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РИА НовостиРИА НовостиВ Татарстане ужесточили правила выхода из дома в период самоизоляции

Республиканский оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Татарстане скорректировал правила выхода из дома по смс-разрешениям из-за злоупотреблений отдельными жителями - теперь поехать на дачу можно будет только два раза в неделю, посетить МФЦ раз в неделю, сообщил министр цифрового развития республики Айрат Хайруллин.
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с чего всё началось

Число поездок на дачу по СМС-пропускам сократили в Татарстане до двух в неделю

Республиканский оперативный штаб вносит коррективы в систему СМС-пропусков из-за злоупотребления сервисом некоторыми гражданами. Теперь оформить пропуск по ряду целей можно будет только несколько раз в неделю или в месяц.
Татар-информ08:20

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В Татарстане ужесточили правила выхода из дома в период самоизоляции

РИА Новости10:39

Каждый день системой пропусков в Татарстане пользуются свыше 800 тысяч человек

Реальное время11:36

Власти РТ ужесточат пропускной режим из-за злоупотреблений жителями

БИЗНЕС Online09:09

В Татарстане сократили количество поездок на дачу по СМС-пропуску

НТР 2408:43

В Татарстане изменили систему СМС-пропусков для выхода из дома

Kazanfirst.ru08:33

В Татарстане внесли коррективы в систему цифровых пропусков из-за злоупотреблений

Вести Татарстан08:22

Число поездок на дачу по СМС-пропускам сократили в Татарстане до двух в неделю

Татар-информ08:20
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Общество

Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте

В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
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Общество

Историк моды Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку

Историк моды Александр Васильев рассказал в социальной сети, что госпитализирован с двухсторонней пневмонией в больницу в Коммунарке.
Известия 05:37
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Общество

В Подмосковье за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусом

В Московской области за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 10:12
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Здоровье

Вирусолог Альтштейн рассказал, кто устойчив к коронавирусу

Ранее в беседе с ФАН профессор Альтштейн заявил, что для того, чтобы понимать, как развивается ситуация с коронавирусом в России, необходимо проверять на COVID-19 всех людей, у которых диагностирована пневмония.
ФАН 13:23
Общество

Власти Москвы объяснили пробку из скорых в Химках

Газета.Ru 16:11
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Музыка

Онлайн-концерт Little Big посмотрели 3,6 млн человек

Байкал24 11:56
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Общество

Возможность продления ограничений после 30 апреля оценила Голикова

Как сообщает ТАСС, вице-премьер РФ Татьяна Голикова выступила с официальным заявлением, в котором спрогнозировала сроки полной отмены всех ограничительных мер, действующих на территории страны, в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Live24 15:15
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Футбол

Виалли рассказал, что победил рак

Бывший футболист сборной Италии Джанлука Виалли рассказал о том, что он победил рак.
Евро-футбол.ру 12:40
Общество

ФАС заявила о стабилизации цен на имбирь

Крупные торговые сети устранили дефицит имбиря на полках своих магазинов и установили его рыночную цену в диапазоне от 400 до 700 руб. за килограмм, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Коммерсантъ 08:37
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Единоборства

UFC опубликовал видео боя Фёдора Емельяненко

На YouTube-канале UFC выложили запись боя Емельяненко с бразильцем Антониу Родригу Ногейрой, который прошёл 31 декабря 2004 года на турнире Pride Shockwave в японской Сайтаме.
RT на русском вчера в 05:54
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Общество

Приложение «Госуслуги стопкоронавирус» не распространяется на Москву

Минкомсвязи РФ разработало мобильное приложение "Госуслуги стопкоронавирус", пока оно работает в тестовом режиме.
Вести.Ru 13:35
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Общество

Главные новости за выходные 11–12 апреля

В России число зараженных коронавирусом COVID-19 превысило 15 тыс. За субботу, 11 апреля, зафиксирован рекордный суточный прирост новых зараженных — 2186.
Коммерсантъ 12:00
Экономика

Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода

Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru 12:49
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Футбол

Ганчаренко поблагодарил игроков ЦСКА за снижение зарплат

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко выразил благодарность футболистам команды за то, что они пошли навстречу клубу и согласились на понижение зарплаты в условиях пандемии коронавируса.
Евро-футбол.ру 15:41
Общество

Соловьев поставил диагноз разочаровавшемуся в России Уткину

Соловьев в ответ посоветовал Уткину обратиться к психиатру.
ФАН 04:29
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Музыка

Пухляш из Little Big снялся в клипе про самоизоляцию

Группа Cream Soda выпустила клип на хит группы «Хлеб» под названием «Плачу на техно». Видео сняли в одном из жилых комплексов в Москве.
МордовМедиа вчера в 10:09
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Экономика

Перед мировой экономикой замаячила угроза на 90 триллионов долларов

Авторы называют сложившуюся ситуацию вопросом на 90 триллионов долларов.
Lenta.ru 10 апреля в 00:07
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Общество

В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались десять пациентов, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит РИА Новости сообщение штаба.
RT на русском 14:52
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Киберспорт

Fallout 76 уже можно предварительно заказать и загрузить в Steam

Компания Valve объявила, что Fallout 76 уже можно предварительно заказать в Steam за 1999 рублей.
Игромания.ру 02:59
Происшествия

Мужчина, устроивший стрельбу в московской квартире, сдался полиции

В результате ссоры мужчина открыл стрельбу.
Вести.Ru 13:15
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Энергетика

Россия и ОПЕК заключили крупнейшую сделку об ограничении добычи нефти

Сколько сократит Россия По данным «Интерфакса» и ЦДУ ТЭК, в марте 2020 г. добыча нефти и газового конденсата в России составила 11,3 млн баррелей в сутки.
Ведомости 15:30
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Общество

Мишустин утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил осуществления ежемесячной выплаты семьям с детьми до трех лет, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости 10 апреля в 06:12
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Технологии

В России запатентовали силовое поле для защиты космонавтов

Online47.ru вчера в 21:21
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Происшествия

На въездах в Москву частично перекрыли движение

На всех въездах в Москву частично перекрыли движение транспорта.
Lenta.ru 13:23
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Транспорт

РЖД с 15 апреля отменяют еще 32 поезда

Холдинг "Российские железные дороги" с 15 апреля отменит 32 поезда дальнего следования и сократит курсирование еще 32 поездов, сообщили в компании.
Российская газета 11:55
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Гаджеты

Утечка дала представление о ценах на процессоры Intel Comet Lake

В каталоге канадского магазина DirectDial появились процессоры Intel Core 10-го поколения (Comet Lake) для настольных ПК.
iXBT.com 05:40
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Здоровье

В Челябинской области зафиксировано шесть новых случаев коронавируса

Минздрав Челябинской области сообщает о шести новых случаях заражения COVID-19 на территории региона.
МедиаЗавод вчера в 08:42
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Общество

В Греции спрогнозировали начало туристического сезона

Ореанда-Новости вчера в 05:55
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Здоровье

В Астрахани официально подтвердился коронавирус у 29 человек

По данным регионального минздрава, окончательный диагноз поставили 29 людям. Хотя на утро 12 апреля число зараженных было 27.
Московский Комсомолец 10:53
Энергетика

В Госдуме оценили заключение сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв прокомментировал RT подписание странами ОПЕК+ соглашения о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки с 1 мая 2020 года на два месяца.
RT на русском 15:52
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