Коронавирус

Вести.RuВести.RuВ Татарстане женщину привлекли за фейковую информацию о коронавирусе

За распространение ложной информации нарушительница привлечена к административной ответственности по статье "Злоупотребление свободой массовой информации" КоАП РФ. В Татарстане зарегистрирован один случай коронавирусной инфекции — у прибывшего из-за рубежа гражданина Франции.
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с чего всё началось
На жительницу Нижнекамска составили протокол по статье о распространение фейков за голосовое сообщение своим знакомым в WhatsApp, сообщили
 в пресс-службе МВД республики Татарстан.
Новая газета03:22

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Штраф за фейк о коронавирусе для жительницы Татарстана составил 30 тыс. рублей

Казанский репортер05:07

Жительница Татарстана пойдет под суд за фейк о коронавирусе

РИА Новости02:53

Рассылка фейка о коронавирусе обошлась жительнице РТ в 30 тысяч

Реальное время04:39

Нижнекамский суд вынес решение по делу женщины, пошутившей в WhatsApp о закрытии города

НТР 2404:33

За рассылку фейка о закрытии города жительницу Нижнекамска оштрафовали на 30 тыс. рублей

БИЗНЕС Online04:28

Распространявшая фейки о коронавирусе в Сети жительница РТ заплатит 30 тыс. штрафа

Татар-информ04:41

В Татарстане женщину будут судить за аудиосообщение о коронавирусе в WhatsApp

Вечерняя Казань02:52
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Политика

Шнуров ответил Жириновскому на критику за слова о Крыме

Музыкант Сергей Шнуров ответил депутату ЛДПР Владимиру Жириновскому на критику за слова о полуострове Крым.
Газета.Ru вчера в 14:11
Общество

WSJ: США могут ввести санкции против России из-за цен на нефть

Соединённые Штаты изучают возможность введения новых санкций в отношении России в качестве одного из рычагов воздействия на рынок нефти с целью стабилизации цен.
RT на русском вчера в 16:14
Экономика

Из инвестирующих в РФ фондов за неделю выведены рекордные $1,4 млрд

BCS Global Markets отмечает, что данный отток капиталов зафиксирован в фондах, ориентированных не именно на Россию, но включающих ее.
Красная весна 03:04
Энергетика

Цену на нефть назвали катастрофой для России и победой США

Совладелец «Лукойла» признал, что ценовая война серьезно ударит по сланцу и отбросит назад на шесть-семь лет отрасль сланцевой нефти в США, но в России при дешевой нефти (ниже 35 долларов за баррель) с 2022-2023 годов добыча нефти сократится.
Lenta.ru вчера в 06:32
Происшествия

На Кубани выявили еще два случая заболевания коронавирусом

В Краснодарском крае выявлены ещё два заболевших коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.
За рулем Кубань вчера в 15:35
Гаджеты

Apple ограничила продажи iPhone до двух в одни руки

Американская корпорация Apple ввела ограничения на покупку iPhone в своих онлайн-магазинах во многих странах, в том числе в Соединённых Штатах и Китае.
News.ru 01:36
Технологии

Мультимедийные системы оказались опаснее нетрезвых водителей

Автоновости дня 05:10
Общество

В России выздоровели уже девять заразившихся коронавирусом

Число выписанных из больниц пациентов, у которых ранее была выявлена новая коронавирусная инфекция, возросло в России до девяти.
ТАСС 04:00
Игры

Слухи: Marvel’s Spider-Man 2 предложит три варианта системы перемещения на паутине

Наконец, разработчики якобы пересмотрят систему полётов на паутине, добавят множество новых анимаций и предложат три режима: реалистичный (в духе Spider-Man 2), аркадный и смешанный (аналог нынешнего).
3DNews 02:19
Экономика

В мире объявили экономический кризис

По мнению специалистов, треть мировой экономики уже охватил экономический кризис.
Lenta.ru 03:57
Политика

ЦИК расскажет о профилактике коронавируса на голосовании по поправкам

ЦИК РФ намерен на следующей неделе провести подробный инструктаж с регионами по профилактике коронавируса при общероссийском голосовании по поправке в конституцию, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
РИА Новости 04:53
Политика

Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского

Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Вести.Ru вчера в 09:14
Авто

Lada 4x4 превратили в пикап для бездорожья

Дочерняя компания АвтоВАЗа "ВИС-Авто" представила тяжелый снегоболотоход-пикап с огромными шинами низкого давления.
Авторамблер 18 марта в 12:47
Общество

Названа дата окончания эпидемии коронавируса в России

Эпидемия коронавируса в России в лучшем случае закончится летом, но более вероятно, что не раньше осени.
Lenta.ru 05:17
Политика

Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму

Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 14:01
Происшествия

Один человек погиб при взрыве бытового газа в пятиэтажке в Перми

В пятиэтажке в центре Перми произошел взрыв, в результате которого один человек погиб.
Газета.Ru 04:12
Политика

Путин ответил на вопрос о планах на 2024 год

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о планах на 2024 год. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 01:44
Общество

ФАС потребовала от «Аэрофлота» снизить цены

Федеральная антимонопольная служба потребовала от "Аэрофлота" не наживаться на россиянах, оказавшихся за границей во время пандемии коронавируса.
РИА Новости 05:23
Экономика

Первый зампред ВТБ назвал ситуацию в экономике «совершенным штормом»

По рынку нефти «нанесен двойной удар — сначала шок со стороны спроса [из-за коронавируса], а теперь за ним последовал шок со стороны предложения [из-за срыва сделки ОПЕК+]», отмечает Соловьев.
РБК 04:00
Общество

ФСБ выявила в ряде регионов России ячейку ИГ

Сотрудники Федеральной службы безопасности выявили в Крыму, Ростовской области и Республике Коми ячейку финансистов террористической организации "Исламское государство".
Газета.Ru 04:03
Общество

Проект «20 вопросов Владимиру Путину» превратят в фильм

Оставшиеся серии будут показаны в большом итоговом фильме, выход которого запланирован на весну. О дате будет сообщено дополнительно.
Известия 03:20
Происшествия

Попавшие под карантин россияне взяли штурмом выход из аэропорта

Российские туристы устроили бунт в аэропорту Красноярска и взяли штурмом выход из здания авиагавани в связи с тем, что им слишком долго выдавали постановления о карантине.
Lenta.ru 02:24
Энергетика

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $30 за баррель

Лондон, 20 марта 2020, 10:35 — REGNUM Отметку в $30 за баррель преодолела цена на нефть марки Brent, следует из данных торгов на лондонской бирже ICE.
REGNUM 03:35
Экономика

Россиян предупредили о дефиците ноутбуков из-за удаленной работы

В ближайшее время в России может появиться дефицит ноутбуков, у крупнейших дистрибьюторов электроники на складах они почти закончились, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Lenta.ru вчера в 21:02
Политика

Двоюродный племянник Путина сообщил о планах по созданию партии

Двоюродный племянник президента Владимира Путина, предприниматель Роман Путин планирует создать партию на базе движения «Люди дела», объединяющего представителей бизнеса.
РБК 01:18
Хоккей

Тарасенко поделился мыслями о возвращении в КХЛ

Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко поделился мыслями о возвращении в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru вчера в 22:35
Общество

Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом

Как передает ТАСС, коронавирусом нового типа заболел князь Монако Альбер II.
Инфорос вчера в 12:31
Культура

Денис Мацуев сыграет концерт в режиме онлайн в Московской филармонии

20 марта Московская филармония начинает прямые трансляции концертов без публики из Концертного зала Чайковского.
Тюменская линия 05:03
Космос

В России началось изготовление модулей сверхтяжёлой ракеты «Енисей»

Военное обозрение вчера в 02:07
Происшествия

Школьник в Петербурге выстрелил в соседа по парте из пистолета

В школе на проспекте Большевиков в Санкт-Петербурге восьмиклассник из газового пистолета выстрелил в упор в ученика, который был его соседом по парте.
Газета.Ru 04:52
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