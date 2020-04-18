Коронавирус
Российская газетаВ Татарстане запретили ходить в магазины без масок
Жителям Татарстана с 20 апреля запретили находиться в магазинах и общественном транспорте без защитных масок. Соответствующее постановление было издано кабинетом министров РТ.
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Жителей Татарстана обязали надевать маски в магазинах и общественном транспорте
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Татарстанцев обязали носить маски в магазинах и в общественном транспорте
Реальное времявчера в 12:56
Власти РТ запретили находиться в магазинах и общественном транспорте без маски
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Татарстанцам запретили находиться в магазине и общественном транспорте без маски
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 02:44, Ашберн
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