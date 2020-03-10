Политика
Piter.tvВ Татарстане выступили против положения о русском языке в Конституции
Общественники направили обращение депутатам Госдумы. В Татарстане выступили против положения о русском языке в Конституции. Общественники региона не считают, что надо вносить формулировку о государствообразующем языке.
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с чего всё началось
Татарстанские общественники считают дискриминационной поправку о русском языке Общественники Татарстана выступили против поправки о «государствообразующем народе».Коммерсантъвчера в 15:06
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Татарстанские общественники считают дискриминационной поправку о русском языке
Коммерсантъвчера в 15:06
Конгресс народа саха выступил против поправки о «государствообразующем народе»
Независимая газетавчера в 15:00
А вы читали поправку? По ней все народы России у нас - государствообразующие
Комсомольская правда08 марта в 17:49
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Общество
Совфед готовит проект о штрафах за противоправный контент в Интернете
Лига безопасного интернета (ЛБИ), основанная православным миллиардером и владельцем телеканала «Царьград» Константином Малофеевым, совместно с Советом федерации разрабатывает законопроект, который должен помогать пресекать распространение противоправной информации.
Финансы
ЦБ принял решение об упреждающей продаже валюты
«Банк России принял решение начать 10 марта упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, с учетом фактически складывающейся цены нефти и ее влияния на операции Фонда национального благосостояния (ФНБ) в апреле», — заявили в ЦБ.
Политика
В Нидерландах начался суд по делу о крушении рейса MH17
В Амстердаме начался судебный процесс над подозреваемыми в причастности к крушению рейса MH17 в июле 2014 года.
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent дорожает на 6%
Политика
Путин: Россия ответит любому агрессору так же, как СССР фашистам
Россия готова ответить любому агрессору так же, как Советский Союз ответил на нападение гитлеровской Германии, заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.
Экономика
Названы самые экономически здоровые регионы России
По данным рейтингового агентства "Эксперт РА" и фонда "Росконгресс", самыми экономически здоровыми регионами России стали Москва, Сахалинская и Тюменская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа, Санкт-Петербург, Московская область и Республика Татарстан.
Здоровье
Количество заболевших коклюшем в России выросло на 40%
Количество заболевших коклюшем в России в 2019 году выросло на 40%, до 14 406 человек, подсчитал РБК на основе данных Роспотребнадзора об инфекционных и паразитарных заболеваниях.
Футбол
В Сети появилось первое фото Роналдиньо в парагвайской тюрьме
Опубликован первый снимок бывшего форварда сборной Бразилии Роналдиньо в парагвайской тюрьме. Кадр сделан журналистом Эрнаном Родригесом.
Общество
В Москве зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом
Три новых случая коронавирусной инфекции зафиксированы в России за минувшие сутки, все три - в Москве у граждан РФ, побывавших в Италии, сообщает в понедельник оперативный штаб.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе из-за мамы
Дочь знаменитой актрисы опубликовала на своей странице в социальной сети обращение к тем, кто ее поддерживает.
Экономика
Биржевые индексы США резко упали на фоне обвала цен на нефть
В Азиатско-Тихоокеанском регионе фондовые рынки завершили работу при падении на 3–7%, а открытие бирж в Европе сопровождалось обвалом на 6–9%.
Общество
Роструд напомнил, что следующие длинные выходные ожидают россиян в мае
Дополнительные выходные ожидают россиян с 1 по 5 мая в связи с празднованием Дня труда и с 9 по 11 мая, когда будут отмечать День Победы.
Космос
Китай запустил еще один спутник навигационной системы BeiDou
Общество
Израиль ввел обязательный карантин для всех въезжающих в страну
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна вводит двухнедельный карантин для всех прибывающих из-за границы.
Экономика
В Правительстве провели совещание по экономическим вопросам
Чиновник отметил, что нефтяная отрасль России остается конкурентоспособной при любом уровне цен.
Общество
Си Цзиньпин прибыл в Ухань для проверки ситуации с коронавирусом
Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник, 10 марта, прибыл в город Ухань — эпицентр вспышки нового коронавируса, сообщает телеканал CCTV.
Здоровье
В Саратовской области на карантин закрыты 3 школы и 48 классов
В Саратовской области в связи с превышением эпидпорога по ОРВИ и гриппу на сегодняшний день закрыты на карантин 3 школы, сообщает региональное министерство образования.
Происшествия
Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки
Авто
Автокомпании представили свои новинки вне легендарного автосалона
Женевский автосалон был отменен после того, как швейцарское правительство запретило все крупные мероприятия для сдерживания распространения коронавируса.
Общество
Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт
Мошенники придумали новую схему фишинга с опросами на брендированных сайтах, которая получила название "Белый кролик".
Происшествия
Женщина устроила погром в аптеке в Иркутске
Женщина ударила фармацевта и устроила погром в одной из аптек Иркутска.
Авто
Минпромторг РФ обновил список облагаемых налогом на роскошь автомобилей
Минпромторг РФ расширил список дорогих автомобилей, владельцы которых платят налог на роскошь, пишет газета «Известия».
Авто
Беспилотники научили видеть знаки за полкилометра
Камеры, лидары и радары расположены на I-Pace так, чтобы поле зрения сенсоров пересекалось, что позволяет получить максимально полную картину происходящего вокруг автомобиля.
Экономика
Мошенники стали в четыре раза реже подменять номера банков при звонках
Телефонные мошенники стали в четыре раза реже использовать подмену номеров при звонках от имени банка клиенту или при звонке самой жертвы мошенничества в банк.
Армия и оружие
В Госдепе намерены внести ряд российских вооружений в СНВ-3
Госдепартамент США назвал ряд российских вооружений, которые хотел бы включить в продление договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Шоу-бизнес
Степаненко впервые пошутила на концерте про развод с Петросяном
Советская и российская артистка эстрады, актриса театра Елена Степаненко впервые после развода с юмористом Евгением Петросяном пошутила на эту тему.
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании и снеге
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в конце недели температура начнет понижаться в центральных областях страны, пишет "Российская газета".
Энергетика
Олег Шеин: «Нефть -31 доллар за баррель. Политические дельцы доигрались»
Итог: за три дня стоимость барреля рухнула с 50 до 31 доллара.
Армия и оружие
Полет Ту-142 над Северным Ледовитым океаном попал на видео
На своем YouTube-канале Минобороны России опубликовало видео учебных полетов самолетов ВКС над Северным Ледовитым океаном.
Энергетика
В «Роснефти» рассказали о невыгодных для России условиях ОПЕК+
Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев рассказал, что участие в сделке ОПЕК+ лишено смысла с точки зрения интересов России.