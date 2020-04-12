Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВ Татарстане ужесточили систему цифровых пропусков для выхода из дома

Власти Татарстана ужесточили правила получения СМС-разрешений для выхода из дома в период самоизоляции. Теперь установлены лимиты на частоту выдачи разрешений. Решение было принято после посещения президентом республики Рустамом Миннихановым контакт-центра горячей линии цифровых пропусков.
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с чего всё началось

Число поездок на дачу по СМС-пропускам сократили в Татарстане до двух в неделю

Республиканский оперативный штаб вносит коррективы в систему СМС-пропусков из-за злоупотребления сервисом некоторыми гражданами. Теперь оформить пропуск по ряду целей можно будет только несколько раз в неделю или в месяц.
Татар-информ08:20

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В Татарстане ужесточили правила выхода из дома в период самоизоляции

РИА Новости10:39

В Татарстане изменили систему СМС-пропусков для выхода из дома

Kazanfirst.ru08:33

Власти РТ ужесточат пропускной режим из-за злоупотреблений жителями

БИЗНЕС Online09:09

В Татарстане сократили количество поездок на дачу по СМС-пропуску

НТР 2408:43

Каждый день системой пропусков в Татарстане пользуются свыше 800 тысяч человек

Реальное время11:36

В Татарстане внесли коррективы в систему цифровых пропусков из-за злоупотреблений

Вести Татарстан08:22

Число поездок на дачу по СМС-пропускам сократили в Татарстане до двух в неделю

Татар-информ08:20
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Шоу-бизнес

Татьяна Буланова попала в реанимацию

ТАСС 04:50
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Здоровье

В Москве ввели особый порядок оказания медицинской помощи беременным

Особый порядок оказания медицинской помощи беременным ввели в Москве в связи с распространением коронавируса: посещение женских консультаций, дневных стационаров приостанавливается.
Lenta.ru 11:03
110
Общество

Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте

В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
3,5K
Музыка

«Чиж и Ко» дадут онлайн-концерт

Онлайн-выступление группы "Чиж и Ко" состоится 12 апреля 2020 года в рамках серии концертов, запущенных МТС.
ИА InterMedia вчера в 03:00
Происшествия

Мужчина устроил стрельбу в квартире на юго-западе Москвы

Мужчина устроил стрельбу в квартире жилого дома на улице Воронцовские пруды в Москве.
РБК 13:16
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Экономика

Александр Новак допустил введение запрета на ввоз бензина из-за рубежа

Возможность запрета ввоза дешевого автомобильного топлива обсуждается с начала падения цен на нефть, из-за которого стоимость бензина на внутреннем рынке России стала выше чем в Северо-Западной Европе.
Российская газета 12:08
757
Общество

ВОЗ объяснила всплеск заражений в Москве

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович объяснила рост числа заражений коронавирусом в столице "расслабленным поведением" москвичей.
Вести.Ru 09:30
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Происшествия

В Москве сосед зашел на чай и изнасиловал школьницу

В Москве 41-летний мужчина зашел на чай и изнасиловал девочку, которая была дома одна, пишет РЕН ТВ.
Газета.Ru 12:03
2
Общество

Роспотребнадзор ужесточил санитарный режим в Свердловской области

Главный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских подписал постановление о введении ограничительных мероприятий на объектах региона.
Телеканал ОТВ 08:29
14
Общество

Пропускная система заработает в Подмосковье 15 апреля

В Московской области в целях исключения лишних межличностных контактов и осуществления контроля за передвижениями с 15 апреля вводится система пропусков.
Известия вчера в 13:24
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Футбол

Чемпионат Италии планируют проводить без зрителей до января 2021 года

Soccer.ru 05:42
2
Здоровье

Медик рассказала о двух месяцах работы в «красной зоне» больницы

В своей статье для CIIC медик написала, что пустующие сейчас палаты ранее были переполнены пациентами с коронавирусной инфекцией.
Вечерняя Москва 09:57
1
Шоу-бизнес

Елена Летучая покинула шоу «Танцы со звездами» из-за перелома ребра

Оказалось, что 41-летняя Елена Летучая сломала ребро еще в самом начале, когда готовилась к первому танцевальному номеру.
StarHit.ru 13:00
Политика

Пушков заявил об уходящей в прошлое гегемонии США

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил об уходящей в прошлое гегемонии США. Об этом сенатор написал в своем Twitter.
Lenta.ru вчера в 23:01
469
Общество

Василий Уткин разочаровался в государстве

Мир новостей 08:16
2,6K
Происшествия

В Кировской области подтвердили шесть новых случаев коронавируса

Шесть новых случаев заражения коронавирусом подтверждены у жителей Кировской области, еще 4 человека получили положительные результаты тест-системы на наличие вируса, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости вчера в 05:06
14
Общество

В Москве проведут третью масштабную дезинфекцию

Особое внимание рабочие уделят лечебно-профилактическим учреждениям, входам в метро, транспортно-пересадочным узлам и остановкам общественного транспорта.
Говорит Москва вчера в 02:06
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Транспорт

РЖД с 15 апреля отменяют еще 32 поезда

Холдинг "Российские железные дороги" с 15 апреля отменит 32 поезда дальнего следования и сократит курсирование еще 32 поездов, сообщили в компании.
Российская газета 11:55
68
Политика

Песков объяснил слова Путина про «печенегов и половцев»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что имел в виду президент, когда высказался о «печенегах и половцах» в своем обращении к россиянам.
FlashNord 08:14
12
Общество

Минкомсвязь выпустила приложение для получения электронных пропусков

Минкомсвязь России выпустила приложение для выдачи электронных пропусков, оно доступно в App Store и Play Market.
Коммерсантъ 05:21
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Космос

Взорвется в любой момент. Астрономы рассказали о будущем Бетельгейзе

Осенью прошлого года одна из ярчайших звезд на небе, Бетельгейзе, начала резко тускнеть.
РИА Новости 01:00
Общество

МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики

В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru 12:58
52
Общество

В доме престарелых в Вязьме у 86 человек заподозрили коронавирус

Ведомости 13:06
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Религия

Православные верующие отмечают Вербное воскресенье

ГТРК Алания 04:16
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Здоровье

Ляшко назвал условие коллапса украинской медицины

Коронавирус COVID-19 приведет к коллапсу медицинской системы в Украине в случае, если заразу подхватят 10% населения, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 12 апреля Министерство охраны здоровья (МОЗ) рассчитывает, что благодаря принятым превентивным мерам коронавирусом переболеет не более 2% населения.
Украина.ру 11:56
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

В течение последних суток новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 52 российских регионах.
RT на русском 04:10
476
Общество

В Москве составили 1358 протоколов за нарушение дистанции

«За субботу сотрудники полиции совместно с сотрудниками ОАТИ, Департамента торговли, префектур составили 1358 протоколов за нарушение правил социальной дистанции по статье 3.18.1 КОАП г. Москвы», — указано в сообщении.
RT на русском 07:01
641
Общество

В Чечне умерли два пациента с коронавирусом

Число жертв коронавируса в Чечне увеличилось до пяти, за последние сутки скончались еще два человека, сообщил в прямом эфире телеканала "Грозный" министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов.
РИА Новости 11:24
3
Происшествия

В ГосЧС Украины рассказали о ситуации с пожарами в чернобыльской зоне

«По состоянию на 7:00 11 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГосЧС совместно с работниками лесной охраны ГАЗО продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств», — говорится в заявлении.
RT на русском вчера в 05:42
2
Музыка

Группа Little Big выступит с большим бесплатным онлайн-концертом

Piter.tv 10 апреля в 12:39
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