Общество

Восток-МедиаВосток-МедиаВ Тбилиси акцию протеста разогнали водометами

Отмечается, что перед применением водометов правоохранители призывали протестующих покинуть территорию входа в парламент, однако те отказались выполнять требования.
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В Грузии освободили всех задержанных в ходе разгона митинга оппозиции

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В Тбилиси задержали 28 человек в ходе разгона протестов у парламента

РИА Новости00:14

В Тбилиси при разгоне митинга оппозиции задержали 28 человек

РБК01:00

Концентрация сил полиции у здания парламента Грузии 26 ноября - видео

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Полиция задержала до 20 протестующих у здания парламента в Тбилиси

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Бывший соратник Иванишвили: «Двухполюсность надо искоренить»

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Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 09:55, Ашберн
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Новак и Миллер приехали к Путину после его разговора с Зеленским

Министр энергетики России Александр Новак и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер во вторник приехали в подмосковную резиденцию президента России.
Интерфакс 07:56
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Лавров прокомментировал рекомендации WADA об отстранении РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал отстаивать «необходимость честного разговора» и заявил, что «есть желающие поставить Россию в положение обвиняемой», комментируя рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от международных соревнований, передает «РИА Новости» 26 ноября.
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Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
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Названа причина крушения Boeing 737 в Ростове-на-Дону

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Территория Белого дома изолирована в целях безопасности из-за нарушения воздушного пространства в Вашингтоне, передаёт 26 ноября NBC News.
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Политика

Сенцову в Европарламенте вручили премию Сахарова

На пленарном заседании в Европарламенте бывшему политзаключённому Олегу Сенцову вручили премию имени Андрея Сахарова.
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Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
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Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил сократить продолжительность новогодних выходных.
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Политика

«Нафтогаз» пригрозил с января отбирать транзитный газ

Киев в случае отсутствия транзитного контракта с Газпромом планирует закачивать транзитный газ из России в свои подземные хранилища с 1 января 2020 года, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
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«Локомотив» сыграет против «Байера» в зеленой форме

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Общество

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Российская платёжная система «Мир» совместно с компанией PayXpert 27 ноября представит пилотный проект, который позволит использовать в Великобритании одноимённые карты, сообщили в «Росконгрессе».
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В Сочи возбудили дело после самоубийства девушки-следователя

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Как известно, 38-летний артист Джастин Тимберлейк обручился с актрисой Джессикой Билл ("Техасская резня бензопилой", "Иллюзионист", "Лаймтаун") в 2012 году.
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Скворцова поручила вернуть в НМИЦ трансплантологов Каабака и Бабенко

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова поручила директору Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей включить Михаила Каабака и Надежду Бабенко в группу трансплантологов детского центра.
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Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты

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В WhatsApp появится новая функция удаления сообщений

Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит пользователям автоматически удалять свои сообщения через конкретный период времени.
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Казань стала лидером по качеству жизни в России

Казань признана лучшим городом в России по качеству жизни.
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«Газпром Арена» может провести игру между командой КХЛ и «Вашингтоном»

В ближайшее время стадион "Зенита" примет два хоккейных матча - 15 декабря на арене состоится игра Кубка Первого канала между сборными России и Финляндии, а 19 декабря пройдет встреча регулярного чемпионата КХЛ между петербургским СКА и московским ЦСКА.
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Экономика

МТС продаст свой бизнес на Украине

Компания МТС заключила соглашение с OOO Telco Solutions and Investments, которое юридически обязывает продажу телекоммуникационного бизнеса на Украине.
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Цены на электричество на Украине поднимут до «реального рыночного уровня»

По словам Оржеля, в следующем году Украина еще не откажется от льгот полностью, но точно существенно уменьшит их объем.
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PS5 еще до выхода обошла Xbox в одном из направлений

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MediaTek представила процессор Dimensity 1000 со встроенным 5G-модемом

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Новая Chevrolet Niva перестанет быть Chevrolet

Внедорожник Chevrolet Niva нового поколения, работы над которым почти завершены, перестанет быть Chevrolet и выйдет под другим брендом.
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Российские учёные помогли сосчитать всех дождевых червей в мире

Фокусирование только на наземном разнообразии может привести к недостаточной степени охраны дождевых червей.
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Замглавы Росалкогольрегулирования арестована

Пресненский суд Москвы арестовал замглавы Росалкогольрегулирования Ирину Голосную по делу о злоупотреблении полномочиями.
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Нацбанк Украины в середине 2020 года завершит обновление банкнотно-монетного ряда

Национальный банк Украины в середине 2020 года завершит обновление банкнотно-монетного ряда национальной валюты гривны, который будет более защищен от подделок, заявил во вторник директор Департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко.
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Чистая прибыль «Лукойла» выросла в III квартале на 3,6%

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Яна Поплавская назвала свадьбы Волочковой и Собчак обезьяньим театром

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