Коронавирус
Российская газетаВ Татарстане запретили ходить в магазины без масок
Жителям Татарстана с 20 апреля запретили находиться в магазинах и общественном транспорте без защитных масок. Соответствующее постановление было издано кабинетом министров РТ.
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Татарстанцам запретили находиться в магазине и общественном транспорте без маски
Казанский репортервчера в 11:09
Жителей Татарстана обязали надевать маски в магазинах и общественном транспорте
Татар-информвчера в 13:02
Татарстанцев обязали носить маски в магазинах и в общественном транспорте
Реальное времявчера в 12:56
Власти РТ запретили находиться в магазинах и общественном транспорте без маски
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 01:12, Ашберн
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