Происшествия
РИА НовостиВ Татарстане увеличилось число жертв пожара в больнице
Число жертв пожара в больнице Зеленодольска увеличилось до трех, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Татарстана. "Умер еще один человек — один из двух, надышавшихся угарным газом при пожаре", — уточнили в ведомстве.
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Здоровье
Уральский коэффициент добавил медикам до 12 тысяч рублей
С учетом уральского коэффициента выплаты составляют: для врачей специализированных инфекционных стационаров 92 тысячи рублей, для среднего медицинского персонала таких учреждений – 57,5 тысячи рублей, для младшего медицинского персонала – 28,75 тысячи рублей, для врачей скорой помощи – 57,5 тысячи рублей, для среднего медицинского персонала и водителей – 28,75 тысячи.
Уралинформбюро 05:37
Игры
В Star Citizen уже можно поиграть бесплатно
Новым игрокам будет доступен весь имеющийся в игре контент, включая корабли UEE Navy: ассортимент бесплатных звездолётов собираются менять ежедневно, так что при желании можно познакомиться со всеми уже вышедшими.
Игромания.ру 14:28
Биатлон
Тренер Логинова Касперович возглавит сборную Болгарии по биатлону
Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович со следующего сезона возглавит сборную Болгарии.
Вести.Ru вчера в 05:34
Здоровье
В Китае впервые не выявили случаев заражения коронавирусом за сутки
Китайские медики за прошедшие сутки не выявили ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией, зарегистрировано только 28 бессимптомных носителей.
Life.ru 21:34
Политика
Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма
Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году.
Известия 00:31
Экономика
Украина и МВФ договорились о кредите в $5 млрд
Украина договорилась на рабочем уровне с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении кредита в 3,6 млрд SDR (специальные права заимствования, $5 млрд).
Коммерсантъ вчера в 21:36
Здоровье
В России сократят срок выхода препарата от COVID-19 на рынок
В России будет сокращён срок выхода препарата от коронавируса «Фавипиравир», проходящего в настоящее время клинические испытания.
RT на русском 20:54
Происшествия
В Пакистане сообщили о гибели 97 человек при крушении самолета
В результате крушения пассажирского самолета «Пакистанских международных авиалиний» близ Карачи погибли 97 человек, сообщает в Twitter Минздрав пакистанской провинции Синд.
РБК 21:53
Футбол
Кикнадзе объяснил решение «Локомотива» расстаться с Семиным
Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, когда у него созрело решение уволить Юрия Сёмина с поста главного тренера.
Metaratings 04:33
Политика
На Украине предложили демилитаризовать Донбасс к августу
Донбасс должен быть демилитаризован к августу, чтобы там прошли местные выборы, заявил представитель Киева в контактной группе Алексей Резников.
РИА Новости 16:54
Общество
Опубликовано новое фото тульской медсестры в бикини
В Сети была размещена новая фотография «медсестры в бикини» из Тулы. Пациент запечатлел девушку с другого ракурса.
Discover24 03:24
Общество
Половина украинских регионов не соответствуют условиям для смягчения карантина — Минздрав
Киев и еще 12 областей Украины не отвечают условиям для смягчения карантина.
Украина.ру 03:53
Шоу-бизнес
Светлана Моргунова не может жить после смерти сына
Gazeta.SPb 18:24
Общество
Власти Москвы назвали условия для открытия предприятий сферы услуг
Развитие ситуации с коронавирусом после открытия многофункциональных центров в Москве даст понять, когда можно будет отменить ограничения по работе для других предприятий в сфере услуг.
РБК 13:56
Технологии
В WhatsApp появится новая функция
В бета-версии WhatsApp для iOS появилась функция распознавания QR-кодов, пишет Wabetainfo.
РИА Новости вчера в 09:58
Армия и оружие
Россия не поверила в приверженность НАТО контролю над вооружениями
Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о приверженности альянса соблюдению режима контроля над вооружениями не подтверждаются фактами, заявило постпредство России при НАТО.
Взгляд.ру 16:16
Происшествия
В Москве нашли автора фейка о вывозе трупов из обсерватора в Москве
Следователи установили личность распространителя фейка о вывозе тел погибших от коронавируса из обсервационного центра в районе Крылатское в ночное время.
Известия 13:29
Происшествия
Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста бывшего сенатора Рауфа Арашукова, сообщила пресс-секретарь Первого апелляционного суда Любовь Буданова.
Ведомости 05:14
Общество
Омская область стала лидером по приросту коронавирусных больных
По данным на сегодня, в Омской области зафиксировано 838 случаев заражения COVID-19 – за неделю количество больных увеличилось в 1,9 раза, или на 402 человека.
РИА ОмскИнформ 07:29
Экономика
Глава Минтруда назвал средний размер пенсий в 2019 году
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в 2019 году средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан увеличился на 7,6%, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:10
Общество
Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил об отмене пропусков в регионе.
Газета.Ru 13:09
Политика
Российское посольство обвинило США в попытках найти внешнего врага
Посольство России в США заявило, что американская сторона вместо того, чтобы сплотится перед лицом угрозы коронавируса, тратит деньги на разоблачение «российской дезинформации».
RT на русском 20:11
Здоровье
Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца
Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале.
iReactor 20 мая в 16:57
Футбол
Виктор Гончаренко прокомментировал продление контракта с ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отреагировал на продление контракта с московским клубом.
Bookmaker-ratings.ru 20 мая в 06:22
Общество
Бразилия опередила Россию по числу заразившихся коронавирусом
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии достигло 330 890, в то время как в России заражены 326 448 человек.
Lenta.ru 20:01
Шоу-бизнес
«Куколка с большими глазами»: Костенко похвасталась кокетливыми кудряшками маленькой дочери
Девочка появилась перед объективом фотокамеры с распущенными волосами, продемонстрировав всем озорные кудряшки, а также похвасталась розовым платьицем и ободком в тон.
Телепрограмма 10:41
Футбол
У футболиста «Урала» Павла Погребняка обнаружили коронавирус
Эхо Москвы в Екатеринбурге 04:55
Политика
МИД отверг ультиматум США по Договору об открытом небе
Москва не приемлет ультиматумы США по дальнейшей судьбе Договора об открытом небе, заявили в МИД РФ.
РИА Новости 10:38
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
Шоу-бизнес
Манукян ответил на критику совместного клипа с Бузовой
Блогер Давид Манукян отреагировал на критику его совместного видео с Бузовой.
News.ru 06:01