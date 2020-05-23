Коронавирус

Знамя труда (Альметьевск)Знамя труда (Альметьевск)В Татарстане за сутки выявлено 76 новых случаев коронавируса

Сегодня оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в РТ опубликовал ежедневную сводку по количеству заболевших в республике. Сообщается, что в Татарстане за сутки подтвердилось 76 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, все - контактные.
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Ещё у 76 жителей Татарстана выявили коронавирус

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76 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Татарстане

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В Татарстане подтверждены 76 новых случаев COVID-19

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Предсказано снижение пенсионного возраста в России

В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране.
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Источник сообщает о захвате заложников в банке в Москве

Неизвестный удерживает в заложниках несколько посетителей банка на Земляном Валу в Москве и угрожает взрывом, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
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Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала лицемерием отказ представителей Украины и ряда западных стран принимать участие в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном крымскому вопросу.
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Максим Галкин решил спародировать Ренату Литвинову, одолжив у Примадонны ее вуаль и перчатки.
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Ранее в социальных сетях появлялись сообщения о том, что у Рамзана Кадырова подозрение на коронавирус.
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В случае с GameGAN компания NVIDIA обучила генеративную нейросеть с помощью 50 тыс. игровых сессий в Pac-Man.
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В Калужской области 3123 человека заразились коронавирусом

В Калужской области количество заражённых коронавирусом выросло со вчерашних 2998 до 3123.
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Где в Тульской области выявили коронавирус: карта на 21 мая

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Более 50 тысяч москвичей проверились на антитела к коронавирусу

Более 50 тысяч жителей Москвы обследовали на антитела к коронавирусу, сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун на онлайн-пресс-конференции.
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Минпросвещения проведет последний звонок в онлайн-формате

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Главный инфекционист спрогнозировала силу второй волны коронавируса

Вторая волна коронавируса будет слабее первой, заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова в интервью "Парламентской газете".
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Единство или суверенитет? Венгрия, Германия и Польша не хотят подчиняться решениям суда ЕС

Каждая из трех стран не хочет выполнять решения высшей судебной инстанции Евросоюза, а это вызывает уже нешуточное беспокойство в Брюсселе, ведь речь идет о подрыве единства всего объединения.
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Самоходки «Коалиция-СВ» начали поступать на вооружение сухопутных войск России.
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В Совфеде предложили создать авиахабы с госпиталями и обсерваторами

В Совете Федерации намерены обратиться в правительство России с предложением разработать федеральную программу перераспределения авиапассажиропотока с созданием нескольких авиахабов с инфраструктурой их противоэпидемического обеспечения из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:05
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Общество

Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье

Газета.Ru вчера в 13:09
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В авиакатастрофе в Пакистане выжили два человека

Власти провинции Синд подтвердили, что при крушении самолета «Пакистанских международных авиалиний» выжили как минимум два человека.
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Общество

Кабмин выделил средства на выплаты семьям с детьми

Еще 24,9 миллиарда рублей выделено для ежемесячных выплат в размере 5000 рублей за апрель, май, июнь семьям, у которых единственный ребенок родился или был усыновлен в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года.
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Владимир Владимирович заявил, что комментировать программу Никиты Сергеевича не будет, но ответить ему - обязан Накануне на популярном видеохостинге была показана программа российского режиссера, сценаристы и продюссера Никиты Михалкова "Бесогон".
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Футбол

Новый сезон чемпионата Франции начнется 22 августа

«После консультаций с вещателями Mediapro, Canal + и beIN Sports установлены следующие даты начала сезона-2020/21: 22 августа для Лиги 1 и 23 августа для Лиги 2», — говорится в сообщении профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).
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Рособрнадзор назвал даты проведения ЕГЭ по всем предметам

Рособрнадзор представил обновленное расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по всем предметам, сообщает «РИА Новости».
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Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
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Число случаев заболевания коронавирусом в Приморье достигло 1595

Число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в Приморском крае за сутки возросло на 53 и достигло 1595.
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Создатели сериала «Мост» рассказали о долгожданном продолжении

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В Ростовской области резко увеличилось количество пациентов с коронавирусом.
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Именно поэтому Глеб Матвейчук решил откровенно рассказать о причинах развода с Макеевой.
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На Украине рассказали о слежке за Россией из космоса

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