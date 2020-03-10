Политика

Piter.tvPiter.tvВ Татарстане выступили против положения о русском языке в Конституции

Общественники направили обращение депутатам Госдумы. В Татарстане выступили против положения о русском языке в Конституции. Общественники региона не считают, что надо вносить формулировку о государствообразующем языке.
Читать в источнике
Комментировать94
с чего всё началось

Татарстанские общественники считают дискриминационной поправку о русском языке

Татарстанские общественники считают дискриминационной поправку о русском языке Общественники Татарстана выступили против поправки о «государствообразующем народе».
Коммерсантъвчера в 15:06

Подробнее о событии

Татарстанские общественники считают дискриминационной поправку о русском языке

Коммерсантъвчера в 15:06

«Иногда лучше внимательнее прочитать»: Активисты пытаются стравить народы России, забыв об истине в Конституции?

Царьград02:07

Общественники Татарстана выступили против положения о русском народе и языке в Конституции

Znak.com00:45

В Татарстане выступили против положения о русском языке в Конституции

Lenta.ruвчера в 23:48

Сенатор от Татарстана назвал критикующих поправки о государствообразующем народе татар «носителями русского языка»

Говорит Москва03:41

А вы читали поправку? По ней все народы России у нас - государствообразующие

Комсомольская правда08 марта в 17:49

Совет всемирного форума татарской молодежи обратился к депутатам ГД с критикой поправок о «государствообразующем народе»

БИЗНЕС Online08 марта в 09:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 04:38, Ашберн
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл посетили службу в Вестминстерском аббатстве

Общественное телевидение России вчера в 18:34
Финансы

Курс рубля к доллару и евро резко упал

По состоянию на начало одиннадцатого часа утра доллар стоит 72,77 рубля, что больше на 4,2 рубля чем в пятницу, а евро — 82,6 рубля (+5,1 рубля к пятнице).
Пенза-взгляд 03:14
Экономика

Киселев «без паники» объяснил выгоду России от дешевой нефти

Телеведущий, гендиректор международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев объяснил выгоду России от дешевой нефти.
Lenta.ru вчера в 11:19
Футбол

В Сети появилось первое фото Роналдиньо в парагвайской тюрьме

Опубликован первый снимок бывшего форварда сборной Бразилии Роналдиньо в парагвайской тюрьме. Кадр сделан журналистом Эрнаном Родригесом.
NewInform вчера в 12:48
Общество

Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт

Мошенники придумали новую схему фишинга с опросами на брендированных сайтах, которая получила название "Белый кролик".
РИА Новости вчера в 19:47
Авто

Дилеры раскрыли цены Geely Coolray

Новый компактный кроссовер Geely Coolray, прием заказов на который в России уже начался, будет стоить 1 449 990 рублей за предтоповую версию Flagship.
Автоновости дня вчера в 04:32
Политика

Конституционная поправка о детях будет скорректирована

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников объявил, что будет предложена другая формулировка конституционной поправки о детях, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 02:28
Культура

Скончалась актриса Марина Меримсон

В Челябинске умерла заслуженная артистка России Марина Меримсон.
ТВ Центр 02:02
Кино

Принятый за бомжа Дэниэл Рэдклифф признался в финансовой безграмотности

Lenta.ru 04:27
Здоровье

Выявлены новые симптомы коронавируса

Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Lenta.ru 01:08
Кино

Вышел трейлер мультфильма по Mortal Kombat

Сам мультфильм выйдет 12 апреля (цифровой вариант), через две недели поклонники смогут приобрести его на носителях.
ToDay News Ufa вчера в 13:39
Экономика

Названы последствия падения курса рубля для россиян

Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Известия 00:26
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных из-за майских праздников

В мае россиян ожидают длинные выходные и два сокращенных рабочих дня, сообщил «РИА Новости» замруководителя Роструда Иван Шкловец.
РБК 01:56
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк рассказала о стрессе в связи с болезнью матери

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк призналась, что испытывает большой стресс в связи с болезнью ее матери.
Газета.Ru 08 марта в 09:01
Энергетика

Цены на нефть растут после обвала

Цена на нефть возобновила свой рост после обвала на 30% днём ранее. Об этом говорят данные биржевых торгов.
REGNUM 01:07
Происшествия

Деревянная скульптура насмерть придавила ребенка на Украине

На Украине в результате падения 200-килограммовой деревянной скульптуры погиб ребенок.
Известия вчера в 17:40
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган попросил прощения у супруги публично

Джиган разочаровывает своих фанатов, ведя прямые эфиры в своем аккаунте Instagram в пьяном виде.
RuNews24.ru вчера в 02:53
Политика

Путин назвал «чушью» сравнение Сталина и Гитлера

Президент России Владимир Путин назвал разговоры об одинаковой ответственности Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина за начало Второй мировой войны «чушью».
URA.Ru 04:08
Армия и оружие

Опубликованы итоги войны сирийских «Буков» с турецкими беспилотниками

Зенитные ракетные комплексы "Бук-М2Э" Сирийской армии сбили 20 турецких беспилотников в течение обострения ситуации с Турцией в провинции Идлиб.
Комсомольская правда вчера в 11:50
Футбол

Холанд: «Ничего не боюсь. Хотя нет, я ненавижу змей»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд признался, что вызывает у него страх.
Бомбардир.ру 04:20
Происшествия

Два участника «банды ГТА» получили 25 лет колонии в Таджикистане

Два участника «банды ГТА» Боир Гуломов и Муроджон Каримов осуждены в Таджикистане на 25 лет колонии за убийства, совершённые в России.
RT на русском 03:13
Шоу-бизнес

В «Уральских пельменях» прокомментировали уход Михалковой

Участник юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников рассказал, что уход Юлии Михайловой связан с её планами создать семью, пишет портал «7 дней».
Аргументы и Факты вчера в 09:40
Общество

В России зафиксировали новые случаи заражения коронавирусом

Напомним, ранее стало известно о четырех новых случаях заражения коронавирусом в России.
RuNews24.ru вчера в 04:19
Экономика

Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
РИА Новости вчера в 04:26
Авто

Автокомпании представили свои новинки вне легендарного автосалона

Женевский автосалон был отменен после того, как швейцарское правительство запретило все крупные мероприятия для сдерживания распространения коронавируса.
SpeedMe 00:35
Финансы

Юдаева заявила об устойчивости финансовой системы России

Центробанк продолжит анализировать ситуацию. В случае необходимости буду применяться дополнительные меры, заверила экономист.
Народные новости 04:00
Единоборства

Гонорар бойца UFC Никиты Крылова увеличился из-за падения рубля

Live24 04:25
Политика

Как проходила бомбардировка Токио 75 лет назад

ТАСС вчера в 17:00
Футбол

«Реал» проиграл «Бетису» и уступил первое место «Барселоне»

Советский спорт 08 марта в 17:57
Политика

Путин прокомментировал визиты лидеров стран на парад Победы

Ранее в марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оргкомитет «Победа», возглавляемый Путиным, в плановом режиме продолжает готовить юбилейное празднование 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне.
Известия 02:39
Как работают Яндекс.Новости?
Главное