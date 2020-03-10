Татарстанские общественники считают дискриминационной поправку о русском языке Общественники Татарстана выступили против поправки о «государствообразующем народе».

с чего всё началось

Общественники направили обращение депутатам Госдумы. В Татарстане выступили против положения о русском языке в Конституции. Общественники региона не считают, что надо вносить формулировку о государствообразующем языке.

В Татарстане выступили против положения о русском языке в Конституции

Общество Совфед готовит проект о штрафах за противоправный контент в Интернете Лига безопасного интернета (ЛБИ), основанная православным миллиардером и владельцем телеканала «Царьград» Константином Малофеевым, совместно с Советом федерации разрабатывает законопроект, который должен помогать пресекать распространение противоправной информации.

Финансы ЦБ принял решение об упреждающей продаже валюты «Банк России принял решение начать 10 марта упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, с учетом фактически складывающейся цены нефти и ее влияния на операции Фонда национального благосостояния (ФНБ) в апреле», — заявили в ЦБ.

Экономика Названы самые экономически здоровые регионы России По данным рейтингового агентства "Эксперт РА" и фонда "Росконгресс", самыми экономически здоровыми регионами России стали Москва, Сахалинская и Тюменская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа, Санкт-Петербург, Московская область и Республика Татарстан.

Здоровье Количество заболевших коклюшем в России выросло на 40% Количество заболевших коклюшем в России в 2019 году выросло на 40%, до 14 406 человек, подсчитал РБК на основе данных Роспотребнадзора об инфекционных и паразитарных заболеваниях.

Общество В Москве зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом Три новых случая коронавирусной инфекции зафиксированы в России за минувшие сутки, все три - в Москве у граждан РФ, побывавших в Италии, сообщает в понедельник оперативный штаб.

Общество Роструд напомнил, что следующие длинные выходные ожидают россиян в мае Дополнительные выходные ожидают россиян с 1 по 5 мая в связи с празднованием Дня труда и с 9 по 11 мая, когда будут отмечать День Победы.

Здоровье В Саратовской области на карантин закрыты 3 школы и 48 классов В Саратовской области в связи с превышением эпидпорога по ОРВИ и гриппу на сегодняшний день закрыты на карантин 3 школы, сообщает региональное министерство образования.

Авто Автокомпании представили свои новинки вне легендарного автосалона Женевский автосалон был отменен после того, как швейцарское правительство запретило все крупные мероприятия для сдерживания распространения коронавируса.

Авто Беспилотники научили видеть знаки за полкилометра Камеры, лидары и радары расположены на I-Pace так, чтобы поле зрения сенсоров пересекалось, что позволяет получить максимально полную картину происходящего вокруг автомобиля.

Экономика Мошенники стали в четыре раза реже подменять номера банков при звонках Телефонные мошенники стали в четыре раза реже использовать подмену номеров при звонках от имени банка клиенту или при звонке самой жертвы мошенничества в банк.

Армия и оружие В Госдепе намерены внести ряд российских вооружений в СНВ-3 Госдепартамент США назвал ряд российских вооружений, которые хотел бы включить в продление договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).