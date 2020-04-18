Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Татарстане запретили ходить в магазины без масок

Жителям Татарстана с 20 апреля запретили находиться в магазинах и общественном транспорте без защитных масок. Соответствующее постановление было издано кабинетом министров РТ.
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Татарстанцев обязали носить маски в магазинах и в общественном транспорте

Реальное время12:56

В Татарстане запретили находиться в магазинах и общественном транспорте без маски

НТР 2413:30

В Татарстане с 20 апреля запрещено появляться в магазинах без защитных масок

Интерфакс13:12

Жителей Татарстана обязали надевать маски в магазинах и общественном транспорте

Татар-информ13:02

Жителей Татарстана обязали носить маски в магазинах

РИА Новости14:25

Власти РТ запретили находиться в магазинах и общественном транспорте без маски

БИЗНЕС Online13:28

Татарстанцам запретили находиться в магазине и общественном транспорте без маски

Казанский репортер11:09
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 22:10, Ашберн
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