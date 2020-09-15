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Татар-информ
Татар-информ

В Татарстане выявили 22 новых случая Covid-19

В Татарстане за сутки зарегистрировали 22 случая заражения Covid-19. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.В источнике
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Челнинские известия

В школах продолжают работать утренние фильтры, но не всегда проводятся проветривание и уборка

Челнинские известия04:30
Татар-информ

В Татарстане выявили 22 новых случая Covid-19

Татар-информ04:04
Kazanfirst.ru

Голосование в дни COVID: с температурой пустят, но без внимания не оставят

Kazanfirst.ru13 сентября в 00:00
Хакасия-Информ

COVID-19 в России: В стране выявлено 5,5 тысячи новых случаев

Хакасия-Информ20:58

Какие устройства Apple покажет на презентации

Насчет iPhone 12 мнения различных инсайдеров расходятся - кто-то говорит, что линейку покажут уже сегодня, а другие уверены, что самый желаемый "фруктовый" гаджет презентуют отдельно в октябре. iPad Air 4 (iPad Air 2020) C вероятностью 99,9% Apple покажет iPad Air, который получит дизайн, позаимствованный у Pro-модели, более мощный процессор.
Российская газета19:00
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Появилось видео отвода российских силовиков от границы с Белоруссией

Появилось видео, на котором резерв российских силовиков, созданный президентом Владимиром Путиным по просьбе президента Белоруссии Александра Лукашенко в момент обострения политического кризиса в стране, отводится от границы.
Ведомости05:07
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