Политика
Piter.tvВ Татарстане выступили против положения о русском языке в Конституции
Общественники направили обращение депутатам Госдумы. В Татарстане выступили против положения о русском языке в Конституции. Общественники региона не считают, что надо вносить формулировку о государствообразующем языке.
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с чего всё началось
Татарстанские общественники считают дискриминационной поправку о русском языке Общественники Татарстана выступили против поправки о «государствообразующем народе».Коммерсантъвчера в 15:06
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Татарстанские общественники считают дискриминационной поправку о русском языке
Коммерсантъвчера в 15:06
А вы читали поправку? По ней все народы России у нас - государствообразующие
Комсомольская правда08 марта в 17:49
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