Коронавирус
КоммерсантъВ Татарстане ужесточили систему цифровых пропусков для выхода из дома
Власти Татарстана ужесточили правила получения СМС-разрешений для выхода из дома в период самоизоляции. Теперь установлены лимиты на частоту выдачи разрешений. Решение было принято после посещения президентом республики Рустамом Миннихановым контакт-центра горячей линии цифровых пропусков.
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с чего всё началось
Республиканский оперативный штаб вносит коррективы в систему СМС-пропусков из-за злоупотребления сервисом некоторыми гражданами. Теперь оформить пропуск по ряду целей можно будет только несколько раз в неделю или в месяц.Татар-информ08:20
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Политика
Президент Чехии осудил снос памятника маршалу Коневу
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Рост числа заразившихся коронавирусом в Москве стал следствием расслабленного поведения жителей столицы в последние 10 дней, заявила в передаче «Воскресный вечер» представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.
Московский Комсомолец 09:39
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В Крыму пенсионеры и семьи с детьми получат дополнительные выплаты
Крымские власти осуществят выплаты пенсионерам и семьям с детьми.
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Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
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Коммерсантъ вчера в 14:25
Политика
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Православные верующие отмечают Вербное воскресенье
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ИА Красная Весна 07:58
Общество
Минкомсвязи разработало приложение для получения электронных пропусков
В App Store и Play Market появилось приложение для выдачи электронных пропусков.
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Российская газета 09:30
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции до 30 апреля
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РИА Новости 10:45
Общество
YouTube удалил видеоролик с интервью главврача Коммунарки
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что у главного врача Коммунарки Дениса Проценко был обнаружен коронавирус.
ФедералПресс вчера в 07:55
Политика
Песков прокомментировал слова Путина о печенегах и половцах
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков затруднился объяснить, почему в одном из последних обращений в связи с коронавирусом Владимир Путин вспомнил о набегах половцев и печенегов на Русь.
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РЖД отменят 32 поезда дальнего следования
«В связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и значительным сокращением спроса на поездки с 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда будут временно отменены», — отметила компания в пресс-релизе.
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Крупная утечка: УК предупредили власти о массовых долгах за услуги ЖКХ
70% россиян могут не оплатить услуги ЖКХ за апрель из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Известия 10 апреля в 12:43
Энергетика
Новак: Эр-Рияд не сможет потеснить РФ на рынке нефти
Действия Саудовской Аравии по увеличению добычи нефти являются иррациональными и не приведут к притеснению России на рынке нефти.
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Netflix и Apple претендуют на новый фильм Мартина Скорсезе
Народные новости 02:34
Общество
В Подмосковье за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусом
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RT на русском 10:12
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Власти рассказали, кто чаще всего нарушает режим самоизоляции в Москве
Начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков рассказал, кто чаще всего нарушает режим самоизоляции в Москве.
Газета.Ru 09:13
Музыка
Онлайн-концерт Little Big посмотрели более трех миллионов человек
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Установлен порядок выплат семьям с детьми до трех лет
Выплачивать в ближайшие три месяца, начиная с апреля, всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно, предложил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом 28 марта.
Милосердие.ru 10 апреля в 09:52
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В условиях борьбы с вирусом COVID-19 в Москве изменили порядок оказания медицинской помощи беременным, сообщил департамент здравоохранения города.
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Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром
Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун заявил, что сделка ОПЕК+ о снижении добычи нефти позволила прекратить нефтяную войну между крупнейшими нефтепроизодителями, однако принятое решение сравнимо с заключением Брестского мира сто лет назад.
Газета.Ru вчера в 17:59
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Число умерших от коронавируса в Великобритании превысило 10 тысяч
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В смоленском доме-интернате у 86 человек заподозрили коронавирус
Смоленск, 12 апреля 2020, 18:50 — REGNUM У 86 человек — сотрудников и пациентов дома-интерната для пожилых людей, расположенного в Вязьме Смоленской области, подозревают коронавирус.
REGNUM 11:50
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Историк моды Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку
Историк моды Александр Васильев рассказал в социальной сети, что госпитализирован с двухсторонней пневмонией в больницу в Коммунарке.
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Бюджетный аналог Chevrolet Cruze появился в продаже
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