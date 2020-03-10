Татарстанские общественники считают дискриминационной поправку о русском языке Общественники Татарстана выступили против поправки о «государствообразующем народе».

с чего всё началось

Общественники направили обращение депутатам Госдумы. В Татарстане выступили против положения о русском языке в Конституции. Общественники региона не считают, что надо вносить формулировку о государствообразующем языке.

В Татарстане выступили против положения о русском языке в Конституции

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