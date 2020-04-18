Коронавирус
РИА НовостиЖителей Татарстана обязали носить маски в магазинах
Ранее постановлением правительства Татарстана была запрещена перевозка пассажиров в такси без использования масок или респираторов водителем и всеми пассажирами.
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Татарстанцам запретили находиться в магазине и общественном транспорте без маски
Казанский репортер11:09
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Матч ТВ 17:44
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Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
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Трамп: Китай нужно наказать, если он скрывал данные о коронавирусе
Китай должен понести ответственность, если выяснится, что власти этой страны преднамеренно скрывали данные о коронавирусе.
РЕН ТВ 18:23
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Задержан участник нападения на врачей скорой помощи в Кирово-Чепецке
Киров, 18 апреля 2020, 23:18 — REGNUM В Кировской области сотрудники полиции нашли одного из участников нападения на сотрудников скорой медицинской помощи в Кирово-Чепецке.
REGNUM 16:18
Общество
Вирусолог обозначил сроки победы России над коронавирусом
Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков обозначил сроки победы России над коронавирусом.
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Общество
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Интерфакс 18:02
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Происшествия
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Симферополь, 17 апреля 2020, 14:57 — REGNUM Полицейские за сутки выписали более 300 протоколов в отношении крымчан, нарушивших режим самоизоляции.
REGNUM вчера в 07:57
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В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков
Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющейся очагом распространения коронавируса.
Российская газета 04:27
Религия
Путин поздравил православных с Пасхой
Российская газета 17:45
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Тотти заявил, что не может прийти на тренировку сына в «Роме»
Бывший форвард "Ромы" и сборной Италии Франческо Тотти заявил, что не может прийти на тренировку сына в клубе.
Газета.Ru 17:56
Политика
Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс вчера в 14:21
Происшествия
Петербург встретил Светлую Пасху пустыми храмами
При входе служитель сразу предупреждал, что либо направо, либо налево на хоры подниматься, и на крестный ход выходят только священники, все остальные остаются в храме.
Фонтанка.Ру 18:36
Политика
Политолог: Владимир Зеленский сбежит из Украины при срыве сделки с МВФ
Владимир Зеленский может покинуть Украину при срыве сделки с МВФ.
Актуальные Новости вчера в 03:09
Здоровье
В Петербурге проверили работу Покровской больницы
Сегодня, 17 апреля, вице-губернатор Олег Эргашев и глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец провели проверку Покровской больницы.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 16:42
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Один человек погиб в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
В результате ДТП погиб водитель легковушки.
Российская газета 14:25
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REGNUM 12:42
Игры
В Google Play и App Store бесплатно раздают Hitman GO
Мобильную головоломку Hitman GO сделали бесплатной для iOS и Android, но вот внутренние покупки никто не отменял.
The GEEK вчера в 05:47
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Глава Центробанка оценила идею раздачи денег населению
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала предложения "раздавать деньги с вертолета".
РИА Новости вчера в 05:51
Здоровье
Главврач Англии указал на гендерный фактор риска при пандемии COVID-19
Главный врач Англии Крис Уитти рассказал, что гендерный фактор также повышает риск заражения коронавирусом.
Дни24 03:02
Общество
Поток туристов в Крым за сутки вырос на 40%
По словам Пеньковской, за последние сутки количество лиц, которые въехали на территорию полуострова, увеличилось на 40%.
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Почти 300 человек эвакуировали из ТЦ в Москве из-за пожара
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В Турции назвали сроки открытия туристического сезона
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Минниханов попросил Мишустина поддержать пособием самозанятых и ИП
Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к российскому правительству с просьбой поддержать индивидуальных предпринимателей (ИП) и самозанятых во время кризиса, вызванного коронавирусом.
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В МЧС призвали не носить маски на улице
МЧС России призывает отказаться от ношения масок на улице, соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.
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