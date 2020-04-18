Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиЖителей Татарстана обязали носить маски в магазинах

Ранее постановлением правительства Татарстана была запрещена перевозка пассажиров в такси без использования масок или респираторов водителем и всеми пассажирами.
Читать в источнике
Комментировать392

Подробнее о событии

В Татарстане запретили находиться в магазинах и общественном транспорте без маски

НТР 2413:30

В Татарстане с 20 апреля запрещено появляться в магазинах без защитных масок

Интерфакс13:12

Татарстанцев обязали носить маски в магазинах и в общественном транспорте

Реальное время12:56

Жителей Татарстана обязали надевать маски в магазинах и общественном транспорте

Татар-информ13:02

Жителям Татарстана запретили посещать магазины и ездить в транспорте без медицинских масок

Kazanfirst.ru12:46

Власти РТ запретили находиться в магазинах и общественном транспорте без маски

БИЗНЕС Online13:28

Татарстанцам запретили находиться в магазине и общественном транспорте без маски

Казанский репортер11:09
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 19:05, Ашберн
Религия

Благодатный огонь из Иерусалима доставили в Москву

ИнфоСМИ 15:18
582
Авто

Компания Karma готовит свой первый электромобиль Revero GTE

По словам вице-президента Karma Powertrain Влада Калика, Revero GTE является продолжением успешного Revero GT и "открывает новую эру чистых полностью электрических технологий".
За рулем Кубань вчера в 01:46
Транспорт

Власти Подмосковья вслед за Москвой ужесточили пропускной режим

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ввел в регионе дополнительные меры борьбы с коронавирусом, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 05:55
142
Футбол

Нойер обеспокоен утечкой информации из «Баварии»

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал информацию, что не может договориться с клубом по условиям продления контракта.
Матч ТВ 17:44
Общество

В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера

Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
Ведомости вчера в 11:01
558
Политика

Трамп: Китай нужно наказать, если он скрывал данные о коронавирусе

Китай должен понести ответственность, если выяснится, что власти этой страны преднамеренно скрывали данные о коронавирусе.
РЕН ТВ 18:23
1
Происшествия

Задержан участник нападения на врачей скорой помощи в Кирово-Чепецке

Киров, 18 апреля 2020, 23:18 — REGNUM В Кировской области сотрудники полиции нашли одного из участников нападения на сотрудников скорой медицинской помощи в Кирово-Чепецке.
REGNUM 16:18
247
Общество

Вирусолог обозначил сроки победы России над коронавирусом

Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков обозначил сроки победы России над коронавирусом.
Lenta.ru 18:12
8
Общество

Умер писатель Александр Кабаков

Писатель, сценарист и журналист Александр Кабаков скончался, сообщил редактор "Русского пионера" Андрей Колесников.
Интерфакс 18:02
5
Транспорт

Собянин ужесточил ограничения, введенные в Москве из-за коронавируса

Временные ограничения, введенные в Москве из-за пандемии коронавируса, продлеваются до 1 мая, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 03:26
200
Происшествия

В Крыму оштрафовали более 300 граждан за нарушение режима самоизоляции

Симферополь, 17 апреля 2020, 14:57 — REGNUM Полицейские за сутки выписали более 300 протоколов в отношении крымчан, нарушивших режим самоизоляции.
REGNUM вчера в 07:57
134
Происшествия

В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков

Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющейся очагом распространения коронавируса.
Российская газета 04:27
2K
Религия

Путин поздравил православных с Пасхой

Российская газета 17:45
2
Футбол

Тотти заявил, что не может прийти на тренировку сына в «Роме»

Бывший форвард "Ромы" и сборной Италии Франческо Тотти заявил, что не может прийти на тренировку сына в клубе.
Газета.Ru 17:56
Политика

Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс вчера в 14:21
2,2K
Общество

Еще 28 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Известия 15:55
421
Происшествия

Петербург встретил Светлую Пасху пустыми храмами

При входе служитель сразу предупреждал, что либо направо, либо налево на хоры подниматься, и на крестный ход выходят только священники, все остальные остаются в храме.
Фонтанка.Ру 18:36
1
Политика

Политолог: Владимир Зеленский сбежит из Украины при срыве сделки с МВФ

Владимир Зеленский может покинуть Украину при срыве сделки с МВФ.
Актуальные Новости вчера в 03:09
269
Происшествия

Пять человек стали жертвами пуска ракеты Су-25 в Чаде

REGNUM 18:30
2
Здоровье

В Петербурге проверили работу Покровской больницы

Сегодня, 17 апреля, вице-губернатор Олег Эргашев и глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец провели проверку Покровской больницы.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 16:42
24
Происшествия

Один человек погиб в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

В результате ДТП погиб водитель легковушки.
Российская газета 14:25
81
Общество

В Тульской области продлены ограничительные меры из-за коронавируса

Тула, 18 апреля 2020, 19:42 — REGNUM В Тульской области продлено действие мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, введённых ранее на срок до 19 апреля.
REGNUM 12:42
21
Игры

В Google Play и App Store бесплатно раздают Hitman GO

Мобильную головоломку Hitman GO сделали бесплатной для iOS и Android, но вот внутренние покупки никто не отменял.
The GEEK вчера в 05:47
1
Экономика

Глава Центробанка оценила идею раздачи денег населению

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала предложения "раздавать деньги с вертолета".
РИА Новости вчера в 05:51
2,6K
Здоровье

Главврач Англии указал на гендерный фактор риска при пандемии COVID-19

Главный врач Англии Крис Уитти рассказал, что гендерный фактор также повышает риск заражения коронавирусом.
Дни24 03:02
157
Общество

Поток туристов в Крым за сутки вырос на 40%

По словам Пеньковской, за последние сутки количество лиц, которые въехали на территорию полуострова, увеличилось на 40%.
REGNUM 15:45
642
Происшествия

Почти 300 человек эвакуировали из ТЦ в Москве из-за пожара

RT на русском 15:57
8
Путешествия

В Турции назвали сроки открытия туристического сезона

Российская газета 11:36
144
Общество

Минниханов попросил Мишустина поддержать пособием самозанятых и ИП

Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к российскому правительству с просьбой поддержать индивидуальных предпринимателей (ИП) и самозанятых во время кризиса, вызванного коронавирусом.
РБК 14:20
16
Общество

В МЧС призвали не носить маски на улице

МЧС России призывает отказаться от ношения масок на улице, соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.
Вестник Кавказа вчера в 00:08
2,6K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное