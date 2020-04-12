Коронавирус
КоммерсантъВ Татарстане ужесточили систему цифровых пропусков для выхода из дома
Власти Татарстана ужесточили правила получения СМС-разрешений для выхода из дома в период самоизоляции. Теперь установлены лимиты на частоту выдачи разрешений. Решение было принято после посещения президентом республики Рустамом Миннихановым контакт-центра горячей линии цифровых пропусков.
Читать в источнике
Оценить202
с чего всё началось
Республиканский оперативный штаб вносит коррективы в систему СМС-пропусков из-за злоупотребления сервисом некоторыми гражданами. Теперь оформить пропуск по ряду целей можно будет только несколько раз в неделю или в месяц.Татар-информ08:20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 13:30, Ашберн
Здоровье
В Москве ввели особый порядок оказания медицинской помощи беременным
Особый порядок оказания медицинской помощи беременным ввели в Москве в связи с распространением коронавируса: посещение женских консультаций, дневных стационаров приостанавливается.
Lenta.ru 11:03
Общество
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
Музыка
«Чиж и Ко» дадут онлайн-концерт
Онлайн-выступление группы "Чиж и Ко" состоится 12 апреля 2020 года в рамках серии концертов, запущенных МТС.
ИА InterMedia вчера в 03:00
Происшествия
Мужчина устроил стрельбу в квартире на юго-западе Москвы
Мужчина устроил стрельбу в квартире жилого дома на улице Воронцовские пруды в Москве.
РБК 13:16
Экономика
Александр Новак допустил введение запрета на ввоз бензина из-за рубежа
Возможность запрета ввоза дешевого автомобильного топлива обсуждается с начала падения цен на нефть, из-за которого стоимость бензина на внутреннем рынке России стала выше чем в Северо-Западной Европе.
Российская газета 12:08
Общество
ВОЗ объяснила всплеск заражений в Москве
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович объяснила рост числа заражений коронавирусом в столице "расслабленным поведением" москвичей.
Вести.Ru 09:30
Происшествия
В Москве сосед зашел на чай и изнасиловал школьницу
В Москве 41-летний мужчина зашел на чай и изнасиловал девочку, которая была дома одна, пишет РЕН ТВ.
Газета.Ru 12:03
Общество
Роспотребнадзор ужесточил санитарный режим в Свердловской области
Главный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских подписал постановление о введении ограничительных мероприятий на объектах региона.
Телеканал ОТВ 08:29
Общество
Пропускная система заработает в Подмосковье 15 апреля
В Московской области в целях исключения лишних межличностных контактов и осуществления контроля за передвижениями с 15 апреля вводится система пропусков.
Известия вчера в 13:24
Здоровье
Медик рассказала о двух месяцах работы в «красной зоне» больницы
В своей статье для CIIC медик написала, что пустующие сейчас палаты ранее были переполнены пациентами с коронавирусной инфекцией.
Вечерняя Москва 09:57
Шоу-бизнес
Елена Летучая покинула шоу «Танцы со звездами» из-за перелома ребра
Оказалось, что 41-летняя Елена Летучая сломала ребро еще в самом начале, когда готовилась к первому танцевальному номеру.
StarHit.ru 13:00
Политика
Пушков заявил об уходящей в прошлое гегемонии США
Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил об уходящей в прошлое гегемонии США. Об этом сенатор написал в своем Twitter.
Lenta.ru вчера в 23:01
Общество
Василий Уткин разочаровался в государстве
Мир новостей 08:16
Происшествия
В Кировской области подтвердили шесть новых случаев коронавируса
Шесть новых случаев заражения коронавирусом подтверждены у жителей Кировской области, еще 4 человека получили положительные результаты тест-системы на наличие вируса, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости вчера в 05:06
Общество
В Москве проведут третью масштабную дезинфекцию
Особое внимание рабочие уделят лечебно-профилактическим учреждениям, входам в метро, транспортно-пересадочным узлам и остановкам общественного транспорта.
Говорит Москва вчера в 02:06
Транспорт
РЖД с 15 апреля отменяют еще 32 поезда
Холдинг "Российские железные дороги" с 15 апреля отменит 32 поезда дальнего следования и сократит курсирование еще 32 поездов, сообщили в компании.
Российская газета 11:55
Политика
Песков объяснил слова Путина про «печенегов и половцев»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что имел в виду президент, когда высказался о «печенегах и половцах» в своем обращении к россиянам.
FlashNord 08:14
Общество
Минкомсвязь выпустила приложение для получения электронных пропусков
Минкомсвязь России выпустила приложение для выдачи электронных пропусков, оно доступно в App Store и Play Market.
Коммерсантъ 05:21
Космос
Взорвется в любой момент. Астрономы рассказали о будущем Бетельгейзе
Осенью прошлого года одна из ярчайших звезд на небе, Бетельгейзе, начала резко тускнеть.
РИА Новости 01:00
Общество
МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики
В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru 12:58
Религия
Православные верующие отмечают Вербное воскресенье
ГТРК Алания 04:16
Здоровье
Ляшко назвал условие коллапса украинской медицины
Коронавирус COVID-19 приведет к коллапсу медицинской системы в Украине в случае, если заразу подхватят 10% населения, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 12 апреля Министерство охраны здоровья (МОЗ) рассчитывает, что благодаря принятым превентивным мерам коронавирусом переболеет не более 2% населения.
Украина.ру 11:56
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
В течение последних суток новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 52 российских регионах.
RT на русском 04:10
Общество
В Москве составили 1358 протоколов за нарушение дистанции
«За субботу сотрудники полиции совместно с сотрудниками ОАТИ, Департамента торговли, префектур составили 1358 протоколов за нарушение правил социальной дистанции по статье 3.18.1 КОАП г. Москвы», — указано в сообщении.
RT на русском 07:01
Общество
В Чечне умерли два пациента с коронавирусом
Число жертв коронавируса в Чечне увеличилось до пяти, за последние сутки скончались еще два человека, сообщил в прямом эфире телеканала "Грозный" министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов.
РИА Новости 11:24
Происшествия
В ГосЧС Украины рассказали о ситуации с пожарами в чернобыльской зоне
«По состоянию на 7:00 11 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГосЧС совместно с работниками лесной охраны ГАЗО продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств», — говорится в заявлении.
RT на русском вчера в 05:42
Музыка
Группа Little Big выступит с большим бесплатным онлайн-концертом
Piter.tv 10 апреля в 12:39