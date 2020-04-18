Жителям Татарстана с 20 апреля запретили находиться в магазинах и общественном транспорте без защитных масок. Соответствующее постановление было издано кабинетом министров РТ.

В Татарстане запретили ходить в магазины без масок

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