Политика

Piter.tvPiter.tvВ Татарстане выступили против положения о русском языке в Конституции

Общественники направили обращение депутатам Госдумы. В Татарстане выступили против положения о русском языке в Конституции. Общественники региона не считают, что надо вносить формулировку о государствообразующем языке.
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с чего всё началось

Татарстанские общественники считают дискриминационной поправку о русском языке

Татарстанские общественники считают дискриминационной поправку о русском языке Общественники Татарстана выступили против поправки о «государствообразующем народе».
Коммерсантъвчера в 15:06

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«Иногда лучше внимательнее прочитать»: Активисты пытаются стравить народы России, забыв об истине в Конституции?

Царьград02:07

Татарстанские общественники считают дискриминационной поправку о русском языке

Коммерсантъвчера в 15:06

Общественники Татарстана выступили против положения о русском народе и языке в Конституции

Znak.com00:45

В Татарстане выступили против положения о русском языке в Конституции

Lenta.ruвчера в 23:48

В Татарстане выступили против положения о русском языке в Конституции

Piter.tv01:49

Конгресс народа саха выступил против поправки о «государствообразующем народе»

Независимая газетавчера в 15:00

А вы читали поправку? По ней все народы России у нас - государствообразующие

Комсомольская правда08 марта в 17:49
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Общество

Совфед готовит проект о штрафах за противоправный контент в Интернете

Лига безопасного интернета (ЛБИ), основанная православным миллиардером и владельцем телеканала «Царьград» Константином Малофеевым, совместно с Советом федерации разрабатывает законопроект, который должен помогать пресекать распространение противоправной информации.
Live24 01:30
Финансы

ЦБ принял решение об упреждающей продаже валюты

«Банк России принял решение начать 10 марта упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, с учетом фактически складывающейся цены нефти и ее влияния на операции Фонда национального благосостояния (ФНБ) в апреле», — заявили в ЦБ.
Известия 02:28
Политика

В Нидерландах начался суд по делу о крушении рейса MH17

В Амстердаме начался судебный процесс над подозреваемыми в причастности к крушению рейса MH17 в июле 2014 года.
BFM.ru вчера в 05:19
Энергетика

Стоимость нефти марки Brent дорожает на 6%

Газета.Ru вчера в 20:29
Политика

Путин: Россия ответит любому агрессору так же, как СССР фашистам

Россия готова ответить любому агрессору так же, как Советский Союз ответил на нападение гитлеровской Германии, заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.
RT на русском 02:43
Экономика

Названы самые экономически здоровые регионы России

По данным рейтингового агентства "Эксперт РА" и фонда "Росконгресс", самыми экономически здоровыми регионами России стали Москва, Сахалинская и Тюменская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа, Санкт-Петербург, Московская область и Республика Татарстан.
Российская газета 00:08
Здоровье

Количество заболевших коклюшем в России выросло на 40%

Количество заболевших коклюшем в России в 2019 году выросло на 40%, до 14 406 человек, подсчитал РБК на основе данных Роспотребнадзора об инфекционных и паразитарных заболеваниях.
Коммерсантъ 01:43
Футбол

В Сети появилось первое фото Роналдиньо в парагвайской тюрьме

Опубликован первый снимок бывшего форварда сборной Бразилии Роналдиньо в парагвайской тюрьме. Кадр сделан журналистом Эрнаном Родригесом.
NewInform вчера в 12:48
Общество

В Москве зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом

Три новых случая коронавирусной инфекции зафиксированы в России за минувшие сутки, все три - в Москве у граждан РФ, побывавших в Италии, сообщает в понедельник оперативный штаб.
Интерфакс вчера в 07:59
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе из-за мамы

Дочь знаменитой актрисы опубликовала на своей странице в социальной сети обращение к тем, кто ее поддерживает.
Волга-Медиа 08 марта в 05:14
Экономика

Биржевые индексы США резко упали на фоне обвала цен на нефть

В Азиатско-Тихоокеанском регионе фондовые рынки завершили работу при падении на 3–7%, а открытие бирж в Европе сопровождалось обвалом на 6–9%.
ФАН вчера в 11:51
Общество

Роструд напомнил, что следующие длинные выходные ожидают россиян в мае

Дополнительные выходные ожидают россиян с 1 по 5 мая в связи с празднованием Дня труда и с 9 по 11 мая, когда будут отмечать День Победы.
ТАСС 02:46
Космос

Китай запустил еще один спутник навигационной системы BeiDou

REGNUM вчера в 10:38
Общество

Израиль ввел обязательный карантин для всех въезжающих в страну

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна вводит двухнедельный карантин для всех прибывающих из-за границы.
МИР 24 01:10
Экономика

В Правительстве провели совещание по экономическим вопросам

Чиновник отметил, что нефтяная отрасль России остается конкурентоспособной при любом уровне цен.
Piter.tv вчера в 13:44
Общество

Си Цзиньпин прибыл в Ухань для проверки ситуации с коронавирусом

Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник, 10 марта, прибыл в город Ухань — эпицентр вспышки нового коронавируса, сообщает телеканал CCTV.
Коммерсантъ 00:37
Здоровье

В Саратовской области на карантин закрыты 3 школы и 48 классов

В Саратовской области в связи с превышением эпидпорога по ОРВИ и гриппу на сегодняшний день закрыты на карантин 3 школы, сообщает региональное министерство образования.
СаратовБизнесКонсалтинг 02:53
Происшествия

Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки

REGNUM вчера в 15:25
Авто

Автокомпании представили свои новинки вне легендарного автосалона

Женевский автосалон был отменен после того, как швейцарское правительство запретило все крупные мероприятия для сдерживания распространения коронавируса.
SpeedMe 00:35
Общество

Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт

Мошенники придумали новую схему фишинга с опросами на брендированных сайтах, которая получила название "Белый кролик".
РИА Новости вчера в 19:47
Происшествия

Женщина устроила погром в аптеке в Иркутске

Женщина ударила фармацевта и устроила погром в одной из аптек Иркутска.
АиФ Иркутск 00:46
Авто

Минпромторг РФ обновил список облагаемых налогом на роскошь автомобилей

Минпромторг РФ расширил список дорогих автомобилей, владельцы которых платят налог на роскошь, пишет газета «Известия».
Победа 31 08 марта в 02:00
Авто

Беспилотники научили видеть знаки за полкилометра

Камеры, лидары и радары расположены на I-Pace так, чтобы поле зрения сенсоров пересекалось, что позволяет получить максимально полную картину происходящего вокруг автомобиля.
Популярная механика 02:00
Экономика

Мошенники стали в четыре раза реже подменять номера банков при звонках

Телефонные мошенники стали в четыре раза реже использовать подмену номеров при звонках от имени банка клиенту или при звонке самой жертвы мошенничества в банк.
Ведомости 01:08
Армия и оружие

В Госдепе намерены внести ряд российских вооружений в СНВ-3

Госдепартамент США назвал ряд российских вооружений, которые хотел бы включить в продление договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
RT на русском вчера в 18:05
Шоу-бизнес

Степаненко впервые пошутила на концерте про развод с Петросяном

Советская и российская артистка эстрады, актриса театра Елена Степаненко впервые после развода с юмористом Евгением Петросяном пошутила на эту тему.
Невские Новости вчера в 20:31
Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании и снеге

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в конце недели температура начнет понижаться в центральных областях страны, пишет "Российская газета".
Газета.Ru 02:06
Энергетика

Олег Шеин: «Нефть -31 доллар за баррель. Политические дельцы доигрались»

Итог: за три дня стоимость барреля рухнула с 50 до 31 доллара.
Пункт А вчера в 02:56
Армия и оружие

Полет Ту-142 над Северным Ледовитым океаном попал на видео

На своем YouTube-канале Минобороны России опубликовало видео учебных полетов самолетов ВКС над Северным Ледовитым океаном.
Военное дело вчера в 06:26
Энергетика

В «Роснефти» рассказали о невыгодных для России условиях ОПЕК+

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев рассказал, что участие в сделке ОПЕК+ лишено смысла с точки зрения интересов России.
RT на русском 08 марта в 07:11
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