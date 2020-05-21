Общество

TatCenterTatCenterВ Татарстане подтверждено 76 новых случаев коронавируса

В Татарстане за минувшие сутки подтверждено 76 новых случаев коронавирусной инфекции. Больше всего заболевших выявили в Казани и Набережных Челнах — 37 и 15 человек соответственно. По состоянию на 23 мая в Татарстане нарастающим итогом зарегистрировано 2 697 случаев COVID-19.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В Татарстане выявлено 76 новых случаев заражения коронавирусом

Республика Татарстанвчера в 03:38

В Севастополе подтвердили новый случай коронавируса

Московский Комсомолец21 мая в 05:05

В Татарстане выявили 75 новых случаев заражения COVID-19

Татарстан-2422 мая в 03:40

В Татарстане подтверждено 76 новых случаев коронавируса

TatCenterвчера в 04:18

В России подтвердили 8,8 тыс. новых случаев коронавируса

Взгляд.ру21 мая в 03:42
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 05:04, Ашберн
Общество

Полиция организовала проверку из-за вечеринки в центре Новосибирска

РИА Новости 03:13
109
Происшествия

В Пакистане сообщили о гибели 97 человек при крушении самолета

В результате крушения пассажирского самолета «Пакистанских международных авиалиний» близ Карачи погибли 97 человек, сообщает в Twitter Минздрав пакистанской провинции Синд.
РБК 22 мая в 21:53
13
Общество

Жители Самары поддержали тульскую медсестру флешмобом

Медсестру из тульского инфекционного госпиталя поддержали жители Самары.
Тульская пресса вчера в 09:32
82
Футбол

«Сельта» планирует продлить аренду Смолова до конца сезона

Напомним, что сезон Ла Лиги возобновится после 8 июня.
Soccer.ru 03:26
Шоу-бизнес

Актриса Бабенко сообщила о своём заболевании коронавирусом

Заслуженная артистка России Алёна Бабенко сообщила, что у неё обнаружили коронавирусную инфекцию, она госпитализирована.
RT на русском 03:23
26
Общество

В России за сутки умерли 153 человека с коронавирусом

За прошедшие сутки в России умерли 153 человека с коронавирусом, общее число жертв пандемии в стране составило 3541.
Известия 04:02
6
Здоровье

В Челябинской области за сутки выявили 47 новых случаев коронавируса

В течение недели количество новых подтвержденных случаев за сутки составляло 80-90 человек, вчера этот показатель снизился до 67.
Южноуральская панорама 02:38
5
Политика

Экс-депутат Рады назвала условие непобедимости России

Экс-депутат Верховной рады Украины Анна Герман назвала условие непобедимости России. Соответствующее заявление она сделала в эфире NewsOne.
Газета.Ru вчера в 22:40
192
Общество

Опубликована актуальная карта коронавируса Тульской области

Оперативная группа по борьбе с коронавирусом в Тульской области опубликовала актуальные данные о зараженных.
Московский Комсомолец Тула 21 мая в 09:44
477
Здоровье

90 новых случаев коронавируса зафиксировали в Свердловской области

Всего в Свердловской области у 3704 человек подтвержден коронавирус, из них 1226 пациентов выздоровели, 16 — скончались.
Kursk.com 04:03
1
Политика

Посольство РФ потребовало извинений от Bloomberg из-за рейтинга Путина

Посольство России в США призывает американское агентство Bloomberg извиниться перед читателями и исправить недостоверную информацию, касающуюся рейтинга российского президента.
BFM.ru 01:38
5,7K
Шоу-бизнес

Гаврилова рассказала о судьбе дочери после развода с Эмином

Модель Алена Гаврилова опровергла слухи о том, что ее дочь Афина живет вместе с отцом - певцом Эмином Агаларовым.
ТВ Центр 22 мая в 06:12
21
Киберспорт

Olofmeister из FaZe Clan взял перерыв в карьере

Игрок FaZe Clan Олоф olofmeister Кайбьер объявил о временной приостановке карьеры профессионального игрока в CS:GO.
Чемпионат 02:49
Общество

Еще 2900 человек вылечились от коронавируса в Москве

Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 43 582, — сказала Анастасия Ракова.
Вечерняя Москва 22 мая в 03:23
487
Наука

Ученые обнаружили «ген похудения»

Evo-rus.com 22 мая в 03:55
36
Происшествия

СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов

RT на русском вчера в 09:16
488
Происшествия

Ольга Бузова была готова приехать на переговоры с захватчиком банка

Певица Ольга Бузова сообщила, что приехала бы на переговоры с захватчиком заложников в отделении "Альфа Банка" в центре, если бы того требовала ситуация.
Московский Комсомолец вчера в 09:00
87
Происшествия

Виновнику массового убийства в Житомире избирают меру пресечения

Суд Житомира избирает меру пресечения для арендатора ставка, который на неделе расстрелял группу нацгвардейцев, Анатолию Захаренко.
ANNA-News вчера в 11:19
Здоровье

Диетолог рассказала, кому нельзя пить кефир

Диетолог Светлана Соломеина в беседе с Е1.ru рассказала, кому нельзя пить кефир.
РИА Новости 04:48
1
Армия и оружие

Российский «Панцирь-С1» сбил турецкий беспилотник в Ливии

Газета.Ru вчера в 16:46
1
Игры

Разработчики раскрыли феномен успеха игры «Ведьмак-3»

Разработчики из компании CD Projekt Red рассказали, в чем заключается секрет успеха игры «Ведьмак-3», с момента выхода которой прошло 5 лет.
iReactor 03:55
2
Общество

Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом

Отмечается, что экстремальная жара может отразиться на количестве пожаров на территории юга Дальнего Востока и Сибири, в меньшей степени — на европейской части страны.
РИА Новости вчера в 20:14
681
Авто

Названы самые надежные пятилетние кроссоверы

Опубликован рейтинг самых надежных кроссоверов, «возраст» которых - до 5 лет.
Car.ru 04:24
Происшествия

В Тульской области скончалась пациентка с СOVID-19

69-летняя женщина с подтверждённым диагнозом СOVID-19 скончалась с Тульской области, сообщил 24 мая региональный оперштаб.
REGNUM 04:32
1
Шоу-бизнес

Пригожин ответил Шнурову после критики его слов о бедствующих артистах

Газета.Ru 04:13
406
Общество

День славянской письменности и культуры отмечается в России 24 мая

ГТРК Чита вчера в 01:54
1
Общество

Во Владимирской области выявили 74 новых случая COVID-19

Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 74, до 2194, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости вчера в 02:23
696
Здоровье

Диетолог опровергла миф о пользе отказа от соли

"Больше соли требуется людям, которые много ее теряют: находятся в жаркой климатической зоне, много занимаются спортом", - добавила Соломантина.
NewInform 00:22
5
Общество

Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым

Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM вчера в 16:34
1,1K
Хоккей

Панарин рассказал, как делал предложение дочери Знарка

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как делал предложение своей девушке Алисе Знарок.
RT на русском 03:28
1
ещё по теме
Главное