Общество
TatCenterВ Татарстане подтверждено 76 новых случаев коронавируса
В Татарстане за минувшие сутки подтверждено 76 новых случаев коронавирусной инфекции. Больше всего заболевших выявили в Казани и Набережных Челнах — 37 и 15 человек соответственно. По состоянию на 23 мая в Татарстане нарастающим итогом зарегистрировано 2 697 случаев COVID-19.
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Происшествия
В Пакистане сообщили о гибели 97 человек при крушении самолета
В результате крушения пассажирского самолета «Пакистанских международных авиалиний» близ Карачи погибли 97 человек, сообщает в Twitter Минздрав пакистанской провинции Синд.
РБК 22 мая в 21:53
Общество
Жители Самары поддержали тульскую медсестру флешмобом
Медсестру из тульского инфекционного госпиталя поддержали жители Самары.
Тульская пресса вчера в 09:32
Футбол
«Сельта» планирует продлить аренду Смолова до конца сезона
Напомним, что сезон Ла Лиги возобновится после 8 июня.
Soccer.ru 03:26
Шоу-бизнес
Актриса Бабенко сообщила о своём заболевании коронавирусом
Заслуженная артистка России Алёна Бабенко сообщила, что у неё обнаружили коронавирусную инфекцию, она госпитализирована.
RT на русском 03:23
Общество
В России за сутки умерли 153 человека с коронавирусом
За прошедшие сутки в России умерли 153 человека с коронавирусом, общее число жертв пандемии в стране составило 3541.
Известия 04:02
Здоровье
В Челябинской области за сутки выявили 47 новых случаев коронавируса
В течение недели количество новых подтвержденных случаев за сутки составляло 80-90 человек, вчера этот показатель снизился до 67.
Южноуральская панорама 02:38
Политика
Экс-депутат Рады назвала условие непобедимости России
Экс-депутат Верховной рады Украины Анна Герман назвала условие непобедимости России. Соответствующее заявление она сделала в эфире NewsOne.
Газета.Ru вчера в 22:40
Общество
Опубликована актуальная карта коронавируса Тульской области
Оперативная группа по борьбе с коронавирусом в Тульской области опубликовала актуальные данные о зараженных.
Московский Комсомолец Тула 21 мая в 09:44
Здоровье
90 новых случаев коронавируса зафиксировали в Свердловской области
Всего в Свердловской области у 3704 человек подтвержден коронавирус, из них 1226 пациентов выздоровели, 16 — скончались.
Kursk.com 04:03
Политика
Посольство РФ потребовало извинений от Bloomberg из-за рейтинга Путина
Посольство России в США призывает американское агентство Bloomberg извиниться перед читателями и исправить недостоверную информацию, касающуюся рейтинга российского президента.
BFM.ru 01:38
Шоу-бизнес
Гаврилова рассказала о судьбе дочери после развода с Эмином
Модель Алена Гаврилова опровергла слухи о том, что ее дочь Афина живет вместе с отцом - певцом Эмином Агаларовым.
ТВ Центр 22 мая в 06:12
Киберспорт
Olofmeister из FaZe Clan взял перерыв в карьере
Игрок FaZe Clan Олоф olofmeister Кайбьер объявил о временной приостановке карьеры профессионального игрока в CS:GO.
Чемпионат 02:49
Общество
Еще 2900 человек вылечились от коронавируса в Москве
Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 43 582, — сказала Анастасия Ракова.
Вечерняя Москва 22 мая в 03:23
Наука
Ученые обнаружили «ген похудения»
Evo-rus.com 22 мая в 03:55
Происшествия
СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов
RT на русском вчера в 09:16
Происшествия
Ольга Бузова была готова приехать на переговоры с захватчиком банка
Певица Ольга Бузова сообщила, что приехала бы на переговоры с захватчиком заложников в отделении "Альфа Банка" в центре, если бы того требовала ситуация.
Московский Комсомолец вчера в 09:00
Происшествия
Виновнику массового убийства в Житомире избирают меру пресечения
Суд Житомира избирает меру пресечения для арендатора ставка, который на неделе расстрелял группу нацгвардейцев, Анатолию Захаренко.
ANNA-News вчера в 11:19
Здоровье
Диетолог рассказала, кому нельзя пить кефир
Диетолог Светлана Соломеина в беседе с Е1.ru рассказала, кому нельзя пить кефир.
РИА Новости 04:48
Армия и оружие
Российский «Панцирь-С1» сбил турецкий беспилотник в Ливии
Газета.Ru вчера в 16:46
Игры
Разработчики раскрыли феномен успеха игры «Ведьмак-3»
Разработчики из компании CD Projekt Red рассказали, в чем заключается секрет успеха игры «Ведьмак-3», с момента выхода которой прошло 5 лет.
iReactor 03:55
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом
Отмечается, что экстремальная жара может отразиться на количестве пожаров на территории юга Дальнего Востока и Сибири, в меньшей степени — на европейской части страны.
РИА Новости вчера в 20:14
Авто
Названы самые надежные пятилетние кроссоверы
Опубликован рейтинг самых надежных кроссоверов, «возраст» которых - до 5 лет.
Car.ru 04:24
Происшествия
В Тульской области скончалась пациентка с СOVID-19
69-летняя женщина с подтверждённым диагнозом СOVID-19 скончалась с Тульской области, сообщил 24 мая региональный оперштаб.
REGNUM 04:32
Общество
День славянской письменности и культуры отмечается в России 24 мая
ГТРК Чита вчера в 01:54
Общество
Во Владимирской области выявили 74 новых случая COVID-19
Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 74, до 2194, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости вчера в 02:23
Здоровье
Диетолог опровергла миф о пользе отказа от соли
"Больше соли требуется людям, которые много ее теряют: находятся в жаркой климатической зоне, много занимаются спортом", - добавила Соломантина.
NewInform 00:22
Общество
Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым
Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM вчера в 16:34
Хоккей
Панарин рассказал, как делал предложение дочери Знарка
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как делал предложение своей девушке Алисе Знарок.
RT на русском 03:28