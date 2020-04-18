Коронавирус
Российская газетаВ Татарстане запретили ходить в магазины без масок
Жителям Татарстана с 20 апреля запретили находиться в магазинах и общественном транспорте без защитных масок. Соответствующее постановление было издано кабинетом министров РТ.
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Татарстанцам запретили находиться в магазине и общественном транспорте без маски
Казанский репортер11:09
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Киров, 18 апреля 2020, 23:18 — REGNUM В Кировской области сотрудники полиции нашли одного из участников нападения на сотрудников скорой медицинской помощи в Кирово-Чепецке.
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Вирусологи не нашли в «немецком Ухане» случаев заражения в супермаркетах, ресторанах и парикмахерских
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Установлены заказчики бунта в исправительной колонии №15 (ИК-15) в Ангарске Иркутской области.
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