В Татарстане за последние сутки подтверждено 76 новых случаев заражения Covid-19. Об этом сообщает оперативный штаб по коронавирусу, передает ИА «Татар-информ». 20 человек госпитализировано, 56 получают лечение на дому.

Политика Президент Владимир Путин отметил стабилизацию ситуации с коронавирусом Ситуация с распространением коронавируса в стране в целом стабилизируется, хотя динамика еще неустойчивая - об этом 22 мая в ходе видеоселекторного совещания заявил президент России Владимир Путин. 55

Экономика Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей. 87

Шоу-бизнес Лариса Гузеева запустила новое шоу На днях известная актриса Лариса Гузеева приоткрыла тайну новой программы, которая выйдет на Первом канале. 19

Общество В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 955

Общество В России за сутки выявили свыше 9000 случаев коронавируса За минувшие сутки в РФ вновь выявлено более 9000 случаев заражения коронавирусом.

Общество Появилось расписание ЕГЭ по всем предметам Сегодня, 21 мая, Роспотребнадзор опубликовал новое расписание проведения Единого государственного экзамена по всем предметам. 193

Шоу-бизнес Потап поздравил Настю Каменских с ситцевой свадьбой Певец Потап поздравил свою супругу Настю Каменских с ситцевой свадьбой.

Общество Всероссийский последний звонок для школьников пройдет онлайн 25 мая В поддержку одиннадцатиклассников, которые не смогут в этом году пойти на выпускной из-за коронавируса, Минпросвещения России проведет всероссийскую акцию «Последний звонок – 2020» в формате онлайн. 33

Происшествия В Росздравнадзоре рассказали о проверке аппаратов ИВЛ Проверка аппаратов ИВЛ после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга еще продолжается, делать выводы пока преждевременно, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора. 27

Происшествия В Калужской области за сутки выявили 127 носителей коронавируса Калуга, 22 мая 2020, 11:44 — REGNUM 127 новых положительных тестов на коронавирус выявлено в Калужской области 22 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба. 271

Авто Новый Toyota Venza получил первый тюнинг Не успела компания Toyota представить в Японии кроссовер Harrier четвёртого поколения (он же Venza в США), как тюнеры из Artisan Spirits анонсировали первый пакет доработок для модели.

Общество Программа Брилёва «Вести в субботу» не выйдет из-за коронавируса Ведущий программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1» Сергей Брилёв сообщил, что передача не выйдет в эфир 23 мая из-за карантина, введённого в связи с инфицированием одного из сотрудников редакции коронавирусной инфекцией COVID-19. 2

Общество Общественники жестко ответили на критику тульской медсестры в купальнике Исполнительный директор Ассоциации медицинских сестер России Валерий Самойленко в эфире НСН жестко ответил на критику внешнего вида тульской медсестры, вид которой накануне обсуждали в социальных сетях. 19

Футбол Авдеев назвал задачу «Торпедо» на следующий сезон Основной акционер «Торпедо» Роман Авдеев в интервью «СЭ» рассказал о задаче команды на следующий сезон.

Автоспорт Сильверстоун продолжает переговоры с властями Великобритании Ранее руководство Формулы 1 заявило, что Гран При Великобритании не состоится, если участникам придется проходить карантин при въезде в страну.

Общество Еще два пациента умерли от коронавируса в Свердловской области По информации оперштаба региона на четверг, 21 мая, за минувшие сутки в Свердловской области скончались еще два человека с подтвержденным COVID-19.