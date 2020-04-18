Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Татарстане запретили ходить в магазины без масок

Жителям Татарстана с 20 апреля запретили находиться в магазинах и общественном транспорте без защитных масок. Соответствующее постановление было издано кабинетом министров РТ.
Читать в источнике
Комментировать512

Подробнее о событии

Жителей Татарстана обязали носить маски в магазинах

РИА Новостивчера в 14:25

В Татарстане запретили находиться в магазинах и общественном транспорте без маски

НТР 24вчера в 13:30

Жителей Татарстана обязали надевать маски в магазинах и общественном транспорте

Татар-информвчера в 13:02

В Татарстане с 20 апреля запрещено появляться в магазинах без защитных масок

Интерфаксвчера в 13:12

Татарстанцев обязали носить маски в магазинах и в общественном транспорте

Реальное времявчера в 12:56

Власти РТ запретили находиться в магазинах и общественном транспорте без маски

БИЗНЕС Onlineвчера в 13:28

Татарстанцам запретили находиться в магазине и общественном транспорте без маски

Казанский репортервчера в 11:09
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 02:44, Ашберн
Политика

В США назвали «технологическим чудом» российский двигатель РД-180

REGNUM 02:28
316
Политика

На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны

Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия вчера в 23:34
625
Шоу-бизнес

Собчак назло Галкину сравнила Пугачеву с Нюшей

Ксения Собчак после критики в свой адрес со стороны мужа примадонны российской эстрады Максима Галкина сравнила Аллу Пугачеву с певицей Нюшей.
ФАН вчера в 05:16
23
Футбол

«Диарра, Это’О, Халк». Экс-директор «Анжи» Чистяков назвал топ-3 легионера в истории РПЛ

Бывший генеральный директор «Анжи» Герман Чистяков поделился мнением об экс-полузащитнике клуба Лассана Диарра.
Sports.ru 00:48
Шоу-бизнес

Скончалась актриса из «Июльского дождя» Евгения Уралова

«С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова», - говорится в сообщении.
Rambler News Service 17 апреля в 09:59
9
Общество

В Мосгордуме уточнили необходимые для похода в магазин документы

Позднее Щитов уточнил, что совет иметь при себе копии документов, подтверждающих фактическое проживание, является его личной рекомендацией.
RT на русском 17 апреля в 11:26
2,9K
Политика

Путин поручил Минобороны проработать меры по борьбе с коронавирусом

Президент Россия Владимир Путин поручил Минобороны до 22 апреля представить предложения о возможности привлечь специальные силы и средства ВС для борьбы с коронавирусом, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
РИА Новости вчера в 04:54
849
Здоровье

Профессор РАН объяснил низкую смертность среди россиян от коронавируса

Эффективное выявление легких случаев заражения коронавирусом и своевременная подготовка медицинских учреждений в России позволяют держать уровень смертности на очень низком уровне.
РИА Новости вчера в 18:48
1,6K
Общество

Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»

REGNUM 17 апреля в 16:52
1,2K
Политика

МВД разъяснило порядок замены паспортов с истекшим сроком действия

В соответствии с указом президента, сегодня опубликованном на портале законодательных актов, для граждан России, у которых срок действия внутреннего паспорта истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно, замена паспорта не требуется.
Российская газета вчера в 13:19
552
Религия

Путин поздравил христиан с Пасхой

Владимир Путин поздравил православных россиян с Пасхой. Он назвал этот праздник символом очищения, возрождения и продолжения жизни.
RT на русском 02:03
33
Религия

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ вчера в 06:54
2,5K
Общество

Россияне массово поехали в Крым

Глава республики Сергей Аксенов сегодня объявил, что на следующей неделе местные власти закончат работу над нормативным актом, который развяжет им руки, и тогда чиновники будут массово проверять всех гостей региона.
Эхо Москвы вчера в 10:00
682
Транспорт

В Москве продлили действие пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
3,5K
Происшествия

Первый ребенок в Новосибирской области заразился коронавирусом

Оперативный штаб утром в субботу, 18 апреля сообщил о выявлении еще 10 человек в Новосибирской области, инфицированных коронавирусом.
Kursk.com вчера в 03:22
67
Экономика

ЦБ рекомендовал приостановить выселение должников из жилья

Банк России рекомендовал приостановить принудительное выселение должников из жилья до 30 сентября текущего года.
BFM.ru 17 апреля в 19:48
106
Экономика

Экономист предложил напечатать триллионы рублей с целью избежать кризиса

Для восстановления потребительского спроса и предотвращения инфляции государство могло бы напечатать несколько триллионов рублей и отдать их в экономику, считает руководитель экономической программы Фонда Карнеги Андрей Мовчан.
Ридус вчера в 10:05
2
Здоровье

В Алтайском крае выявлено десять новых случаев заражения коронавирусом

ТАСС вчера в 00:34
221
Здоровье

Врач Андреев назвал проявляющиеся на коже симптомы коронавируса

О новых возможных симптомах опасного заболевания рассказал врач-пульмонолог Сергей Авдеев.
ФАН вчера в 06:54
240
Общество

В Москве число госпитализированных с коронавирусом не увеличивается

Количество госпитализированных с коронавирусом в Москве не увеличивается, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 01:48
68
Общество

В Башкирии условия самоизоляции изменили

Указ Главы Башкирии от 18.03.2020 о введении в республике режима «Повышенная готовность» были внесены важные изменения.
ToDay News Ufa вчера в 15:36
52
Экономика

Глава Центробанка оценила идею раздачи денег населению

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала предложения "раздавать деньги с вертолета".
РИА Новости 17 апреля в 05:51
2,7K
Гаджеты

В России создан мини-компьютер на базе процессора «Байкал»

Москва, 19 апреля 2020, 07:48 — REGNUM Российская компания «Хамстер роботикс» выпустила опытные образцы персонального компьютера формата mini PC на базе процессора «Байкал», сообщает CNews.
REGNUM 00:48
234
Экономика

Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения

Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе.
Известия 17 апреля в 05:13
961
Шоу-бизнес

Незадолго до инсульта Татьяна Буланова жаловалась на безденежье

Экс-солистка «Миража» Наталья Гулькина говорит, что постоянно находится на связи с Булановой и та сама прислала ей смс: «Да, инсульт, но все обошлось».
StarHit.ru 00:00
3
Религия

Томенко поздравил жителей Алтайского края с праздником Пасхи

Губернатор попросил не забывать про режим самоизоляции Глава Алтайского края Виктор Томенко поздравил население Алтайского края с наступившим праздником Светлого Христова Воскресения.
АМИТЕЛ 02:31
27
Здоровье

Под зараженных коронавирусом готовят новые койки

Saratovnews вчера в 14:27
12
Происшествия

В Екатеринбурге суд отказался штрафовать нарушителей самоизоляции

В Екатеринбурге суд отказался привлекать к административной ответственности мужчин, которые в прошлую субботу пошли в магазин за продуктами и пивом.
Политсовет 17 апреля в 04:08
84
Футбол

Кокорин заявил, что у него есть варианты продолжения карьеры в Италии

Напомним, Кокорин выступает за "Сочи" в качестве аренды. Контракт россиянина принадлежит "Зениту".
Vprognoze.ru вчера в 17:13
Общество

Собянин рассказал об изменениях пропускного режима в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о первых итогах принятых в столице мер самоизоляции и предстоящих дополнительных изменениях пропускного режима.
Вести.Ru вчера в 03:07
573
Как работают Яндекс.Новости?
Главное