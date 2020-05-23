Сегодня оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в РТ опубликовал ежедневную сводку по количеству заболевших в республике. Сообщается, что в Татарстане за сутки подтвердилось 76 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, все - контактные.

В Татарстане за сутки выявлено 76 новых случаев коронавируса

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