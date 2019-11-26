Общество
Восток-МедиаВ Тбилиси акцию протеста разогнали водометами
Отмечается, что перед применением водометов правоохранители призывали протестующих покинуть территорию входа в парламент, однако те отказались выполнять требования.
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Политика
Новак и Миллер приехали к Путину после его разговора с Зеленским
Министр энергетики России Александр Новак и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер во вторник приехали в подмосковную резиденцию президента России.
Общество
Лавров прокомментировал рекомендации WADA об отстранении РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал отстаивать «необходимость честного разговора» и заявил, что «есть желающие поставить Россию в положение обвиняемой», комментируя рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от международных соревнований, передает «РИА Новости» 26 ноября.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Происшествия
Белый дом закрыт из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона
Территория Белого дома изолирована в целях безопасности из-за нарушения воздушного пространства в Вашингтоне, передаёт 26 ноября NBC News.
Политика
Сенцову в Европарламенте вручили премию Сахарова
На пленарном заседании в Европарламенте бывшему политзаключённому Олегу Сенцову вручили премию имени Андрея Сахарова.
Политика
Соратницу Порошенко отправят под суд из-за угроз Зеленскому
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) передало в Генеральную прокуратуру страны проект подозрения в отношении депутата Верховной Рады от партии «Европейская Солидарность» Софии Фединой о возможной угрозе убийством президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
Общество
В Госдуме предложили сократить новогодние выходные
Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил сократить продолжительность новогодних выходных.
Политика
«Нафтогаз» пригрозил с января отбирать транзитный газ
Киев в случае отсутствия транзитного контракта с Газпромом планирует закачивать транзитный газ из России в свои подземные хранилища с 1 января 2020 года, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Футбол
«Локомотив» сыграет против «Байера» в зеленой форме
Общество
В Британии начнут принимать российские платёжные карты «Мир»
Российская платёжная система «Мир» совместно с компанией PayXpert 27 ноября представит пилотный проект, который позволит использовать в Великобритании одноимённые карты, сообщили в «Росконгрессе».
Шоу-бизнес
СМИ заподозрили Джастина Тимберлейка в измене своей супруге
Как известно, 38-летний артист Джастин Тимберлейк обручился с актрисой Джессикой Билл ("Техасская резня бензопилой", "Иллюзионист", "Лаймтаун") в 2012 году.
Здоровье
Скворцова поручила вернуть в НМИЦ трансплантологов Каабака и Бабенко
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова поручила директору Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей включить Михаила Каабака и Надежду Бабенко в группу трансплантологов детского центра.
Общество
Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты
Интернет
В WhatsApp появится новая функция удаления сообщений
Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит пользователям автоматически удалять свои сообщения через конкретный период времени.
Общество
Казань стала лидером по качеству жизни в России
Казань признана лучшим городом в России по качеству жизни.
Хоккей
«Газпром Арена» может провести игру между командой КХЛ и «Вашингтоном»
В ближайшее время стадион "Зенита" примет два хоккейных матча - 15 декабря на арене состоится игра Кубка Первого канала между сборными России и Финляндии, а 19 декабря пройдет встреча регулярного чемпионата КХЛ между петербургским СКА и московским ЦСКА.
Экономика
МТС продаст свой бизнес на Украине
Компания МТС заключила соглашение с OOO Telco Solutions and Investments, которое юридически обязывает продажу телекоммуникационного бизнеса на Украине.
Энергетика
Цены на электричество на Украине поднимут до «реального рыночного уровня»
По словам Оржеля, в следующем году Украина еще не откажется от льгот полностью, но точно существенно уменьшит их объем.
Игры
PS5 еще до выхода обошла Xbox в одном из направлений
Авто
Фото обновленной Lada 4x4 показали в Сети
По снимкам видно, что внешне автомобиль почти не изменился: все кузовные элементы, за исключением нового переднего бампера с интегрированными «противотуманками», остались прежними.
Авто
Новая Chevrolet Niva перестанет быть Chevrolet
Внедорожник Chevrolet Niva нового поколения, работы над которым почти завершены, перестанет быть Chevrolet и выйдет под другим брендом.
Наука
Российские учёные помогли сосчитать всех дождевых червей в мире
Фокусирование только на наземном разнообразии может привести к недостаточной степени охраны дождевых червей.
Происшествия
Замглавы Росалкогольрегулирования арестована
Пресненский суд Москвы арестовал замглавы Росалкогольрегулирования Ирину Голосную по делу о злоупотреблении полномочиями.
Общество
Нацбанк Украины в середине 2020 года завершит обновление банкнотно-монетного ряда
Национальный банк Украины в середине 2020 года завершит обновление банкнотно-монетного ряда национальной валюты гривны, который будет более защищен от подделок, заявил во вторник директор Департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко.
Экономика
Чистая прибыль «Лукойла» выросла в III квартале на 3,6%
Выручка в III квартале сократилась на 15% и составила 1,952 трлн руб. против 2,306 трлн руб. годом ранее.
Шоу-бизнес
Яна Поплавская назвала свадьбы Волочковой и Собчак обезьяньим театром
52-летняя актриса привела в пример торжества Анастасии Волочковой и Ксении Собчак.