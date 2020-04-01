Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ Татарстане ввели режим спецпропусков

Правительство Татарстана ввело режим спецпропусков. Об этом сообщается на сайте кабмина республики. Так, теперь, чтобы покинуть квартиру во время режима самоизоляции, нужно получить спецпропуск.
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Как получить спецпропуск на время самоизоляции

Вести Татарстан05:25

Оперативный штаб РТ: разрешение на передвижение в период самоизоляции можно получить, отправив бесплатное SMS-сообщение

Вечерняя Казань05:03

Правительство РТ утвердило порядок получения спецпропусков на время самоизоляции

Татар-информвчера в 17:08

Главное к утру: порядок выдачи спецразрешений на выход, техника чиновников для школьников и фейки

Реальное время00:00

Власти Татарстана утвердили регламент получения спецпропуска на время самоизоляции

ТАССвчера в 17:30

С регистрацией и СМС: полный гайд, как теперь выходить на улицу в Татарстане

БИЗНЕС Online01:00

В Татарстане тестируют сервисы для получения пропуска на выход из дома

Новый Веквчера в 04:37
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Общество

Фернандо Алонсо передал медикам 4000 защитных костюмов и 300 000 масок

38-летний гонщик закупил и передал медикам 4000 защитных костюмов и 300 000 масок.
Спорт-Экспресс 05:24
Общество

В России за сутки умерли еще семь человек с коронавирусом

В России за сутки умерли еще семь человек с коронавирусом.
Piter.tv 05:35
Экономика

Власти Москвы утвердили второй пакет мер для поддержки бизнеса

На заседании президиума правительства Москвы, прошедшего 31 марта, было принято постановление о внесении изменений в порядок оказания мер поддержки столичным предпринимателям.
РБК 05:34
Общество

Власти Москвы рассказали о QR-кодах для контроля режима самоизоляции

Для контроля за соблюдением режима самоизоляции в Москве планируется использовать QR-коды.
RT на русском 03:15
Общество

Всех находящихся на карантине обяжут вести журнал о самочувствии

Накануне Мишустин поручил мэру столицы Сергею Собянину обеспечить контроль за соблюдением гражданами режима карантина на территории столицы с помощью операторов мобильной связи и сервисов официального портала мэра и правительства города.
Известия 04:21
Общество

В Москве ограничат передвижения горожан из-за коронавируса

С понедельника в Москве вводится режим домашней самоизоляции для всех жителей города, вне зависимости от возраста, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Интерфакс 29 марта в 13:01
Здоровье

Карантин в Красноярском крае могут продлить на три недели

Медики КрасГМУ порекомендовали властям продлить карантин на две-три недели. Правительство Красноярского края информацию приняло к сведению.
Деловой квартал (Красноярск) 03:46
Экономика

Сбербанк зафиксировал рост спроса на алкоголь

Из отчета следует, что быстрый рост трат на алкоголь начался в конце марта, в преддверии массового перехода россиян в режим самоизоляции.
РБК 05:18
Общество

В Карелии ограничили продажу алкоголя

В Карелии ввели режим всеобщей самоизоляции. Соответствующее распоряжение главы региона Артура Парфенчикова опубликовано во «ВКонтакте».
RT на русском вчера в 20:15
Здоровье

Число заболевших COVID-19 в Белоруссии возросло до 163 человек

«За последние сутки в лечебные учреждения страны с подозрением на коронавирусную инфекцию поступило 11 человек, выписано 128 человек, в том числе шесть пациентов, у которых ранее тест на COVID-19 дал положительный результат», — говорится в сообщении.
Известия вчера в 11:14
Космос

SpaceX представило руководство пользователя для ракеты Starship

V-kosmose.com 03:52
Политика

Рада приняла разрешающий продажу сельхозземель закон

Верховная рада Украины во втором чтении приняла закон об отмене моратория на продажу земли, следует из базы данных парламента.
РБК вчера в 03:23
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости вчера в 09:06
Общество

440 человек заболели коронавирусом в России за сутки

Шесть человек умерли от коронавиурса в России на 28 марта За последние сутки в России подтверждено 440 новых случаев коронавируса в 35 регионах, зафиксировано семь летальных исходов.
Курьер. Среда. Бердск 04:04
Киберспорт

Virtus.pro анонсировала второй состав по Dota 2

Киберспортивная организация Virtus.pro сообщила об открытии второго состава по Dota 2. В него вошли: Егор «epileptick1d» Григоренко, Дмитрий «DM» Дорохин, Виталий «Save-» Мельник и Альберт «yume» Гараев.
Чемпионат 05:39
Общество

В Крыму вводят карантин из-за коронавируса

В Республике Крым с 2 апреля вводят карантин.
Коммерсантъ 04:42
Происшествия

В Ленинградской области поймали сбежавшую с карантина больную Covid-19

За последние сутки в Петербурге выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусом, еще шесть – в Ленинградской области.
РИА Новости 05:19
Общество

Госдума разрешила уголовное наказание за нарушение карантина

Если же, вследствие нарушения карантина, умерли двое и более людей, свободы могут лишать на срок до 7 лет.
СургутИнформТВ вчера в 04:48
Общество

В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом

Общее число умерших в Москве с подтвержденным коронавирусом увеличилось до 16, всего в стране отмечено около 2,5 тысяч случаев заражения.
Эхо Москвы вчера в 18:06
Общество

Режим лечения на дому пациентов с коронавирусом в Москве продлён

Режим лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве продлён до 6 апреля.
RT на русском 05:30
Шоу-бизнес

«Солнечная дура»: Артемьева рассказала о своей героине из «Сватов»

Комсомольская правда 30 марта в 09:35
Энергетика

Цена на нефть Brent вновь опустилась ниже 26 долларов

В среду утром в начале торговой сессии на мировом рынке сырья вновь наблюдается снижение нефтяных котировок.
Московский Комсомолец вчера в 22:34
Футбол

Экс-игрок сборной Украины рассказал о жизни в Крыму

Экс-футболист симферопольской "Таврии" и сборной Украины Денис Голайдо, живущий в Крыму, в интервью украинским СМИ рассказал о том, что изменилось на полуострове после его вхождения в состав России.
РИА Новости Крым 01:49
Здоровье

Каабак сообщил об увольнении его команды из детского медцентра

Детский трансплантолог Михаил Каабак сообщил РБК, что его команду уволили из Центра здоровья детей из-за перепрофилирования больницы для лечения заразившихся коронавирусом.
РИА Новости 05:15
Биатлон

Драчева призвали уйти с поста главы СБР

Ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны написали письмо в котором призывают главу Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева уйти в отставку, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:25
Здоровье

Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса

Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Rambler News Service вчера в 06:44
Происшествия

Еще четыре случая коронавируса выявили в Волгоградской области

Новые случаи заболеваемости вирусом COVID-2019 выявлены в Волгоградской области.
ИА Городские вести. Волгоград 04:41
Общество

Российский суд впервые рассмотрел дело по видеосвязи в WhatsApp

В Свердловской области суд впервые в истории России провел заседание по видеосвязи в мессенджере WhatsApp.
Газета.Ru 04:24
Общество

В Подмосковье умер второй пациент с коронавирусом

Житель Подмосковья, заразившийся новой коронавирусной инфекцией, умер в больнице, это второй случай смерти в регионе.
ТАСС 04:42
Общество

Министр здравоохранения Омской области отправлен в отставку

Дмитрий Вьюшков занимал пост министра с декабря 2018 года, до этого он был заместителем министра здравоохранения и главврачом онкодиспансера.
Medvestnik.ru 05:25
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