Ранее постановлением правительства Татарстана была запрещена перевозка пассажиров в такси без использования масок или респираторов водителем и всеми пассажирами.

Авто Компания Karma готовит свой первый электромобиль Revero GTE По словам вице-президента Karma Powertrain Влада Калика, Revero GTE является продолжением успешного Revero GT и "открывает новую эру чистых полностью электрических технологий".

Футбол Нойер обеспокоен утечкой информации из «Баварии» Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал информацию, что не может договориться с клубом по условиям продления контракта.

Общество В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта. 558

Происшествия Задержан участник нападения на врачей скорой помощи в Кирово-Чепецке Киров, 18 апреля 2020, 23:18 — REGNUM В Кировской области сотрудники полиции нашли одного из участников нападения на сотрудников скорой медицинской помощи в Кирово-Чепецке. 247

Общество Умер писатель Александр Кабаков Писатель, сценарист и журналист Александр Кабаков скончался, сообщил редактор "Русского пионера" Андрей Колесников. 5

Происшествия В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющейся очагом распространения коронавируса. 2K

Футбол Тотти заявил, что не может прийти на тренировку сына в «Роме» Бывший форвард "Ромы" и сборной Италии Франческо Тотти заявил, что не может прийти на тренировку сына в клубе.

Политика Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства. 2,2K

Происшествия Петербург встретил Светлую Пасху пустыми храмами При входе служитель сразу предупреждал, что либо направо, либо налево на хоры подниматься, и на крестный ход выходят только священники, все остальные остаются в храме. 1

Здоровье В Петербурге проверили работу Покровской больницы Сегодня, 17 апреля, вице-губернатор Олег Эргашев и глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец провели проверку Покровской больницы. 24

Общество В Тульской области продлены ограничительные меры из-за коронавируса Тула, 18 апреля 2020, 19:42 — REGNUM В Тульской области продлено действие мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, введённых ранее на срок до 19 апреля. 21