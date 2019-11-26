Грузинская полиция в ночь на вторник, 26 ноября, разгоняла решивших остаться до утра у здания парламента в центре Тбилиси оппозиционеров. Как сообщает Reuters, сотрудники правоохранительных органов применили против протестующих водометы.

В Тбилиси полиция разогнала ночной митинг при помощи водометов

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