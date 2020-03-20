В Татарстане жительницу Нижнекамска привлекли к административной ответственности за то, что она распространила через мессенджер ложные сообщения о якобы скором закрытии города на карантин из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

В Татарстане женщину привлекли к ответственности за фейк о карантине

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