Какие устройства Apple покажет на презентации

Насчет iPhone 12 мнения различных инсайдеров расходятся - кто-то говорит, что линейку покажут уже сегодня, а другие уверены, что самый желаемый "фруктовый" гаджет презентуют отдельно в октябре. iPad Air 4 (iPad Air 2020) C вероятностью 99,9% Apple покажет iPad Air, который получит дизайн, позаимствованный у Pro-модели, более мощный процессор.