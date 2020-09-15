В Татарстане выявили 22 новых случая Covid-19
В Татарстане за сутки зарегистрировали 22 случая заражения Covid-19. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.В источнике
Подробнее о событии
В школах продолжают работать утренние фильтры, но не всегда проводятся проветривание и уборка
Челнинские известия04:30
Голосование в дни COVID: с температурой пустят, но без внимания не оставят
Kazanfirst.ru13 сентября в 00:00