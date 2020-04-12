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КоммерсантъВ Татарстане ужесточили систему цифровых пропусков для выхода из дома
Власти Татарстана ужесточили правила получения СМС-разрешений для выхода из дома в период самоизоляции. Теперь установлены лимиты на частоту выдачи разрешений. Решение было принято после посещения президентом республики Рустамом Миннихановым контакт-центра горячей линии цифровых пропусков.
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с чего всё началось
Республиканский оперативный штаб вносит коррективы в систему СМС-пропусков из-за злоупотребления сервисом некоторыми гражданами. Теперь оформить пропуск по ряду целей можно будет только несколько раз в неделю или в месяц.Татар-информ08:20
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