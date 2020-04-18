Коронавирус
Российская газетаВ Татарстане запретили ходить в магазины без масок
Жителям Татарстана с 20 апреля запретили находиться в магазинах и общественном транспорте без защитных масок. Соответствующее постановление было издано кабинетом министров РТ.
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Татарстанцам запретили находиться в магазине и общественном транспорте без маски
Казанский репортер11:09
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Общество
Умер писатель Александр Кабаков
Писатель, сценарист и журналист Александр Кабаков скончался, сообщил редактор "Русского пионера" Андрей Колесников.
Интерфакс 18:02
Здоровье
В России опробовали новейший способ лечения больных коронавирусом
Врачи Федерального медико-биологического центра имени Бурназяна совместно со специалистами Центра спортивной медицины ФМБА России опробовали способ лечения пациентов с коронавирусом COVID-19 в барокамере.
Комсомольская правда вчера в 12:59
Общество
В Москве выросла доля бессимптомных носителей коронавируса
У 60 процентов заразившихся коронавирусом москвичей заболевание протекает бессимптомно, заявил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун в интервью программе "Время" на Первом канале.
РИА Новости 15:27
Шоу-бизнес
Мерьем Узерли опубликовала фото с дочерью
Актриса Мерьем Узерли выложила на своей странице в соцсети фото с подросшей дочерью.
RuNews24.ru 04:39
Авто
Nissan X-Trail нового поколения приятно удивил салоном
Едва ли кто-то ожидал, что в инстаграм-аккаунт с названием @Kurdistan_Automotive_Blog утекут фотографии кроссовера Nissan Rogue (он же Nissan X-Trail) нового поколения.
Драйв вчера в 04:26
Общество
Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»
REGNUM вчера в 16:52
Футбол
Дзанетти назвал лучшего одноклубника в своей карьере
Известный в прошлом футболист «Интера» Хавьер Дзанетти назвал своего самого лучшего одноклубника.
Евро-футбол.ру 16:54
Общество
В Москве умерли еще 28 пациентов с коронавирусом
В столице скончались 28 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 15:55
Шоу-бизнес
Друг Бабкиной сообщил о состоянии здоровья певицы
Состояние здоровья народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной с каждым днем улучшается.
РБК 13:40
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ 06:54
Общество
Юрий Шатунов удивился поведению немцев в период пандемии коронавируса
Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов удивился поведению жителей Германии, находящихся на карантине.
Lenta.ru 19:58
Политика
Трамп оценил отношения с Россией
Президент США Дональд Трамп оценил отношения с Россией, отметив, что не видит роста военной напряженности между двумя странами.
Lenta.ru 19:32
Политика
Посольство РФ в Праге объяснило причину изменения адреса
Посольство России в Праге заявило, что смена юридического адреса дипломатического представительства не связана с переименованием площади, где размещено посольство, в площадь имени Бориса Немцова.
Газета.Ru 20:16
Армия и оружие
Замглавы МИД РФ озвучил условия диалога с США по гиперзвуковому оружию
Российская газета вчера в 02:55
Здоровье
Объяснена причина низкой смертности от коронавируса в России
В целом эксперты уверены, введенные в России меры по борьбе с коронавирусом адекватны.
Известия 19:35
Здоровье
Врачи Покровской больницы Петербурга просят власти о помощи
Медики просят утвердить инфекционный статус стационара, что позволит перестроить больницу — разделить потоки пациентов и создать санитарные пропускники.
НТВ вчера в 10:26
Хоккей
Панарин рассказал о границах благотворительности
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин ответил на критику соотечественников за помощь американскому госпиталю в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 16:14
Транспорт
В Мосгордуме уточнили правила оформления пропусков на автомобили
Говорит Москва 10:20
Происшествия
В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков
Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющейся очагом распространения коронавируса.
Российская газета 04:27
Общество
В Швеции ежедневно умирают 60 человек от коронавируса
Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл на пресс-конференции заявил, что число смертей от коронавируса держится на уровни 60-ти случаев в сутки.
Pravda.Ru 16 апреля в 09:07
Здоровье
На Украине преодолён рубеж в 5 тыс. заразившихся коронавирусом
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что количество больных коронавирусом на Украине может составить от 2 до 10% всего населения в случае нарушения карантина во время пасхальных праздников.
Rusvesna.su 04:19
Общество
Нобелевский лауреат заявил о лабораторном происхождении коронавируса
Говорит Москва вчера в 14:05
Политика
Жириновский потребовал арестов коммунистов
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал арестовывать коммунистов, если те устроят акцию у мавзолея на Красной площади в честь 150-летия со дня рождения Владимира Ленина.
Lenta.ru 12:41
Общество
Больной коронавирусом обратился к россиянам из больницы в Подмосковье
Один из пациентов инфекционки в подмосковном Реутове обратился к россиянам с просьбой оставаться дома с целью поберечь себя и медиков, работающих на износ.
Невские Новости 11:23
Экономика
Силуанов заявил о рисках недопоступления налогов в бюджет
Москва, 16 апреля 2020, 19:42 — REGNUM Ситуация с пандемией коронавируса оказывает негативное влияние на все уровни экономики страны.
REGNUM 16 апреля в 12:42
Общество
Всероссийские проверочные работы перенесли на начало учебного года
Всероссийские проверочные работы для 4–8-х и 10–11-х классов переносятся на начало следующего учебного года, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.
Коммерсантъ вчера в 04:22
Хоккей
Леонид Вайсфельд — о Питерсе: «По скайпу он, что ли, будет «Автомобилист» тренировать?»
Известный хоккейный функционер и эксперт «Матч ТВ» Леонид Вайсфельд поделился мнением о назначении канадского специалиста Билла Питерса на пост главного тренера «Автомобилиста».
Матч ТВ 13:57
Шоу-бизнес
Бари Алибасов оформил подаренную ему Лидией Федосеевой-Шукшиной квартиру на помощника
Год назад Лидия Федосеева-Шукшина подарила руководителю группы «На-На» двухкомнатную квартиру.
StarHit.ru 14:00