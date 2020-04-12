Коронавирус
РИА НовостиВ Татарстане ужесточили правила выхода из дома в период самоизоляции
Республиканский оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Татарстане скорректировал правила выхода из дома по смс-разрешениям из-за злоупотреблений отдельными жителями - теперь поехать на дачу можно будет только два раза в неделю, посетить МФЦ раз в неделю, сообщил министр цифрового развития республики Айрат Хайруллин.
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с чего всё началось
Республиканский оперативный штаб вносит коррективы в систему СМС-пропусков из-за злоупотребления сервисом некоторыми гражданами. Теперь оформить пропуск по ряду целей можно будет только несколько раз в неделю или в месяц.Татар-информ08:20
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Общество
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
Общество
Историк моды Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку
Историк моды Александр Васильев рассказал в социальной сети, что госпитализирован с двухсторонней пневмонией в больницу в Коммунарке.
Известия 05:37
Общество
В Подмосковье за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусом
В Московской области за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 10:12
Здоровье
Вирусолог Альтштейн рассказал, кто устойчив к коронавирусу
Ранее в беседе с ФАН профессор Альтштейн заявил, что для того, чтобы понимать, как развивается ситуация с коронавирусом в России, необходимо проверять на COVID-19 всех людей, у которых диагностирована пневмония.
ФАН 13:23
Общество
Власти Москвы объяснили пробку из скорых в Химках
Газета.Ru 16:11
Общество
Возможность продления ограничений после 30 апреля оценила Голикова
Как сообщает ТАСС, вице-премьер РФ Татьяна Голикова выступила с официальным заявлением, в котором спрогнозировала сроки полной отмены всех ограничительных мер, действующих на территории страны, в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Live24 15:15
Футбол
Виалли рассказал, что победил рак
Бывший футболист сборной Италии Джанлука Виалли рассказал о том, что он победил рак.
Евро-футбол.ру 12:40
Общество
ФАС заявила о стабилизации цен на имбирь
Крупные торговые сети устранили дефицит имбиря на полках своих магазинов и установили его рыночную цену в диапазоне от 400 до 700 руб. за килограмм, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Коммерсантъ 08:37
Единоборства
UFC опубликовал видео боя Фёдора Емельяненко
На YouTube-канале UFC выложили запись боя Емельяненко с бразильцем Антониу Родригу Ногейрой, который прошёл 31 декабря 2004 года на турнире Pride Shockwave в японской Сайтаме.
RT на русском вчера в 05:54
Общество
Приложение «Госуслуги стопкоронавирус» не распространяется на Москву
Минкомсвязи РФ разработало мобильное приложение "Госуслуги стопкоронавирус", пока оно работает в тестовом режиме.
Вести.Ru 13:35
Общество
Главные новости за выходные 11–12 апреля
В России число зараженных коронавирусом COVID-19 превысило 15 тыс. За субботу, 11 апреля, зафиксирован рекордный суточный прирост новых зараженных — 2186.
Коммерсантъ 12:00
Экономика
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru 12:49
Футбол
Ганчаренко поблагодарил игроков ЦСКА за снижение зарплат
Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко выразил благодарность футболистам команды за то, что они пошли навстречу клубу и согласились на понижение зарплаты в условиях пандемии коронавируса.
Евро-футбол.ру 15:41
Общество
Соловьев поставил диагноз разочаровавшемуся в России Уткину
Соловьев в ответ посоветовал Уткину обратиться к психиатру.
ФАН 04:29
Музыка
Пухляш из Little Big снялся в клипе про самоизоляцию
Группа Cream Soda выпустила клип на хит группы «Хлеб» под названием «Плачу на техно». Видео сняли в одном из жилых комплексов в Москве.
МордовМедиа вчера в 10:09
Экономика
Перед мировой экономикой замаячила угроза на 90 триллионов долларов
Авторы называют сложившуюся ситуацию вопросом на 90 триллионов долларов.
Lenta.ru 10 апреля в 00:07
Общество
В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались десять пациентов, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит РИА Новости сообщение штаба.
RT на русском 14:52
Киберспорт
Fallout 76 уже можно предварительно заказать и загрузить в Steam
Компания Valve объявила, что Fallout 76 уже можно предварительно заказать в Steam за 1999 рублей.
Игромания.ру 02:59
Происшествия
Мужчина, устроивший стрельбу в московской квартире, сдался полиции
В результате ссоры мужчина открыл стрельбу.
Вести.Ru 13:15
Энергетика
Россия и ОПЕК заключили крупнейшую сделку об ограничении добычи нефти
Сколько сократит Россия По данным «Интерфакса» и ЦДУ ТЭК, в марте 2020 г. добыча нефти и газового конденсата в России составила 11,3 млн баррелей в сутки.
Ведомости 15:30
Общество
Мишустин утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил осуществления ежемесячной выплаты семьям с детьми до трех лет, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости 10 апреля в 06:12
Технологии
В России запатентовали силовое поле для защиты космонавтов
Online47.ru вчера в 21:21
Происшествия
На въездах в Москву частично перекрыли движение
На всех въездах в Москву частично перекрыли движение транспорта.
Lenta.ru 13:23
Транспорт
РЖД с 15 апреля отменяют еще 32 поезда
Холдинг "Российские железные дороги" с 15 апреля отменит 32 поезда дальнего следования и сократит курсирование еще 32 поездов, сообщили в компании.
Российская газета 11:55
Гаджеты
Утечка дала представление о ценах на процессоры Intel Comet Lake
В каталоге канадского магазина DirectDial появились процессоры Intel Core 10-го поколения (Comet Lake) для настольных ПК.
iXBT.com 05:40
Здоровье
В Челябинской области зафиксировано шесть новых случаев коронавируса
Минздрав Челябинской области сообщает о шести новых случаях заражения COVID-19 на территории региона.
МедиаЗавод вчера в 08:42
Общество
В Греции спрогнозировали начало туристического сезона
Ореанда-Новости вчера в 05:55
Здоровье
В Астрахани официально подтвердился коронавирус у 29 человек
По данным регионального минздрава, окончательный диагноз поставили 29 людям. Хотя на утро 12 апреля число зараженных было 27.
Московский Комсомолец 10:53
Энергетика
В Госдуме оценили заключение сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв прокомментировал RT подписание странами ОПЕК+ соглашения о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки с 1 мая 2020 года на два месяца.
RT на русском 15:52