировано около 270 больных коронавирусом.
Панорама Ростова-на-Дону 11:12
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Происшествия

В Дагестане ликвидировали шестерых боевиков

Махачкала, 22 мая 2020, 17:38 — REGNUM Шесть боевиков, намеревавшихся совершить теракты, ликвидированы в ходе спецоперации в Хасавюртовском районе Дагестана, сообщил 22 мая Национальный антитеррористический комитет.
REGNUM 10:38
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Здоровье

Алексей Текслер напомнил главврачам о персональной ответственности

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер напомнил главным врачам о персональной ответственности за обеспечение нормальных и безопасных условий работы сотрудников в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Урал-пресс-информ 11:05
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Экономика

Украина и МВФ договорились о кредите в $5 млрд

Украина договорилась на рабочем уровне с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении кредита в 3,6 млрд SDR (специальные права заимствования, $5 млрд).
Коммерсантъ вчера в 21:36
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Технологии

Концерн «Калашников» разработал уникальный тип беспилотника

Группа компаний «ZALA AERO» (входит в концерн «Калашников») разработала уникальный гибрид беспилотного летательного аппарата самолетного и вертолетного типа.
Деловой квадрат вчера в 07:00
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Здоровье

В Петербурге ищут добровольцев для исследования вакцин против COVID-19

В пятницу, 22 мая, стало известно о том, что в Петербурге ищут добровольцев для исследования вакцин против COVID-19.
Piter.tv 10:07
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