Республиканский оперативный штаб вносит коррективы в систему СМС-пропусков из-за злоупотребления сервисом некоторыми гражданами. Теперь оформить пропуск по ряду целей можно будет только несколько раз в неделю или в месяц.

с чего всё началось

Власти Татарстана ужесточили правила получения СМС-разрешений для выхода из дома в период самоизоляции. Теперь установлены лимиты на частоту выдачи разрешений. Решение было принято после посещения президентом республики Рустамом Миннихановым контакт-центра горячей линии цифровых пропусков.

В Татарстане ужесточили систему цифровых пропусков для выхода из дома

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