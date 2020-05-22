Происшествия
РИА НовостиВ Татарстане увеличилось число жертв пожара в больнице
Число жертв пожара в больнице Зеленодольска увеличилось до трех, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Татарстана. "Умер еще один человек — один из двух, надышавшихся угарным газом при пожаре", — уточнили в ведомстве.
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Общество
Бразилия опередила Россию по числу инфицированных коронавирусом
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии достигло 330 890, в результате чего латиноамериканская республика обогнала по этому показателю Россию (326 448).
ТАСС 18:58
Политика
Российское посольство обвинило США в попытках найти внешнего врага
Посольство России в США заявило, что американская сторона вместо того, чтобы сплотится перед лицом угрозы коронавируса, тратит деньги на разоблачение «российской дезинформации».
RT на русском 20:11
Культура
Михалков выругался матом в адрес Познера и Гусева из-за чипизации
Никита Михалков ответил матом на критику выпуска его передачи "Бесогон ТВ" о чипировании людей.
Газета.Ru 13:52
Происшествия
Бойцов Нацгвардии Украины убили на рыбалке из-за войны в Донбассе
Причиной массового убийства в селе Новоселица Житомирской области мог стать конфликт арендатора озера со своими знакомыми из-за войны в Донбассе.
Lenta.ru 09:02
Экономика
В ЕР хотят ввести рассрочку для бизнеса при взимании долгов до 15 млн
Депутаты Государственной думы от фракции «Единая Россия» разработали законопроект, которым предлагается ввести рассрочку для бизнеса при взимании долгов.
SM News 07:43
Происшествия
В авиакатастрофе в Пакистане выжили трое пассажиров
В авиакатастрофе в Пакистане выжили три человека, сообщает телеканал Geo.
Ведомости 12:00
Здоровье
В Приамурье число случаев COVID-19 выросло до 317
Коэффициент распространения COVID-19 в Амурской области вырос с 19 мая с 1,5 до 1,8, в регионе зарегистрировано за последние сутки 23 случая коронавирусной инфекции, всего выявлено 317 зараженных, сообщает правительство региона.
РИА Новости 03:49
Политика
Россия подтвердила намерение выполнять Договор по открытому небу
Россия подтверждает намерение выполнять Договор по открытому небу (ДОН), судьба которого после одностороннего выхода США будет решена на конференции стран-участниц, сообщили в пятницу, 22 мая, в постпредстве России при НАТО, передает ТАСС.
Известия 17:39
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Общество
Рособрнадзор назвал даты проведения ЕГЭ по всем предметам
Рособрнадзор представил обновленное расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по всем предметам, сообщает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 11:31
Политика
Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма
Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году.
Известия 00:31
Гаджеты
В России вырос спрос на недорогие смартфоны
По данным «Яндекс.Маркета», интерес жителей России сместился с дорогих на более доступные модели смартфонов.
iReactor вчера в 04:41
Здоровье
Жалобы медиков Ордынского района проверили в Минздраве
Жалобы медиков Ордынского района проверили в Минздраве. Они не получили доплаты за коронавирус.
Любимый город 10:20
Кино
Создатели «Великолепного века» снимут сериал о Барбароссе
Культуромания 05:01
Армия и оружие
В ЛНА сообщили о сбитом турецком беспилотнике, принадлежащем ПНС
Аргументы и Факты вчера в 18:56
Происшествия
Появилось видео «покоса» травы сотрудниками МЧС маникюрными ножницами
В интернете в пятницу, 22 мая, появилось видео, на котором сотрудники МЧС на территории пожарной части в Каргате в Новосибирской области подстригают траву ножницами.
Известия 04:55
Кино
Россияне высмеяли чернокожего князя в сериале о Екатерине II
Российские пользователи Twitter высмеяли западный сериал «Великая» о Екатерине II за то, что князя Ростова сыграл темнокожий актер.
URA.Ru вчера в 06:43
Общество
В Ростовской области разрешат торговлю непродовольственными товарами
"С 25 мая в Ростовской области будет разрешена работа магазинов, реализующих непродовольственные товары, в числе которых есть товары первой необходимости", - сказал Голубев в обращении к жителям области на своей странице в Instagram.
РИА Новости 16:58
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев сообщил, что разочаровался в профессии
RuNews24.ru вчера в 23:05
Экономика
«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей
В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ вчера в 09:58
Энергетика
Спрос на СПГ из США в Европе и Азии рухнет на 60%
Спрос на сжиженный природный газ американского производства в Европе и Азии рухнет на 60% этим летом, сообщило агентство Bloomberg.
Газета.Ru 12:15
Общество
Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии
Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке.
РБК 08:57
Футбол
Кикнадзе объяснил решение «Локомотива» расстаться с Семиным
Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, когда у него созрело решение уволить Юрия Сёмина с поста главного тренера.
Metaratings 04:33
Общество
Путин предложил ввести в школах патриотическое воспитание учеников
Президент считает необходимым формировать с детства "чувство патриотизма и гражданственности" Владимир Путин внес в Госдуму поправки в закон об образовании – президент предложил формировать у школьников "чувство патриотизма, гражданственности и уважение к памяти защитников Отечества".
АМИТЕЛ 03:04
Космос
SpaceX провела успешное испытание ракеты Falcon 9
Компания SpaceX осуществила успешное испытание ракеты-носителя Falcon 9, которой предстоит выполнить запуск корабля Crew Dragon к МКС.
RT на русском 19:47
Космос
На орбите Юпитера обнаружили аномальный астероид
Ученые обнаружили в Солнечной системе аномальный астероид, который внешним видом больше напоминает комету. Ему присвоили название 2019 LD2.
МИР 24 03:16
Экономика
В Приангарье налог на профессиональный доход вступит в силу 1 июля
С 1 июля на территории Иркутской области начнет действовать налог на профессиональный доход.
Байкал24 вчера в 00:53
Хоккей
Хоккеист Артемий Панарин сделал предложение дочери Олега Знарка
Хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин сделал предложение руки и сердца своей девушке Алисе Знарок, дочери главного тренера московского "Спартака" Олега Знарка.
РИА Новости 18:13